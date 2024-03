Aljoša Čampara o sigurnosti u KS : “Ne želim da žmirim na neke stvari, ne vidim nijedan razlog da se nešto krije od građana”

Bivši federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara zatražio je održavanje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o sigurnosnoj situaciji u KS. Naveo je kako “ne želi da žmiri na neke stvari” i poručio: “Ne vidim nijedan razlog da se nešto krije od građana.”

“Alarm za rukovodeći kadar”

Rekli ste da je sigurnosna situacija u KS zabrinjavajuća. Iako statistički podaci govore drugačije, ono što gledamo na ulicama je potpuno neka druga slika.

Ne želim da žmirim na neke stvari jer građani izražavaju određenu dozu zabrinutosti. Nije prealarmantno, ali nije na onom nivou na kojem bi trebalo biti. Imamo policijske službenike koji rade svoj posao, ali policija je oružana sila kojom neko upravlja.

Je li ne znamo adekvatno odgovoriti ovom problemu?

Svi podaci trebaju alarmirati rukovodeći kadar.

Ministar Katica kaže da nije sve na policiji KS?

Naravno da nije. Ne možemo mi stalno prebacivati lopticu. Građane nije briga za nadležnost. Zato trebamo imati tematsku sjednicu. Inicirao sam je juče, moram pismeno urediti. Ne vidim nijedan razlog da se nešto krije od građana. Policija treba imati redovne konferencije i izvještavati građane ovim situacijama. Policija proziva s pravom da imamo povratnike krivičnih djela koji šetaju slobodno jer nisu otišli na izvršenje kazne. Policija je isto ta koja treba da upozorava da se izvrši pritisak.

Kako ocjenjujete saradanju policije i pravosudnih institucija? Jesu li kazne preblage?

Mora postojati sinergija u društvenoj zajednici. Zakon mora pooštriti sankcije. Ne možete gledati da maloljetnici divljaju, voze automobile i prave soabraćajne nesreće. Mi nemamo na dnevnoj osnovi saobraćajne nesreće već na dva sata. Sada i pucnjave. Sve to uznemiruje građane. Posao policije je i sprečavanje izvršavanja krivičnih djela. Mislim da je policija u KS dobro opremljena, imaju dobre plaće, samo je pitanje izvršenje budžeta. Prošlog komesara smo smijenili zbog neizvršenja budžeta. Ali ne slažem se s tim jer nije komesar taj koji provodi tender. Neka izađu ispred skupštinskih zastupnika i kažu šta je problem. Građani ne znaju ko je komesar, ali oni trebaju komunicirati s građanima. Šutnja je pogrešna stvar.

Šta možemo očekivati od sjednice Skupštine KS?

Postavljat ćemo pitanja, davati sugestije, donositi zaključke i raditi na tome da popravimo ovu situaciju. Saslušat ćemo policijske službenike da vidimo šta nam kažu i da se uspotave što bolji odnosi s tužilaštvom i sudstvom. Predložit ćemo izmjene zakona. Mi non-stop ad hoc djelujemo. Trebamo tražiti rješenja.

Sramotne scene u Skupštini KS

Kako komentarišete posljednja dešavanja u Skupštini KS i fizički obračuna zastupnika?

To ne priliči jednom zakonodavnom organu kao što je Skupština KS. Moramo imati više razumijevanja jednih prema drugim i raditi u interesu građana. To je sramota za Skupštinu i KS.

Lider NiP-a Elmedin Konaković objavio je snimak Okeriča kako trenira uz komentar.

Ne slažem se s tim stvarima. Mi bismo trebali biti odgovorni ljudi i baviti se odgovornim poslom. To koliko je ko jak i koliko može udariti vreću je nebitno za Skupštinu. Trebamo donijeti prosperitet građanima.

“Dobit ćemo zeleno svjetlo, slijedi pravi posao”

Bliži se taj famozni 21. mart. Mnogo optimizma među političarima, pogotovo iz vladajuće koalicije. Hoće li nam i na osnovu čega dati tu ulaznu vizu?

Mislim da ćemo dobiti zeleno svjetlo, ali naravno ostaje još puno stvari kada samo uzmete oni 14 prioriteta. Ali uspjeli smo za godinu dana, kao što su evropski zvaničnici rekli, ono što u prethodnih 10 godina drugi nisu. Tek onda dolazi pravi posao. Mislim da je ovo jedna dobra poruka prije svega za građane, BiH i mlade da ostanu ovdje.

Kakva je poruka prekinuta sjednica Dom naroda?

Mislim da nisu dobre poruke da državne institucije prekidaju rad. Moramo razgovarati, pregovarati i tražiti kompromise. Vrlo je teško doći do rezultata kada su u pitanju Izborni zakon i zakon o ustavnom sudu. Što se tiče same Trojke u vezi izmjena izbornog zakona smo jasni – presude Evropskog suda za ljudska prava se moraju implementirati. Svaki zastupnik ima pravo da predloži zakon, ali evidentno je da nema konsenzusa oko takvih stvari, posebno oko zakona o Ustavnom sudu. Ne slažem se s napuštanjem rada u državnim institucijama, a one čine držvu BiH. Napuštanje insitucija nije dobro.

“U evropskim standardima nema etničko ni entitetsko”

Nazire li se ono što će se dešavati nakon 21. marta? Znamo da je Dodik najavio da bi se u aprilu trebalo raspravljati o odlasku stranih sudija.

Jedan od zahtjeva EU je uspostava Vrhovnog suda BiH. Naravno da je teško u ovom trentuku kada je uzavrela atmosfera doći do određenih tačnih rješenja, ali neke smo zakone uspjeli usvojiti, što je jedan kredibilan napredak. Naravno da ćemo razgovarati, da ima jako puno još zakona, ali da ćemo moći odjednom riješiti sva pitanja koja nismo mogli 30 godina – sigurno nećemo. Ali šta je dobro? Kada otvorimo ova poglavlja mijenja se situacija, dobijamo skrining i moramo se pridržavati evropskih standarda koji ne poznaju ni etničko ni entitetsko.

Sutra na sjednici će biti zakon o zaštiti ličnih podataka i zakon u sudovima?

Mislim da zakon o zaštiti ličnih podatak nije sporan. Ono što znam je da će ministar Bunoza za drugi predložiti u zakonu odgodu od godinu dana o sjedištu vrhovnog suda BiH.

Košarac je rekao da mu to nije prihvatljivo?

Pa onda vjerovatno nećemo usvojiti, ali to je prelazno rješenje pa ćemo možda za godinu dana biti mudriji i zreliji. U svakom slučaju mora biti usklađeno sa Vencijanskom komisijom koja je rekla da je logično da sjedište bude blizu sjedišta SIPA-e, Suda BiH, zatvorskih jedinica…

“Šine koje čvrto voze za Brisel”

Šta ako EU 21. marta kaće prvo uslovi pa otvaranje pregovora?

Iskreno se nadam da ćemo dobiti pozitivno mišljenje. Mislim da onda kada krenemo u proces pregovaranja, da će biti jako puno posla, ali da ćemo nekako biti u šinama koje će čvrsto voziti za Brisel.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je rekao da će, ukoliko se ne izmijeni izborni zakon, Hrvatska stopirati evropski put BiH?

Sumnjam da će Hrvatska to uraditi. Mi imamo obavezu mijenjati izborni zakon. Nekim ucjenama, ako misli on ili neko drugi, da ćemo pristati na etničku podjelu ili da je glas Hrvata iz Sarajeva manje vrijedan od glasa Hrvata iz Širokog Brijega, neka slobodno zaustavi evropski put BiH. Mi smo za ono što su presude Evropskog suda za ljudska prava i ne tražimo ništa više od onoga što su standardi u EU.

Kako komentirate izjavu Dragana Čovića da će biti neradni dan u BiH na dan izbora u RH?

Ne bih komentarisao jer neće biti neradni dan.

Kako komentirate stav Dodika i Čovića iznesen u Briselu da otvaranje pregovaračkog procesa znači izmještanje OHR-a?

To nije tačno. Postoje uslovi 5+2 i te stvari nisu povezane.

Hoće li Schmidt reagovati?

Volio bih da PSBiH usvoji tehničke izmjene izbornog zakona. Nema razloga da se to ne uradi. Ali ako domaći političari to ne urade, visoki predstavnik može u skladu s bonskim ovlaštenjima.

Da li će rad PFBiH biti odblokiran?

Uvijek će rasprava biti, ali niko nema pravo da blokira rad jednog zakonodavno-pravnog organa. Kao zastupnik dužni ste da dolazite na sjednice svih komisija i ne opstruirate rad.

