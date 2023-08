Prema pisanju nekih američkih medija, Tom Cruise napušta Scijentološku crkvu nakon više od 30 godina, a razlog je njegova kći. Za one koji ne znaju, bilo je brojnih nagađanja da je Cruise napustio scijentologiju, a sada ljudi vjeruju da je to zato što želi obnoviti svoju vezu sa svojom otuđenom kćeri Suri Cruise.

Cruise već godinama nije u kontaktu sa svojim najmlađim djetetom Suri, a mnogi vide scijentologiju kao krivca za njihov napet odnos, piše Yahoo. Mnogi mediji pitaju se je li razlog eventualnog glumčevog napuštanja Crkve to što bi uskoro mogao obnoviti vezu s njom.

Kada su se on i Katie Holmes razveli 2012. godine, glumica je dobila puno skrbništvo nad Suri, zajedno s 400.000 dolara mjesečne alimentacije dok Suri ne napuni 18 godina. Navodno je prošlo desetljeće otkako je glumac zadnji put vidio Suri, nakon dugotrajne i žučne brakorazvodne bitke, piše Mirror.

Upravo sada, Suri se navodno sprema na koledž, a kad napuni 18 godina, izvještaji kažu da bi Cruise mogao pokušati uspostaviti čvrst odnos između oca i kćeri. Glumac je navodno prestao posjećivati ​​sjedište britanske Scijentološke crkve, unatoč tome što je u Velikoj Britaniji bio oko tri godine dok je snimao svoje najnovije filmove.

Kako navodi Index , to je dovelo do posljednjih spekulacija o njegovom odnosu s kontroverznom Crkvom te njegovom odnosu sa sve troje njegove djece. Ako bi Cruise napustio Crkvu zbog Suri, pitanje je kako bi na to reagirala njegova djeca koji ima s Nicole Kidman. Naime, Isabella Jane i Connor su scijentolozi, a Isabella je navodno čak visokorangirana članica Crkve.

(N1)