Ćamil Duraković bez dileme : Samo oni koji su zloupotrijebili izborni proces mogu biti protiv Schmidtovih izmjena

“Tehničke izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je danas nametnuo Visoki predstavnik Christian Schmidt će povećati transparentnost izbornog procesa, spriječiti manipulacije i prekrajanje izborne volje birača, te će kao takve zasigurno omogućiti pravednije izbore.

Pored navedenog Visoki predstavnik je zabranio kandidovanje na izborima presuđenim ratnim zločincima što je svakako, bez imalo sumnje, važan korak ka izgradnji mira i povjerenja u bosanskohercegovačkom društvu”, navodi u reakciji na današnju odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta, potpredsjednik RS Ćamil Duraković.

“Kao potpredsjednik eniteta Republika Srpska pozdravljam ove odluke te smatram da samo oni koji su imali benefite, odnosno samo oni koji su na neki način zloupotrijebili izborni proces, mogu biti protiv izmjena koje je nametnuo Visoki predstavnik. S tim u vezi, potrebno je istaći da je opozicija u entitetu Republika Srpska u nekoliko zadnjih izbornih ciklusa bila najglasnija kada je riječ o izbornim prevarama tvrdeći da su „pokradeni“ te bi kao takva u danima koji su pred nama trebala predstavljati glas razuma a ne stati uz one koji će ovu situaciju vjerovatno pokušati iskoristiti u cilju eskalacije i konfrontacije sa Visokim predstavnikom i Međunarodnom zajednicom koja ga podržava“, dodao je u reakciji Duraković.

“Da smo čekali parlamente, sumnjam da bismo imali lične karte, pasoše…”, ističe Duraković.

“I ja, jednako kao i predsjednik Milorad Dodik, smatram da zakone trebaju donositi parlamenti, no da smo čekali parlamente sumnjam da bismo još uvijek imali lične karte, pasoše, registarske tablice, zastavu ili makar himnu bez teksta.

Jasno je da su političke stranke na vlasti imale sasvim dovoljno vremena da same donesu tehničke izmjene Izbornog zakona koje su ujedno i prvi od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije a koje BiH treba ispuniti da članstvo u EU a čije nametanje u slučaju da to ne učine bosanskohercegovački političari je Visoki predstavnik najavio u julu prošle godine. Kako to nije učinjeno, ovo je bio sasvim logičan slijed događaja”.

Za kraj je poručio da smatra da će najviše koristi imati bh. građani.

“Mišljenja sam da će uz tehničke izmjene Izbornog zakona najveću korist imati bosanskohercegovački građani jer će po prvi put biti sigurni da se rezultati izbora neće rješavati nakon zatvaranja biračkih mjesta – odnosno da neće biti bitno „ko broji, nego ko glasa”, zaključio je Duraković.

Podsjećamo, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt obratio se danas javnosti i saopćio odluku o nametanju izmjena Izbornog zakona.

“Dugo se o tome raspravlja, mnoge organizacije su doprinijele tome. Ja ću danas učiniti ono što je trebalo učiniti prije mnogo godina. Garancija slobodnih i poštenih izbora za sve građane BiH. Ja želim da objavim odluku kojom donosim izmjene Izbornog zakona BiH u skladu sa mojim mandatom. Ovo radim za sve građane BiH“, kazao je Schmidt.

