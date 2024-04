“Crna Kravata 2”: Sve su Ribe u Mreži; Ribar će da radi

1.

Sve su Ribe u mreži, Ribar će tek da radi.

Ubijeđen sam da se ova konstatacija može stopostotno primijeniti na akciju “Crna Kravata 2”, kao i na njen epilog; Koji sada najvećem dijelu javnosti izgleda kao još jedan promašaj, beznadežan slučaj, nova kap koja preliva prepunu čašu, do mjere da je prelivanje postalo vodopad.

2.

Napisao sam i sam da je Tužilaštvo doživjelo debakl, jer sudinica Tatjana Kosović nije najveći broj onih koji su osumnjičeni poslala iza rešetaka.

Međutim, moguće je i da je sudinica doživjela debakl, to će da pokaže Žalbeno vijeće, kada bude odlučivalo o žalbi Tužilaštva BiH. I dalja istraga. Sve je tek pred nama.

3.

Stanje stvari ne može ostati na postojećem, jer iza akcije stoje EUROPOL, DEA, FBI, Nacionalna policija Francuske, Policije Belgije (Antverpen).

Jasno je to navedeno u saopštenju EUROPOL-a, u kojem su osumnjičena lica označena kao “unutrašnji krug” NarkoKartela “Tito i Dino” i jednog od njegovih vođa Edina Gačanina.

4.

Neću ponjavljati sve što je već poodavno napisano o uniformama i opremi za specijalce koju jeste platio Gačanin, jer u saopštenju EUROPOL-a ima mnogo značajnijih i težih kvalifikacija od te, koja svjedoči o radu “unutrašnjeg kruga” za Gačanina u periodu od 2022. godine pa do njihovog privođenja (pripadnika “unutrašnjeg kruga”), kao i u periodu koji mu je prethodio, a odnosi se na Skaj pepiske.

“Pored podrške pružene uoči akcije, Europol je obavještajnim podacima i koordinacijom podržavao cjelokupnu istragu. Od početka 2021. godine, stručnjaci Europola razvili su i podijelili preko 30 obavještajnih paketa u vezi s metom visoke vrijednosti i njegovom kriminalnom mrežom”, jedna je od najznačajnijih konstatacija u saopštenju EUROPOL-a, jer svjedoči o tome da su nastavili rad na raskrinkavanju prljavih poslova kartela “Tito i Dino” i nakon pada Skaj aplikacije, februara 2021. godine.

5.

Druga, ništa manje značajna konstatacija u saopštenju EUROPOL-a glasi:

“U raciji velikih razmjera sprovedenoj u Bosni i Hercegovini, policijski službenici su pretresli domove i urede 23 osobe za koje se sumnja da su dio ‘užeg kruga’ narkobosa uhapšenog u novembru 2022. godine”.

Europol je podržao akciju, za koju kažu da služi kao još jedna prekretnica u borbi protiv takozvanog “super kartela”, saveza kriminalnih mreža koje su kontrolisale veći dio evropske trgovine kokainom.

6.

Zaista, da li možemo sumnjati u navode EUROPOL-a i njihov rad na ovom slučaju, zajedno sa DEA, FBI, te policijama Francuske i Belgije, na način da pomislimo kako je sve njih obmanulo Tužilaštvo BiH, “servirajući” im “priču” o tome kako su postupili po njihovim dokazima, ali sve je “palo u vodu”, jer to i nisu dokazi?!

Iskreno, ne mogu sumnjati u ono što saopšti EUROPOL, još manje da je ta moćna policijska agencija, zajedno sa podjednako moćnim FBI i DEA, svela sebe na servis jednog tužioca Tužilaštva BiH. Nema ništa od toga, ko god da je tužilac i u čiju ga god halku stavljali.

7.

Ubijeđen sam da će akcija “Crna Kravata 2” tek dati pune rezultate i da je saopštenje EUROPOL-a najjači argumet za tu tvrdnju.

Moram istaći i sljedeće: U ovom predmetu i za ovaj predmet mnogo je domaćih “zainteresovanih strana”, kako političkih, tako i policijsko-pravosudnih struktura, koje su se otele kontroli davnih dana, ali i kriminalnih mreža koje su naslonjene na njih. Pri tom mislim na sve strane koje su u ovom slučaju suprotstavljene i žele ga svesti na stanje “međusobnog obračuna”, iako on to nije. Što nikako ne znači da se pomenuti ne obračunavaju međusobno, koristeći iz “Crne Kravate 2”, one dijelove koji im “idu u prilog” u sudaru sa suprotstavljenim stranama.

8.

Važno je naglasiti i da “Crna Kravata 2” nije predmet koji se odnosi samo na narkoorganizaciju u Federaciji BiH, naslonjenu na Kartel “Tito i Dino”, već u cijeloj BiH, što bi trebalo da se pokaže u njenim nastavcima.

9.

Veoma važno je podvući da je ponašanje Elmedina Konakovića, ministra spoljnih poslova BiH, kao i ministra federalnog MUP-a Rame Isaka, nakon odluke sudinice Kosović, koja je prvostepena, koja je odlučivala samo o pritvoru, a nije sudila niti donosila nikakve konačne presude, ispod svakog nivoa.

10.

Konaković je djelovao kao Riba koja uzalud pokušava da pocijepa mrežu, a Isak, taj plitki cirkusant, priredio je čak doček grupi policajaca koje EUROPOL, DEA, FBI, Nacionalna Policija Francuske, Policija Belgije (Antverpen), zajedno sa domaćim institucijama (Tužilaštvo BiH, Sipa, OSA, MUP Kantona Sarajevo) sumnjiči za najteža krivična djela.

Uopšte nije nerealno, štaviše, sasvim je realno da se kroz određeno vrijeme ispostavi da su i Konaković i Isak djelovali kao propagandisti zločinačke organizacije, a nikako kao osobe koje se bore protiv njih, iako se “kunu” u to.

11.

Težak Šamar koji je Isak dobio od ambasade SAD-a ide u prilog toj tvrdnji, jer je to težak šamar vlasti SAD-a koje, izvjesno, znaju koliko su u ovom slučaju uradili i FBI i DEA. I koje neće dozvoliti da njihov rad, kao i posao njihovih partnerskih agencija EUROPOL-a, te onih iz Francuske i Belgije, ali i BiH, služi za politička potkusurivaja članova SDA i NiP-a ili bilo koje druge stranke, ma kako se ona zvala.

12.

Napisao sam zaista mnogo puta da je strpljenje najpotrebnije i opet to naglašavam, potpuno svjestan činjenice da malo ko strpljenja više ima, nakon svih razočarenja.

Uvijek sam optimista, vjerujem u BiH, vjerujem u to da će BiH postati ono čemu se svi nadamo – država u punom smislu te riječi i izboriti se, zajedno i uz pomoć prijateljskih zemalja, sa pošastima poput NarkoKartela i ostalih gangovia koji njom vladaju.

13.

Zato opet naglašavam – strpljenja, a ako će to nekom značiti da budem potpuno precizan – još malo strpljenja.

14.

Sada je do Ribara.

Slobodan Vasković