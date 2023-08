Christiane Amanpour: Bosanski narod je pokazao svijetu šta znači pružati otpor, ponosna sam što sam ovdje

Christiane Amanpour, legendarna novinarka CNN-a, prošetala je crvenim tepihom na otvaranju 29. Sarajevo Film Festivala.

Povod njenog dolaska u Sarajevo je 29. Sarajevo Film Festival, odnosno premijera filma “Kiss the Future” u kojem je učestvovala i novinarka. Obratila se novinarima na crvenom tepihu i istakla koliko je sretna zbog dolaska.

– Nikada nisam mislila da ću biti na crvenom tepihu u Sarajevu, ovo je prvi put da sam ovdje nakon rata i zaista sam ponosna da je povod film koji govori o ponosu Sarajeva tokom rata, navela je.

– Ovo je sjajan grad u svakom pogledu. Privilegirana sam što je bio dio mog života pa se mogu vratiti. Emotivno je, jako je emotivno i ne znam hoćete li to vidjeti u filmu, ali kad pogledate film, znate, to je djelić života. To nije cjelina, to je dio života za koji zapravo nisam ni znala kada sam bila ovdje tokom cijelog rata i izvještavala o tome. Dakle, bosanski narod je bio najvažniji narod u pružanju otpora i pokazivanju svijetu šta znači pružati otpor. Jako sam ponosan što sam ovdje, dodala je.

Amanpour je tokom rata u Bosni i Hercegovini, još kao mlada reporterka, prenosila svijetu stradanja nevinih civila.

(Kliker.info-Oslobođenje)