Zlatko Miletić tvrdi : U BiH živi 30 multimilionera i 600 milionera

Delegat u Domu naroda Parlamenta BiH i bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić u večerašnjem Pressingu je kazao da u Bosni i Hercegovini ima 30-ak ljudi koji su multimilioneri i prema procjenama međunarodnih institucija u našoj državi živi 600 milionera. Tvrdi da je polovina došla do tog novca ilegalnim načinom.

Reketiranje, trgovina uticaja…

“Bave se raznim nezakonitim poslovima, od trgovinom droge, nekretninama, nema čega tu nema…”, govori Miletić, i dodaje:

“Evo, uzet ću Čovića za primjer. Da je CIN izvršio istraživanja i da kad čitate šta ima od imovine, treba vam 2 sata da spoznate šta ima on i članovi uže porodice. Dodik ne može nabrojati voćnjake, koliko zemljišta i hektara ima, da ne govorim o ovim uvjetno rečeno vilama, vikendicama i čudima. Čović u Mostaru ima dvije vile koje koštaju par miliona eura. Ako uzmemo činjenicu da smo obavljali slične poslove… ta imovina koju ja i on imamo je neporediva. Ne znam šta Izetbegović ima, ali mislim da je dobrostojeći, iako njih sva trojica kad ih vidite u javnosti i kad počnu pričati o svojim primanjima, vi bi rekli – treba im još dati”.

Ako krenete od zapošljavanja dobar dio njih, tvrdi Miletić, zloupotrebljava to da naplaćuje njihova radna mjesta.

“Imao sam jednog ravnatelja javnog preduzeća koji je došao da prijavi jednog od tih lidera da ga reketrira i da mu traži 15.000 KM mjesečno. Pošto sam ga poznao, pozvao sam ga na razgovor da vidim na koji način mu traži. Ako ti traži 15.000, pitam: otkud ti tolika plata. Kaže on: ja imam 4.500 KM platu. Pa ja kažem: kako ti može tražit 15.000, a ti imaš 4.500 KM. Kaže on: ja imam menadžerski ugovor na kraju godine i vjerovatno je saznao da imam milion”, ispričao je Miletić.

Rekao je da ima taj dokument i da se radilo o telekomunikacijskoj firmi Eronet.

“Tražio sam od sudije za prethodni postupak da se otvori istraga i da se provodu mjere. I to lice smo morali ozvučiti. Sud BiH napiše naredbu telekom oporetaru i ljudima koje je on postavio u taj Upravni odbor, ljudima dostave njegov broj mobitela i kad su vidjeli da se radi o njemu i na to mjesto gdje je trebala biti primopredaja novca, više se nije pojavio i nije ga pozvao”, ispričao je Miletić, dodajući da nije bitno ko je ta osoba, ali to se dešavalo.

I trgovinom uticaja dođe se do miliona, nastavlja on.

“Vi meni jedan posao naštimate, ja vama drugi. Također, prodajom preduzeća koja su profitabilna… kupe ih ili preprodaju. Svašta oni rade”, istaknuo je Miletić.

“Političari ne znaju koja je cijena putera”

Prokomentarisao je i one koji su na američkoj crnoj listi, rekavši da se apsolutno ne boje i sve su bahatiji u tom ponašanju.

“Građani trebaju da znaju da se oni boje pomalo medija i dana izbora, jer je tad je do građana, a ne do njih”, rekao je.

Za posljednje tri godine nisu donijeli ni jednu ekonomsku mjeru, dodaje on.

“Evo sad i kad je u pitanju PDV i akcize, jedini smo u Evropi koji ništa nismo uradili na tu temu. I taj novac koji su iskupili, već su iskupili viška novca u 2022, godine, 8 miliona, to mislim na Upravu za indirektno oporezivanje i obje entitetske uprave. Vidjeli ste situaciju da vladajuća koalicija u RS dijeli sad taj novac po 100 KM selektivno, što znači da oni pripremaju svoje glasačko tijelo i gledaju da kroz taj novac kupe građane”, naglasio je Miletić.

Rekao je i da kad se uzmu oba doma parlamenta i sastav Vijeće ministara BiH, tamo ima ljudi koji 10 godina sjede i vozaju se službenima automobila.

“Nemaju pojma koliko je gorivo, jer ne sipaju u svoj automobil. Ne znaju cijenu povrća, voća, ulja, putera… Vjerujem da mnogi od njih nisu ušli u trgovnu pet godina, i zato nemaju empatije prema građanima. Oni gledaju kako će sebi više para staviti u džep. Ostaje nejasno koga se oni plaše pa ih po 3-4 policajca čuvaju, umjesto da se policiaci bave drugim poslovima”, zaključio je Miletić.

