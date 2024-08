TV Hayat : Zapišavanje teritorija kroz Udruženi zločinački poduhvat – UZP

Ratni i poratni načelnik Čapljine sa logorima Dretelj i Gabela nikad nizašta nije pred zakonom odgovarao?

Da li je državno zemljište (vojni poligon JNA u selu Rečice u Čapljini) kao i druga zemljišta na kojima je Pero Marković potpomognut Tuđmanom napravio kuće Hrvatima iz Kaknja i Srednje Bosne?

Da li je federalni premijer SDP-ov Alija Behmen za sva Tuđmanova zlodjela u Čapljini otvorio most Franje Tuđmana u Čapljini?

Da li je SDP-ov premijer Nermin Nikšić pozvao premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da otvori Počiteljski most „Hercegovina“? I ako jest zašto je to učinio?

SDA se odrekla Ismeta Hadžiosmanovića i „pustila ga niz vodu“ kad je uvidjela da „politički šuruje“ sa proustaškim krilom HDZ-a koje je nastavilo politiku pravljenja „države u državi“ i okončalo je porazom „Hrvatske samouprave“ na čelu sa odbjeglim Antom Jelavićem.