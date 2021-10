Zlatko Miletić : “Jedino se nadam da će građani BiH svih nacionalnosti konačno progledati”

U današnjem izdanju Rezimea FTV razgovarali smo sa Zlatkom Miletićem, delegatom u Domu naroda BiH.

Za početak kaže da je trenutno stanje u BiH katastrofalno.

“Ovo je sasvim izvjesno od 1995. godine najveća ustavna, društvena, socijalna i ekonomska kriza koja je zadesila BiH. Nažalost, zadesila nas je u međuvremenu i pandemijska kriza, pa evo imamo sad i energetsku krizu. Imamo krizu siromaštva i ko zna gdje će to završiti.”

Smatra da je Milorad Dodik već u nekoliko navrata prevršio mjeru.

“Osobno sam ga, u tom smislu, prijavljivao za počinjenje kaznenog djela narušavanje integriteta BiH. Nažalost, u Tužiteljstvu BiH povodom tih prijava nikada nisam dobio nikakav zvaničan stav, što je poražavajuće samo po sebi. To je bilo u posljednjih šest m,jeseci. Znam još nekolicinu lica koja su ga prijavljivala za ista ili slična djela, međutim Tužiteljstvo BiH nije reagovalo. Kako sam nedavno došao do podataka navodno sve te prijave protiv gospodina Dodika slaže jedan tužitelj Tužiteljstva BiH, pa bih zaista zamolio VSTV da pogledaju gdje su sve te prijave i makar da nas obavijeste šta se s njima desilo.”

Kaže da se ne slaže sa Marinkom Čavarom da Dodik ne ruši državu, već je isprovociran.

“On nije bilo čim isprovociran. Da bi građani BiH bolje razumjeli šta se dešava, on je očigledno prije samog donošenja tzv. Inzkovog zakona čuo da će se nalaziti na listi proširenih sankcija SAD-a i EU. U međuvremenu su izašle te izmjene i dopune Krivičnog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik i to je ustvari bio povod. Znači on je počeo sa rušenjem institucija BiH samo iz razloga da bi jednostavno skrenuo pažnju sa svega onoga što je on radio u prošlosti u BiH i sa kriminala kojim se bavio u BiH. I jednostavno svi mi, pogotovo građani RS-a su postali taoci njegove osobne politike.”

Miletić ističe da je pretpostavka, ukoliko međunarodna zajednica bude upotrijebila sankcije, da će to osjetiti i građani Republike Srpske, pa i BiH.

“Ja koliko znam već duže vremena je spreman taj spisak sa više desetina lica svih nacionalosti u BiH koji su, uglavnom zbog korumpirajućih ili kriminalnih razloga se našli na toj listi, uz to i zbog rušenja integriteta i suvereniteta BiH. Nažalost, naše zemlje iz okruženja, pa i neki zvaničnici iz Federacije, išli su u par navrata i na raznorazne načine su lobirali da se taj spisak suzi, pa je on sužavan, pa kad su ljudi vidjeli opet šta se dešava u BiH opet su ga vratili na početak. Ja mislim ako dođe do primjene tih sankcija da će biti jedan veći broj lica na istim. Takođe, u međuvremenu sam saznao, a to ne mora biti tačno ali ja vjerujem u tu priču, da će veći dio zemalja EU podržati takvu vrstu sankcija koje budu uspostavile SAD. Mislim da su oni u većem strahu od tih sankcija, nego šta će uraditi domaći organi vlasti jer oni u suštini kontrolišu sve poluge vlasti u BiH, uključujući Tužilaštvo, sudove, policiju itd. Tako da se oni previše ne boje institucija na svim nivoima vlasti u BiH.”

Očekujem da će ustavna kriza i kriza institucija eskalirati krajem ovog mjeseca

Kako kaže, postoji određeni broj zemalja EU koje su promijenile svoju potliku i, “ne samo da su postale desničarske, neke su fašističke i neonacističke, što je poseban problem EU. Gospodin Dodik, kao i pojedini političari iz BiH, to vide. Uočili su da ustvari nema adekvatne reakcije od strane Evropske komisije i EU i oni jednostavno koriste tu šansu, dok se ovi bave svojim problemima, da oni provuku neke svoje stvari, u međuvremenu da se dodatno obogate, a da građane ove zemlje dovedu u stopostotno siromaštvo. I ne birajući sredstva i ciljeve oni jednostavno imaju strategiju te vrste i na tom putu, očigledno, gospodin Dodik će istrajati, bar koliko ja vidim.”

Na pitanje šta se dešava u SNSD-u, Miletić odgovara: “Mislim da je ovo što Dodik izjavljuje sramotno, s obzirom da je on prije 15-ak godina bio mezimac međunarodne zajednice i s obzirom da ga je međunarodna zajednica tad na tenkovima dovela da vlada u Republici Srpskoj. On je u tom momentu u svojoj stranci imao svega dva zastupnika. I nek se zahvali Bogu i tadašnjem OHR-u jer su ga oni doveli na vlast u RS-u i to ne bi trebao da zaboravi. Znači svi ti njegovi nastupi i derogiranje ili ponižavanje pojedinih predstavnika međunarodne zajednice su glupi sami po sebi, imajući u vidu činjenicu ovo o čemu govorim. Očigledno je da on u toj nakani neće stati i ja očekujem da će ustavna kriza i kriza institucija eskalirati krajem ovog mjeseca, a vjerujem da će tek tad doći do raspleta i da će, mislim, međunarodna zajednica ipak u konačnici reagovati. Iskoristit ću ovu priliku da ih zamolim, po cijenu svog mandata, ja im dajem na raspolaganje svoj mandat u Parlamentu, a od njih želim da sve smijene redom ovdje u BiH, evo uključujući i mene ako im to išta znači. Meni mandat ne treba ako građanima BiH, hrvatskom narodu, ali i svim ostalim narodima u BiH ne mogu da pomognem na bilo koji način. Sve je veći broj lica u SNSD-u koji ne podržavaju ovakvu politiku, koji su svjesni do čega ova eskalacija može dovesti i da će zbog eventualne eskalacije, incidenta ili nekog sukoba koji može nastati na području RS-a ili eventualno u FBiH, ispaštati svi građani BiH. Ja molim sve srpske predstavnike i u RS-u, pogotovo opoziciju, ai predstavnike u institucijama BiH da se urazume i da ne naprave bilo kakav krivi potez, da nas ljudi ne vrate u ‘92. godinu jer neće od toga niko imati koristi. Koliko vidim gospodin Dodik je svom sinu u posljednjih nekoliko dana obezbijedio 30 miliona tendera. Tako treba da se brine o srpskom narodu u RS-u i umjesto svom sinu, da nađe 30 mladića u RS-u pa svako od otg tendera da uzme milion, naravno na zakonit način, i da svim djevojkama u RS-u omogući kao što je svojoj kćerki otvorio restoran, da svako dijete u RS-u ima priliku da razvije vlastiti biznis.I umjesto da se bavimo tim, mi se bavimo sami sobom i gledamo hoće li sutra izbiti rat ili neće. Nadam se, pa čak i kad je u pitanju policija RS-a, da ima dosta razumi ljudi i da nas oni neće dovesti u takvu vrstu neprilike da dođe do eskalacije u bilo kom smislu.”

Navodi da je vrlo teško prognozirati, ali da hoće da vjeruje da je Dragan Lukač razuman čovjek i da neće dozvoliti bilo kakvu manipulaciju policijskim snagama u RS-u.

“Ja ne mislim i ne tvrdim da Dodik hoće da ovdje dođe do rata. Ne vjerujem da bi on ugrozio sebe, svoju porodicu i svoju imovinu koja se procjenjuje između 300 i 400 miliona. Ali on mora biti odgovoran u tom kontekstu zato što u svakom narodu imamo dovoljan broj budala koje tu situaciju mogu iskoristiti u pogrešnom pravcu. I tu ne mislim samo na srpski narod, takvih ljudi negativnih ima u svim narodima.”

Građani BiH trebaju da budu mirni

Kada je riječ o ponašanju i stavovima HDZ-a BiH Miletić smatra da su potpuno pogrešni i da su neoznačavanjem radnji koje provodi Dodik, a to je rušenje BiH, ostavili u zalog Hrvate koji žive u RS-u da sa njima radi šta hoće.

“Oni to inače rade od Hrvata koji žive van područja preko Ivan Sedla. Znači gospodina Čovića i HNS u principu ne interesuju Hrvati koji žive u Bihaću, Tuzli, Sarajevu, u središnjoj Bosni, Srebrenici. Njih interesuje samo treći entitet. Oni vjerovatno znaju gdje taj entitet treba da bude, ali ja mislim da u tom smislu opet tjeraju hrvatski narod iz BiH jer ljudi neće da žive u takvoj vrsti nesigurnosti. Ja mislim da mi kroz izmjene Ustava BiH, kroz izmjene Izbornog zakona imamo dovoljno mehanizama i dovoljno političke volje da se hrvatski narod u BiH kao svaki drugi zaštiti, da se napravi balans između konstitutivnih naroda i građanskog u BiH. Međutim, oni očigledno neće da dođu do takvih rješenja.”

Ističe da su reakcije bošnjačkih ili bosanskih stranaka na sve što radi Milorad Dodik vrlo skromnih kapaciteta.

“Zaista sam očekivao da će drukčije reagovati i da će naći zajednički jezik da se suprotstave disoluciji BiH. Međutim to je izostalo ili su to neki blagi pokušaji. Problem u BiH, a pogotovo tu mislim na nacionalne partije, da za 25 godina nisu bili u stanju napraviti ništa, u zaštitnom smislu, po sva tri naroda. I oni zaista što prije to bolje za sve građane BiH trebaju otići sa političke scene.”

O utjecaju Srbije, Hrvatske, pa i Rusije na dešavanja u BiH kaže da nas naši susjedi gledaju interesno i da se još nadaju da će doći do ispunjenja njihovih velikodržavnih snova.

“Kad se to nije desilo ‘92. godine neće ni sada. Građani BiH trebaju da budu mirni. Nas patriota ima dovoljan broj da ovu zemlju odbranimo na svaki mogući način. Nikoga se ne bojimo i nema potrebe da ih se bojimo.”

Miletić ističe da od visokog predstavnika očekuje da radi svoj posao u skladu sa ovlastima koje ima.

“On je tu da zaštiti, ne samo integritet, već i suverenitet BiH. I ja smatram u konačnici kad se steknu uslovi za to, da će on to zaista napraviti. Ako mu to išta znači, ja mu dajem evo svoj mandat odmah, ali je suština da njih u BiH, koji zaista ovaj narod zamajavaju ovdje 25 godina, krajnje je vrijeme da ih neko poskide ako to već neće ili ne mogu da urade nadležne institucije. Bitno je samo da tužitelje Tužiteljstva BiH natjeramo da rade svoj posao.”

“Jedino se nadam da će građani BiH svih nacionalnosti konačno progledati”, zaključio je Miletić.

(Kliker.info-FTV)