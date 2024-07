Amerikanci živjeli u regiji godinu dana, po povratku kući doživjeli kulturni šok

Brittany McAnally i njena porodica preselili su se iz Kalifornije u Sloveniju zbog služenja vojnog roka njenog muža. Nakon povratka u Sjedinjene Države, članovi porodice doživjeli su kulturni šok. McAnally je podijelila svoju priču za Business Insider.

Brittany McAnally bila je stereotipna Amerikanka. Do 28. godine, kada se preselila u Sloveniju, nije napuštala SAD, čak nije imala ni pasoš.

Odrasla je u malom gradu u saveznoj državi Tennessee, a potom je živjela u blizini Nashvillea sa suprugom i dvoje djece. 2015. godine preselili su se u Monterey u Kaliforniji.

„Uvijek je postojao avanturistički dio mene. Znala sam da želim vidjeti svijet. Jednog dana je moj muž, koji je zaposlen u vojsci, došao kući i rekao da se selimo u Sloveniju zbog njegovog posla. Nisam znala da je to država, prvo sam mislio da govori o Slovačkoj. Iako se Slovenija nalazi između Italije i Hrvatske, u to vrijeme nije bila popularna među američkim turistima”, rezimira priču Brittany Business Insider.

Porodica se preselila u Ljubljanu u decembru 2016. Djeca su tada imala dvije i tri godine. Kada su stigli, Brittany je bila iznenađena koliko ljudi govori engleski. Bila je uvjerena da će se moći komunicirati samo na slovenačkom.

Od početka je Ljubljana porodici izgledala divno. Smatrala je nevjerovatnim da se u slovenačkoj prijestolnici praktički svuda može stići pješice.

Brittany je bila uključena u društvene mreže, a radila je i sa američkim klijentima, pa je bila zauzeta uglavnom u večernjim satima. Tako da je bila u mogućnosti da provodi dosta vremena sa svojom djecom kada su izašla iz vrtića.

Sigurna i zdrava hrana

“Kafići su često bili u blizini dječijih igrališta, pa sam mogao popiti kafu i gledati kako se djeca igraju. Sa zadovoljstvom sam dozvolio svom sinu, koji je u Sloveniji napunio četiri godine, da igra samostalno na 60 metara dalje, dok sam ja mogao da ga posmatram sve vrijeme. To mu je pomoglo da nauči granice u sigurnom okruženju. Tamo je naučio voziti bicikl, a na cestama smo se osjećali bolje nego u SAD-u, jer smo mogli vjerovati vozačima da paze na bicikliste i pješake, jer su na njih navikli”, istaknula je jedna od mnogih slovenačkih prednosti.

Nevjerovatnom je bila i cijena vrtića. U Sjedinjenim Državama nije neobično da košta hiljadu dolara ili više mjesečno. Istaknula je i uvođenje djece u vrtić, kada su roditelji na početku uz dijete. Oni ne poznaju ovaj koncept preko bare. „Slovenački pristup je mom sinu olakšao upoznavanje. Čak sam i slovenački jezik počela da učim zbog druženja sa djecom“, dodala je Brittany.

Slovenačka hrana je također neuporedivo bolja u odnosu na američku. „U vrtiću su moja djeca dobijala svježu, organsku hranu. U SAD se dosta pažnje poklanja ishrani djece, ali se ona češće obrađuje”, dodala je.

Kulturni šok u domovini

Uz sve ove prednosti za porodični život koje Slovenija nudi, povratak u SAD bio je pravi kulturni šok za porodicu. Vratila se nakon godinu dana, a iako je ovo njen dom, sve više ju je mučilo. „Nigdje nisam mogla da prošetam, čak ni do kafića. Život teče brže. Ljudi piju kafu u kolima, umjesto da uživaju u miru u kafiću”, opisala je ona.

Također više nisu imali mogućnost da “u hodu skoče u drugu zemlju”.

“Mogli bismo se voziti do drugih dijelova Kalifornije ili Nevade, ali nismo iskusili nove kulture kao što to možete u Evropi. Slomilo me je”, dodala je.

Ali priroda posla njenog muža omogućila im je povratak u Evropu. Nakon godinu dana provedenih u SAD-u, preselili su se u Litvaniju. „Bila je lijepa i čista. Zaljubila sam se u zemlju”, dodala je. Nakon tri godine života u Vilniusu, preselili su se u Garmisch, gdje žive i danas.

