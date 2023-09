Christian Schmidt u Pressingu: Bez OHR-a i stranih sudija BiH bi se mogla raspasti !

Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kazao je za N1 da bez OHR-a, i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, državi prijeti opasnost od konflikta i raspada.

On je poručio i naglasio da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini, a da “o mogućnosti korištenja i kako će se to pravno riješiti upravo razgovara radna grupa”.

Da li je Dodikov cilj da vas natjera da uradite ono što želi – da donesete zakon o državnoj imovini kako njemu odgovara?

To jeste drama i bijeda BiH da se 27 godina nije riješila ova tema. Dejtonski sporazum nije riješio ovo pitanje. Po ugovoru je samo raspoređena imovina SFRJ-a između bivših republika. Imamo javne površine i ako neka lokalna zajednica kaže da želi graditi školu onda se mora naći način da se to riješi, riječ je o korištenju. Nisam ja neiskusan, bio sam ministar poljoprivrede. Zajedno ćemo naći neku raspodjelu sa entitetima i Brčko Distirktom.

Da li država ostaje vlasnik imovine koja se daje na upravljanje?

Ispravno je da, prema sadašnjem stanju, državna imovina pripada državi, a onda o mogućnosti korištenja i kako će se to pravno riješiti upravo razgovara radna grupa. Dodik kaže sve što je kod mene u entitetu to pripada meni. To ne ide tako i nigdje tako nije bilo u Evropi. To je državno zemljište. Pošto su njegove finasije loše, njemu je samo bitna finansijska strana priče.

Zašto nije u paketu sa državnom imovinom i zakon o denacionalizaciji i restituciji?

To Parlament može uraditi zajedno. Mišljenja sam da bi bilo najbolje da Parlament nađe rješenja, ja stojim na raspolaganju.

Mnogi se nadaju vašem odlasku. Zanimljivo, i dosta političara u FBiH to isto želi. Šta bi se dogodilo ukoliko bi BiH ostala bez OHR-a i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH?

Sve dok Dayton ne bude skroz proveden moraju ostati OHR i strane sudije. Ostat će ovako i narednih godina sve dok ne bude u potpunosti demokratsko društvo jer postoji opasnost od konflikta i raspada BiH.

Vašom odlukom je poništen zakon NSRS-a, ali je Dodik potpisao ukaz da se ta vaša odluka ne provodi? Zato kažu da ste visoki predstavnik samo za FBiH?

Veliki je stepen nervoze kod Dodika što ga državno tužilaštvo istražuje.

Da li je iko smijenjen zbog ne provođenja vaše odluke?

Cilj je da Tužilaštvo i sudovi odlučuju šta je ispravno ili šta je pogrešno. Ukoliko to ne mogu sami onda ćemo ih pojačati. Pravo ne vrijedi ako se ne provodi.

Šta ćete učiniti da se provede posljednja presuda Evropskog suda za ljudska prava po apelaciji Kovačevića? On je poručio da je “OHR osramoćen”?

To je potpuni promašaj, ovdje nije riječ o pobjednicima i poraženima. Kovačević dobro zna da ovo nije nešto što ja mogu promijeniti, nego treba doći do dogovora u Parlamentu BiH. Ja ću to pitanje morati nastaviti razmatrati jer je vrlo važno. U Domu naroda na nivou države ne može biti da nema Ostalih. Ima cijeli niz mjesta (u Izbornom zakonu) koja treba doraditi.

Da li ćete promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine?

Princip u Evropi glasi da svako ima isto pravo. Identitet etničkih skupina treba uzeti u obzir i bit će umjetnost sve to spojiti tako da nema diskriminacije. Sada imamo diskriminaciju i dejtonski Ustav se mora mijenjati, mora se dopuniti. To je jedno naše gradilište, a drugo je Izborni zakon. Izuzetno mi je stalo da možda u ovoj godini provedemo prijedloge za izmjene Izbornog zakona.

Da li i vi sada stavljate građanina na prvo mjesto, a onda njegovu entičku grupu?

Svaki građanin kao individua ima isto pravo. Ne može biti da Dervo Sejdić nema nikakvu mogućnost.

Da li ćemo dočekati da Rom, Jevrejin, Bosanac… budu članovi Predsjedništva?

Ja ne vidim drugog puta, to će morati biti tako.

Da li će se ratnim zločincima zabraniti javno djelovanje? Hoćete li izmijeniti Krivični zakon BiH?

Onaj ko je počinio ratni zločin i genocid ta sramota ostaje na njima dok su živi. Očekujem da se jasno kaže da su ti ljudi prokockali mogućnost obavljanja javnih dužnosti. Možete početi od pretpostavke da ne može doći do pomirenja ako se takve figure slobodne kreću i hvale se svojim djelima. Ne može postojati mogućnost da neko takav može postati gradonačelnik.

Šta ćete uraditi povodom 9. januara?

Prvo to nije samo moj zadatak, nego države i međunarodne zajednice. Ustavni sud je donio odluku da Dan RS treba biti dan za sve zajednice. Ne želimo da Dodik pokazuje svoja naoružanja i da se hvali s time. Razgovarat ću o tome. Imam čvrst volju da to spriječim, a najbolje bi bilo da razumni ljudi u RS-u kažu da to nije njihova volja i da žele živjeti u miru.

Ko su “razumni ljudi” u RS-u? Ni opozicija vas ne priznaje za visokog predstavnika?

Mi smo odrasli u Evropi sa tim šta je razumno ili ne. Dodik zaglupljuje narod, glupost nije kažnjiva ali može dovesti do pogrešnog razvoja. Da li će Dodik i Guterresa (generalnog sekretara UN-a) proglasiti personom non grata? Sad karikiram. Oni i UN uvlači u političku igru. Schmidt je regularno imenovan. Da, nije dobio saglasnost Rusije, ali to je pitanje Rusije, a ne samog postupka. I zbog toga idem u Vijeće sigurnosti UN-a. PIC je taj koji mi daje mandat. Za nekoliko dana će biti 20 godišnjica osnivanja Memorijalnog centra u Srebrenici i moja je intencija da predsjednika Clitona uključimo u naša razmišljanja i da tada da određene poruke.

Hoće li Clinton doći u BiH?

Ne vjerujem da će doći.

Da li ste zadovoljni onim što radi “Trojka”? Optužuju vas da ste ih doveli?

Vlada radi, a ko je u Vladi to odlučuju građani.

Potpredsjednik RS-a iz HDZ-a BiH Davor Pranjić nije imao vremena da se sastane jučer s vama. Da li je to Čovićeva poruka?

Ne bih tome pridavao prevelik značaj. Gdin Pranjić je kazao da mora u bolnicu. Nemam razloga da mislim drugačije.

Zašto ne poništite zakon o kleveti u RS-u?

U dijalogu smo, to je zakon koji se tiče i drugih. Veoma sam nezadovoljan zbog ovog zakona, ne znači da sjedim skrštenih ruku. To nije samo moj zadatak. EU će se uskoro morati pozabaviti.

Građani u BiH su u strahu, imate li poruku za njih?

Preporučujem nam svima da ostanemo hladne glave, da i dalje kritikujemo one koji ne rade svoj posao. Da pustimo da se ohlade usijane glave. Međunarodna zajednica ostaje u Bosni i Hercegovini, mi nismo na odlasku kako bi to neki željeli. Mi smo preuzeli obavezu da nešto uradimo. Molim vas da nam vjerujete da smo ozbiljni u ovom naumu, kazao je Schmidt .

(Kliker.info-N1)