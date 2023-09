Ambasador Murphy zaprijetio : Dodik nije car Lazar, Bakir nije sultan! Amerika će reagovati (VIDEO)

Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oštro je kritikovao izjave i poteze lidera SDA i SNSD-a, Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika u Centralnom dnevniku Face TV-a.

“Pročitao sam intervju koji je gospodin Izetbegović dao kući ‘Al Arabia’ neki dan i zaista sam bio zaprepašten nekim stvarima koje je rekao tokom intervjua. Govorio je o tome kako je naslijedio stranku na način kao da je on posjeduje. Zadnji put kada sam ja provjeravao činjenice, on nije ni kralj ni sultan. Ne možete naslijediti stranku, mislim, bira vas članstvo stranke kako biste vodili stranku uime svih njih. Alija Izetbegović je to shvatao, Sulejman Tihić je to shvatao, nisam baš siguran da Bakir Izetbegović to razumije. Prilično sam siguran da zbog toga on sada ne sjedi u zgradi Predsjedništva, već gospodin Bećirović. Ako je to porodična stranka i radi samo u interesu te porodice, onda ne pomaže BiH. Onda nije čak ni probosanska ni probošnjačka nego probakirova stranka, a to nije ono što ovoj zemlji treba i to nije stranka kakva je nekada bila, jer nekada smo imali čvrste odnose sa SDA liderima”, rekao je Murphy za Face.

Imao je i oštre riječi za Milorada Dodika.

“Gospodin Dodik je angažovan na vrlo opasnom putu. Provocira konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom u BiH. To je bezobzirno, to će dovesti do izolacije ili još goreg stanja po RS. Zašto on to radi? On ustvari pokušava izbjeći ličnu odgovornost za sopstveno djelovanje – bez obzira da li to uključuje kršenje Ustava BiH, njegovo loše vođenje ili neuspjeh u obnašanju izvršne vlasti u RS-u. Kako on to radi? Sebe prezentira kao avatara Srba, misli da je princ Lazar i traži od svih da izađu na Kosovo polje i bore se za njega i žrtvuju se za njega… Ali nije izabrao nebesko carstvo, on je itekako izabrao da se obogati na račun ljudi koje poziva da izađu, ovdje – u zemaljskom carstvu. Šta oni od svega toga dobivaju? Da li dobivaju dobru vlast u RS-u? Ne. Fundamentalne slobode im bivaju narušene, poput slobode medija, slobode okupljanja, slobode govora…”, naveo je Murphy.

Ponovio je kako su SAD tu da zaštite suverenitet i teritorijalni integritet te multietnični karakter BiH, a da ih Dodik uvredama i lažima neće uplašiti.

“Nećemo ući u njegove igre. On može vrijeđati mene ili SAD, mi kada odgovaramo na ono što kaže odgovaramo očinjenicama. On ništa ne radi za ljude RS, koristi ih kao štit. On ne uspijeva ispuniti potrebe građana, umjesto toga upušta se u konfrotaciju koja neće dobro završiti za njega i one koji ga podržavaju, ako nastave tako. SAD su vrlo jasne, ako želite osporiti Dejtonski mirovni sporazum i podrivate državu, djelovat ćemo da zaštitimo ovu državu”, poručio je Murphy.

(Kliker.info-N1)