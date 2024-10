Član Predsjedništva BiH Željko Komšić : “BiH je država, možda nije najbolja, nije uređena najbolje ali je država, jeste i biće”

Gost Jutra za sve Radiotelevizije Bosne i Hercegovine bio je član Predsjedsjedništva BiH Željko Komšić. On je između ostalog u emisiji govorio o prijedlogu Zakona o državnoj imovini koji su on i predsjedavajući Predsjedništva Denis Bećirović uputili u parlamentarnu proceduru, mogućem neprihvatanju od strane kolegija, te izjavama njihove kolegice Željke Cvijanović o Bosni i Hercegovini kao “kobajagi” državi.

Prijedlog Zakona o državnoj imovini koji su uputili Komšić i Beirović radio se relativno dugo, i to oba kabineta su na tome radila, nagasio je član Predsjedništva, naglašavajući kako su se o tome onda otvorile dvije rasprave.

“On je usvojen, i prošao sa 2:1. I otvorila se rasprava oko dvije stvari, o tome da li gospođa Željka Cvijanović može dati veto i rasprava da li Predsjedništvo i članovi uopšte mogu predlagati ovakve zakone.”

Komšić je naglasio da očekuje da će kolegij Predstavničkog doma PSBiH odbiti s obrazloženjem da Predsjedništvo ne može predlagati ovaj zakon.

“Kolegij će odbiti stavljanje zakona na dnevni red upravo s tim obrazloiženjem, iako ja i gospodin Bećirović mislimo da članovi Predsjedništva imaju pravo predlagati zakone. To je dobar zakon, na njemu su radili stručnjaci, i oslanja se na presude Ustavnog suda BiH. Ali po onome što sam vidio bojim se daće kolegiji odbiti to.”

Međutim on je kazao kako će se naći način da ovaj zakon prođe kolegij.

“Ako kolegij upotrijebi tu argumentaciji postoji i drugi put, zastupnici mogu predložiti. Uradićemo sve da se to nađe u proceduri, a kako će parlamentarna većina odlučiti vidjećemo. To je do njih. Zakon je solidan i vodio je račauna o svim ustavnim osnovovama i presudama sudova.”

Imali smo namjeru da se riješi pitanje koje opterećuje političku svakodnevnicu, a i jedan je uvjet kada riječ o daljem putu BiH ka EU i nečemu što je zahtjev međunarodne zajednice, nagalsio je Komšić.

Također je i odgovorio na izjavu Željke Cvijanović koja je nakon usvojene odluke komentarisala odluku i kazala: Ovdje dva člana Predsjedništva glume da su kobajagi zaštitnici kobajagi države, a svjesni su da je njihova misija unaprijed osuđena na propast.

“Može neko u Predsjeništvu ili bili gdje govoriti da je ovo “kobajagi” država, ali ova država je članica UN-a, ima institucije i pokušava da realizuje vanjskopolitičke probleme uz dosta unutrašnjih problema. BiH je država, možda nije najbolja, nije uređena najbolje ali je država, jeste i biće.”

(Kliker.info-BHRT)