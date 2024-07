BiH odustala od milijardu evra EU pomoći jer političari ne mogu da se dogovore

Bosna i Hercegovina jučer je i zvanično obavijestila Evropsku uniju da nema unutarnjeg dogovora o reformama koje se trebaju poduzeti kako bi naša država pristupila fondovima iz programa Plana rasta UGrowth plan) Evropske unije, potvrđeno je za Politicki.ba.

Radi se o novom fondu koji je formalno odobren u maju ove godine.

On sadrži ukupno 6 milijardi eura grantova i vrlo povoljnih kredita.

Bosni i Hercegovini je, ranijom raspodjelom, pripalo nekih milijardu eura.

Zbog svađa unutar vladajućih struktura BiH, od tog novca – za sada – nema ništa!

“Vlasti BiH dostavile su Evropskoj komisiji nacrt cjelovite Reformske agende, koja je neophodna osnova za učešće u Planu rasta za zapadni Balkan. Evropska komisija je pripremila svoju ocjenu nacrta Reformske agende BiH i svoje komentare prenijela vlastima u BiH, tražeći da se provedu određene revizije. Međutim, 16. jula, vlasti BiH su obavijestile Komisiju da u nedostatku političkog konsenzusa nisu u poziciji da podijele finalizirani tekst.

Prva rata Plana rasta može biti isplaćena tek nakon što Evropska komisija i Bosna i Hercegovina formalno usaglase Reformsku agendu”, rečeno je Politicki.ba u Delegacije EU u BiH.

Radi se o 70 miliona eura koje su trebale biti direktno doznačene u Budžet BiH, kada se on usvoji.

To bi se i moglo desiti do kraja ove sedmice. No, od novca nema ništa!

BiH, stoga, jeste jedina država, od njih šest, na području zapadnog Balkana, koja neće dobiti novac.

Ključna prepreka su kadrovi političkog vođe bosanskih Srba Milorada Dodika. Premijer entiteta Rs Radovan Višković se posebno ističe.

“Ja dok obavljam ovu poziciju, ne mogu prihvatiti te tri mjere”, kazao je premijer Rs-a18. maja ove godine.

On odbija i zahtjeve EU da se moraju poštivati i provoditi odluke Ustavnog suda BiH, ali i “banalne” stvari poput jedinstvenog pozivnog broja za hitne slučajeve.

Sve to smatra “prenosom ovlasti sa entiteta na BiH”.

“Ono što nije u skladu sa Ustavom, gdje se umanjuju ustavni kapaciteti Rs-a, uvijek ću biti vrlo vidljiv u odbrani interesa Rs na demokratski način”, poručuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD).

Iz Brisela su na sve ovo samo “slegli ramenima”.

“Neusvajanje Reformske agende u skladu s komentarima Komisije imat će posljedice: za razliku od drugih partnera u regionu, Bosna i Hercegovina neće dobiti prvu bezuslovnu ratu predfinansiranja predviđenu za isplatu nakon ljeta, u vrijednosti od 7% (od ukupnog iznosa namijenjenog našoj državi op.a), čime će propustiti o značajnoj prilici za rano finansiranje”, rečeno je Politicki.ba.

“Ovo je propuštena prilika i nadamo se da će se vlasti BiH uskoro uspjeti dogovoriti”, dodaju u izjavi za naš portal.

Kako nam je pojašnjeno, nastavljaju se aktivnosti u Sarajevu i Briselu da se neki dogovor postigne.

“Komisija nastavlja rad sa vlastima, podržavajući završetak posla po potrebi i raduje se dobijanju Reformske agende nakon što bude politički prihvaćena. Komisija će ga zatim bez odlaganja ocijeniti, kao što je to bio slučaj sa ostalim partnerima, s ciljem njegovog konačnog usvajanja što je prije moguće”, poručeno je iz Brisela.

U teoriji, to znači da BiH ima priliku “još par sedmica” da se Dodik urazumi.

Praktično, to je nemoguće!

Svjesna toga, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto (HDZ BiH) poslala je jučer obavijest Briselu da od dogovora, a ni para EU, nema ništa…

Prema odredbama Plana rasta, ukoliko neka od država ne dostavi Plan reformi ili ga ne provodi kako je zapisala… planirani novac će biti usmjeren državama koje provode reforme.

Po svemu što se do sada zna, 70 miliona eura ide budžetima ostalih zapadnobalkanskih država.

A za njima i ostatak od nešto više od milijardu planiranih eura za BiH.

I tako sve dok se dogovor ne postigne, u skladu s zahtjevima Evropske unije.

(Kliker.info-Politički)