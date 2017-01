Zvizdić u Beogradu : “Sa Vučićem možemo graditi dobre odnose”

U Bosni i Hercegovini neće biti nikakvih dezintegracija, cijenimo djelovanje Aleksandra Vučića i sa Vladom Srbije koju on vodi možemo da kreiramo dobre odnose, rekao je Denis Zvizdić gostujući u emisiji Kažiprst beogradske televizije B92.

“Mislim da smo na konferenciji za medije rekli sve šta smo imali kao dominantne teme, fokusirali smo se na očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Ako to uspijemo, to će nam omogućiti evropski razvoj, privlačenje stranih investicija i stvaranje ambijenta za mlade, da ostanu ovdje i da primijene svoja znanja. Cilj je smirivanje tenzija u regionu i okretanje ka životnim temama i za BiH i za Srbiju”, rekao je Zvizdić.

Na pitanje šta ugrožava stabilnost, rekao je da je izvorište teška radikalna retorika političara koji provociraju tenzije u BiH i regionu.

”To su svi oni koji ne obraćaju pažnju na prioritete i umjesto da govore o ekonomiji i evropskom putu, govore o referendumima, separaciji, otcjepljenju… Dodik je dobar primjer toga, kontinuiranim djelovanjem, koje je u suprotnosti sa Dejtonom i prioritetima BiH, cijelo vrijeme je stvarao tenzije i na kraju imamo sankcije. Nismo srećni zbog toga, ne želimo da lideri u BiH budu sankcionisani. Moramo da onemogućimo takvo djelovanje koje onemogućava razvoj. Problem sa Dodikom se može riješiti kada bi on želio da se riješi, kada bi mu dnevna politika bila okrenuta ka prioritetima”, istakao je Zvizdić.

Prema njegovim riječima, ne postoji intencija i nijedna odluka u BiH ne može da bude usvojena ako ne glasaju svi konstitutivni narodi.

”Ne želimo dominaciju, želimo dijalog. Cijenimo djelovanje Vučića, posebno jer je kroz set političkih poruka pokazao ozbiljan odnos prema BiH. On nije ugrozio suverenitet, integritet i međunarodni pravni objektivitet BiH. On nije podržao referendum u Srpskoj jer je znao da je antidejtonski. Djelovanje Vučića je konstruktivno, jako ga cijenimo i smatramo da sa Vladom Srbije koju on vodi kreiramo dobre sveukupne odnose”, kaže Zvizdić.

Na konferenciji za medije se čulo i da je poruka Beograda da će se manje miješati.

“To su poruke koje su logične, poštuje se suverenitet i teritorijalni integritet BiH i Srbije. U BiH se neće desiti bilo kakva dalja dezintegracija, bilo kakvo otcjepljenje, moj san je evropska i prosperitetna BiH koja živi u mirnom i stabilnom regionu. Mi sa Vučićem možemo da gradimo dobre odnose”, zaključuje Zvizdić.

(Kliker.info-SB)