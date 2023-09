Deseti put u finalu : Đoković u tri seta do finala US Opena

Očekivano i sa malo muke u trećem setu Novak Đoković je izborio plasman u svoje deseto finale na US Openu. Đoković će u meču za titulu u nedjelju od 22 sata po centralnoevropskom vremenu igrati sa boljim iz meča Alcaraz – Medvedev.

Najtrofejniji teniser u historiji savladao je Amerikanca Bena Sheltona 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) za nešto više od dva i po sata . Nije u ovom duelu nijednog trenutka bilo nikakve dileme. Ljevoruki Sheleton jednostavno nije mogao da izdrži tempo Novakove igre. Đoković ga je miksanjem udaraca tjerao na greške i lako završio posao.

U prvom setu do 3:2 nije bilo brejka. Novak je odmah iskoristio u šestom gemu slabiji servis gem Amerikanca i stigao do 4:2. Spasio je Shelton u osmom gemu čak četiri set lopte na svoj servis i smanjio na 5:3. U narednom je došao čak i do brejk lopte, ali je onda napravio tri greške i Đoković je poveo 1:0 u setovima.

Sličan scenario viđen je i u drugom setu. Do 2:2 nije bilo brejka. Đoković je strpljivom igrom došao do 15:40. Prvu brejk loptu Shelton je spasio odličnim forhendom, ali onda pravi duplu grešku i poklanja Novaku gem. I to je bilo to za drugi set. Nije Amerikanac mogao više da se vrati u igru u ovom dijelu meča. Još jednim brejkom Đoković je stigao do ogromne prednosti od dva seta.

Bilo je već tada jasno da Sheltonu treba čudo,a protiv Novaka se čuda dešavaju baš rijetko. Odmah je oduzeo Novak servis 20-godišnjaku na startu trećeg seta, poveo 1:0 i djelovalo je da je to bio kraj svih nadanja za Sheltona.

Novak je do 4:3 sigurno išao kroz meč. A onda pravo niotkuda Shelton pravi prvi brejk na meču. Od 30:15 za Đokovića, uslijedile su dvije greške Novaka, jedan viner Amerikanca i skor je poravnat na 4:4. Shelton je osvojio i naredni gem na svoj servis i doveo Đokovića u situaciju da servira za ostanak u ovom dijelu igre.

Imao je Amerikanac i set loptu na servis Đokovića, koju je Novak spasio servis vinerom. Uspio je da izvuče ovaj gem i poravna na 5:5. A onda je uradio ono što najbolje radi. Odigrao je sjajan gem na servis rivala i napravio brejk.

Tu nije bio kraj drame u trećem setu. Shelton je uspio da iskoristi treću brejk loptu u 12. gemu i uvede ovaj dio igre u taj brejk. Ipak Novak je tada zaigrao sjajno, poveo 5:1. Smanjio je Shelton na 5:4, ali Đoković sa svoja dva servisa završava posao.

Konačna statistika pokazuje da je Shelton mnogo više griješio, što je i bilo očekivano. Odnos u greškama je bio 41:17 u korist Sheltona, dok je Amerikanac imao samo pet vinera više 30:25. Novak će za pehar igrati protiv Alcaraza ili Medvedeva, dva posljednja šampiona US Opena. Sa Špancem ima skor 2:2, dok je sa Rusom odnos pobjeda i poraza 9:5.

(Kliker.info-agencije)