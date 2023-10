Aida Ćorović: Oslobađanje zločinaca, a kažnjavanje aktivista najslikovitiji je prikaz Srbije

Nakon niza prijetnji, uvreda i napada koji su uslijedili nakon što je u novembru 2021. jajima gađala mural posvećen osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu, aktivistkinja Aida Ćorović osuđena je zbog „ometanja javnog reda i mira i službenih lica“. Prema odluci Prekršajnog suda u Beogradu, Ćorović u roku od 15 dana od pravnosnažnosti presude treba platiti kaznu od 100.000 dinara (oko 850 eura).

Ćorović će, prema presudi, snositi i sve troškove krivičnog postupka za koje se plaća paušalno određen iznos u visini od 4.000 dinara (oko 34 eura), koji je dužna da uplati u istom roku kao i novčanu kaznu.

„Ovakav epilog situacije nije me iznenadio“, kaže Ćorović u razgovoru za Al Jazeeru, ističući da se radi o klasičnoj „demonstraciji sile“.

„Cilj je uplašiti nas aktiviste i nezavisne medije. Ovo je pokazna vežba, ‘treniranje strogoće’ što bi se reklo, kojom se pokazuje drugima da treba da ćute. Mene to ništa ne čudi“, kaže.

Presuda zbog gađanja murala Ratka Mladića dolazi u trenutku kada su iz pritvora pušteni Milan Radoičić (priveden zbog napada na sjeveru Kosova) i Zoran Marjanović (osuđen zbog ubistva žene na 40 godina). Kako to komentarišete?

– Ako postoji božansko proviđenje, ono se desilo juče i danas – da ja budem kažnjena i osuđena jer sam upozoravala na nešto što je strašno pogubno za našu zemlju i naše građane, dok su s druge strane pušteni čovek koji je optužen praktično za terorizam, zbog napada u kojem je poginulo četvero ljudi, a nekoliko ih je i ranjeno, i čovek koji je po svoj prilici ubio suprugu. To je najslikovitiji prikaz Srbije – zločinci se puštaju, a uzorni građani koji svima žele dobro kažnjavaju.

Nakon prvog i ujedno jedinog ročišta koje je održano u ovom slučaju, presuđeno je da ste, zbog toga što ste ‘gađali zgradu i vrijeđali policajce’ krivi za ‘ometanje javnog reda i mira i službenih lica’. No, indikativno je to što se u presudi nigdje ne pominje ni mural, ni Ratko Mladić. Kako to komentarišete?

– Da, indikativno je to što ni u pozivu na sud, niti u obrazloženju presude nije naveden mural. Ja sam i na ročištu pitala: ‘Je li ja delujem toliko šašavo da bih gađala zgradu iz čista mira? Zašto ne stoji ko je naslikan na zidu te zgrade?’. Oni to ne smiju da napišu, jer bi u tom slučaju tužba odmah bila oborena. Ratko Mladić je osuđeni ratni zločinac, država Srbija je stala iza toga, prema tome – ja sam ta koja brani ustavni poredak, a ne oni.

Drugo, piše da sam kažnjena i zbog toga što sam vređala policajce. Ja sam takođe pitala gde su bili ti policajci, jer tamo su stajali neki momci koji su izgledali kao huligani. Među njima zaista i jeste bilo huligana, a niko od njih se ni u jednom trenutku nije predstavio, niti pokazao policijsku iskaznicu. Pritom, količina brutalnosti kojom su se obrušili na mene i Jelenu Jaćimović (aktivistkinja koja je 9. novembra 2021. privedena zajedno s Aidom Ćorović, op.a.) je govorila da se radi o huliganima i desničarima, a nikako o policajcima koji čuvaju javni red i mir. Mirne duše mogu da kažem da ti momci, iako rade u policiji, jesu huligani.

Još tada, na prvom ročištu, najavili ste da kaznu nećete platiti. Ostajete li pri toj odluci?

– Da, neću da im platim, jer ne želim ovakvoj državi da dajem novac za nešto gde sam ja u pravu i gde ja čuvam ustavni poredak. Uvek podvlačim činjenicu da je Srbija izručila Ratka Mladića – nisam to ja uradila. Uostalom, Srbija je ratifikovala sve međunarodne sporazume vezane za saradnju sa Tribunalom i Međunarodnim sudom pravde. Na kraju krajeva, Srbija je donela i zakone o procesuiranju ratnih zločina i ratnih zločinaca, imali smo i sud, koji je doduše neaktivan…

Prema tome, sve je na mojoj strani, ovo je zaista samo jedna demagoška politička odluka i u tom smislu sam potpuno čista i mirna, a oni nemaju način da se izbore sa mnom. Ne valja kada je čovek na bilo koji način prljav, pa mogu da ga ucene, ali kada je čist i radi po savesti i kada radi nešto što je za opšte dobro, onda nema straha.

Najavili ste i da ćete uložiti žalbu?

– Da, moj advokat će uložiti žalbu Apelacionom sudu i mislim da će tamo biti dovoljno inteligentni da odbace ovu presudu, tako da neću morati da platim tu kaznu. Mada, i ako bude morala da se plati, ja sam rešila da, u slučaju mogućnosti da biram između zatvorske i novčane kazne, bez problema odem u zatvor. Nema nikakve dileme šta treba da uradim u tom slučaju.

Na svom Facebook profilu ste istakli da biste, u slučaju da možete vratiti vrijeme, ponovo sve isto uradili.

– Tačno, tu nema nikakve dileme, da mogu da vratim vreme potpuno bih isto sve uradila. To sam ja. I ja ne bih bila ja kad bih se sklanjala i radila drugačije.

Decenijama se zbog svog aktivizma i neprikosnovene borbe za pravu i istinu suočavate sa brojnim izazovima i opasnostima. Šta je to što Vas istrajava u toj borbi i što Vam ne da odustanete?

– Ljubav prema istini, prema pravdi, prema ljudima, nema tu velike filozofije. To je prosto kompas – ili to imate u sebi, ili nemate. Imam u sebi tu vrstu pogonskog goriva, taj odnos prema pravdi me gura napred. Imam i duboku i iskrenu ljubav prema ljudima.

Svi moji prijatelji su takođe takvi, delimo taj vrednosni sistem. Nažalost, ovi drugi su agresivniji i glasniji, njihov modus operandi je takav kakav je i prosto kada dođu zla vremena i kada se prospe kanalizacija, teško da možete da čujete glas razuma, a njega itekako ima u svakom gradu u Srbiji.

Elma Ljubčić (AJB)