Davor Dragičević: Ifet Feraget od danas više nije moj advokat, izašli smo iz pravne borbe

“Moram obavijestiti javnost da sam danas bio prinuđen, kako bi zaštitio pravdu i gospodina Ifeta Ferageta, da mu otkažem punomoć. Danas smo izašli iz pravne borbe i od danas Ifet Feragte nije više moj pravni zastupnik, ali samo za Tužilaštvo BiH”, rekao je u programu N1 Davor Dragičević, otac Davida čije ubistvo nije razriješeno ni nakon šest godina.

Poznato je da ste i vi i grupa Pravda za Davida u svim ovim godinama borbe da saznate istinu o svim okolnostima vezanim za smrt vašeg sina, na brojnim protestima imali problema sa policijom koja vas je na neki način onemogućavala da ostvarite vaše demokratsko pravo, tako je bilo i ovaj put kada ste obilježavali šestu godišnjicu nestanka Davida. Niste mogli ostaviti transparent s pitanjem: Ko je ubio Davida?

Očigledno i da se pored pravnosnažne sudske pesude nastavlja diskriminacija mene kao i ostalih članova grupe Pravda za Davida, ali to nisu nikavi novi momenti. U ovome svemu najveću odgovornost snosi Tužilaštvo BiH, Ozrenka Nešković i Milanko Kajganić koji su se stavili u službu Okružnog tužilaštva Banjaluka jer oni su ti koji su mogli da presijeku i uhapse ubice koji su ubili moje dijete. Postavljam pitanje da li će Tužilaštvo BiH hapsiti pripadnike Jedinice za podršku Policijske uprave Centar (PU Banjaluka, op.a.)? Gdje je vozilo Dacia Duster koja nije već dvije i po godine u Banjaluci? S pravom mogu da kažem Tužilaštvo ili će hapsiti ubice ili mene za ove tvrdnje, ili ću biti primoran da ih ja sve zajedno hapsim. 14.3. sam dobio odluku o nesprovođenju istrage od Dalibora Vreće protiv Alena Kukića i Đorđa Rađena ako svi dobro znamo da je Tužilaštvo reklo da je preuzelo predmet. Jedini koji je mogao donijeti odluku je Ozrenka Nešković. Moram obavijestiti javnost da sam danas bio prinuđen, kako bi zaštitio pravdu i gospodina Ifeta Ferageta ,da mu otkažem punomoć. Danas smo izašli iz pravne borbe i od danas Ifet Feraget nije više moj pravni zastupnik, ali samo za Tužilaštvo BiH. On ostaje moj prijatelj i prijatelj Pravde za Davida i mi njegovi.

Da li ste tražili dodatne informacije iz Tužilaštva koje je 2021. preuzelo slučaj?

U aprilu mjesecu 2021. Tužilaštvo BiH je preuzelo slučaj i izdalo saopštenje javno nakon našeg sastanka da će ovaj predmet ubistva Davida Dragičevića biti predmet od prioriteta. Nikakav odgovor ni saradnju ni i ja, ni majka Suzana, ni Ifet Feraget nismo dobili. Imamo apelaciju Ustavnog suda BiH gdje jasno kaže da je povreda prava na život i pravičnu istragu. Tužilaštvo BiH je moralo pokrenuti istragu ispočetka i istražiti okolnosti koje su dovele do otmice i davljenja, odnosno ubistva, moga sina.

Okružno javno Tužilaštvo Banjaluka slučaj je okvalifikovalo kao ubistvo. Kako komantarišete da da nema uhapšenih, da niko od odgovornih za brojne propuste i optužbe nije procesuiran?

Zato što optužnica nikada prava nije pokrenuta. Vidjeli smo da podižu optužnicu protiv Zorana Bošnjaka i Mikice Marjanca za navodno bacanje donjeg veša Davida, oni to nisu uradili. Oglušili su se o apelaciju Ustavnog suda BiH. Počinjen je puč u pravosuđu i državni udar jer svi dokazi ukazuju da je moje dijete bilo život 23. na 24. mart, da je oteto i na monstruozni način ubijeno. Predmeti koji su se pojavili na obdukciji prilikom pronalaska tijela nisu bili tu.

Sudski postupak je pokrenut jedino protiv krim tehničara PU Banjaluka Zorana Bošnjaka i Mikice Marjanca, protiv kojih je nakon dvije oslobađajuće presude koje su ukinute, treći put u toku suđenje pred Osnovnim sudom. Međutim, ni u ovom predmetu neće biti donesena pravosnažna presuda jer 26. marta ove godine nastupa zastara.

To je proces koji su osmislili da bi kupili vrijeme. Mi smo Republičkom javnom tužilaštvu podnijeli zahtjev za izuzećem sudije Dalibora Vreće, ali smo dobili odbijenicu. Oni nisu bacili njegov veš već njegov nadređeni, oni su uradili drugi zločin – to je fotografisanje mjesta zločina i to je nestalo s kartice. Sve smo to iznijeli na vrijeme i posvjedočio u Tužilaštvo i opet su našli za shodno da ovaj predmet ide u zastaru. S jedne strane me to raduje jer ove institucije za mene idu u zastaru. Nema više saradnje s Tužilaštvom BiH.

Rekli ste da ste spremni vi uraditi posao ukoliko ga nezavrši Tužilaštvo BiH. Šta ste pod tim podrazumijevali?

Imam i snagu i znanje i sposobnost i saznanja koja sam iznio da zaštitim ljude oko sebe, svjedoke koji su svjedočili i prije svega da osvetim svoje dijete Davida Dragičevića. Šest godina institucije ove države sve zajedno ne mogu da nađu ubice, ja sam ih davno našao. Dijete su mi uveli na neslužbeni ulaz u noći 23. na 24. negdje oko 19:30 sati. Odveo sam svjedoka u Tužilaštvo BiH koji je pet sati davao izjavu i posvjedočio tome. Ja od ove države se nemam čemu nadati.

(N1)