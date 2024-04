Aleksandar Vučić : Srbija će se sama, političkim sredstvima, suprotstaviti svim NATO zemljama, od Turske do Njemačke

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da će učiniti sve kako bi dobio podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vezano za, kako je rekao, teške odluke koje će Republika Srpska donijeti kao reakciju na najavljenu rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim narodima.

– Učinit ću sve da do 5. maja, kada imamo „uskrsni sabor“, uvjerim predsjednika Vučića da podrži sve odluke koje Republika Srpska namjerava donijeti povodom ovoga. Mi smatramo da je ovo direktno rušenje mogućnosti da se živi zajedno u BiH – izjavio je Dodik nakon sastanka s Vučićem.

Po njegovim riječima, u Srebrenici je poginulo i ubijeno 3.500 Srba i oko 4.100 Bošnjaka, međutim, kako je rekao, srpske žrtve se ignoriraju, a forsira se priča o stradanju Bošnjaka.

– Genocid se nije desio. Genocid je izmišljena forma kojom su pokušali sotonizirati cijeli srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Haagu to prebace na kolektivnu odgovornost cijelog naroda, srpskog naroda – kazao je Dodik.

Dodao je kako je jedna od mogućnosti da se Srbi povuku iz odlučivanja u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Organizirat ćemo veliki narodni miting u Banjaluci protiv ovoga. Narodna skupština će donijeti odluke i ako se bude odlučivalo o ovome mimo procedura (rezolucija o Srebrenici, op.a.), RS će napustiti odlučivanje u BiH. Ne vidimo nikakav smisao da ostanemo kao sastavni dio BiH i naš ćemo status regulirati na način da pokušamo sami nastaviti dalje – kazao je.

Kritika NATO zemalja

Nakon Dodika uslijedilo je polusatno izlaganje Aleksandra Vučića, koji je uputio niz kritika na račun zapadnih zemalja i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Po njegovim riječima, 17 NATO zemlja, među kojima je pobrojao Njemačku, Veliku Britaniju, SAD, Francusku i Tursku, pokušava na sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda progurati rezoluciju o Srebrenici kojom će srpski narod biti proglašen genocidnim.

Za Vučića je, među ostalim, sporno što će se o tom pitanju razgovarati u Generalnoj skupštini, a ne u Vijeću sigurnosti UN-a.

– Oni hoće da prebace glasanje iz Vijeća sigurnosti u Generalnu skupštinu, da od nečega od čega ovisi očuvanje mira, da prebace na priču o kulturi mira i kulturi sjećanja. Prekršili su i drugu stvar, od toga da je potrebno dvije trećine za odlučivanje upravo zato što se radi o nečem u što može očuvati ili ugroziti mir, došli su do toga da je riječ o običnom obilježavanju i kulturi sjećanja i da je potreban prosta većina, i to ne prosta većina od ukupnog broja koji glasa, već ako imate jedan više onih koji glasaju za u odnosu za one koji su protiv, pa čak ako je i stotinu onih koji su suzdržani, deklaracija je prošla – kazao je Vučić.

To su proceduralna pitanja, dodao je, ali je važnija suštinsko pitanje zašto se to uopće radi.

– Moje pitanje za sve njih je zašto sada na 29. godišnjicu? Zašto niste čekali okruglu godišnjicu? To je zato što će sljedeće godine imati manje vlada koje bi to podržale. Zemlje se oslobađaju kolonijalnih stega i neće ih više slušati kao što je bilo prije – kazao je.

Borba političkim sredstvima

Vučić je kazao da Republika Srpska nije članica Ujedinjenih naroda i zato će se za nju u New Yorku boriti Srbija.

– Srbija će sama, političkim sredstvima, suprotstaviti svim NATO zemljama, od Turske do Njemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do posljednjeg trenutka za svaki glas – poručio je.

Vučić je prokomentirao i izjavu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koje ranije danas kazao da “problem u BiH nije Milorad Dodik već upravo Aleksandar Vućić”.

– Hvala ti na tome, ne znaš kakav si mi kompliment dao. Ja tebi ne mogu taj kompliment dati. Ti si niko i ništa. Ne radiš ovo ti, ovo rade Nijemci, Englezi i neki drugi. Kad pobijedite, nisi ti pobijedio. To su pobijedili Nijemci, Englezi, Amerikanci, koji su nešto jači od Srbije. Ali borit ćemo se do posljednje kapi znoja, pa ćemo vidjeti – kazao je Vučić.

Na kraju je još jednom pozvao ljude iz Republike Srpske da „dobro razmisle“ o svakom svom potezu.

– Mi nećemo ići protiv RS, nećemo vam uvoditi sankcije, dijelit ćemo vašu sudbinu, samo vas molimo da još jednom dobro razmislite o svakom vašem potezu – kazao je Vućić.

