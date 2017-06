Zlatko Dizdarević tvrdi : Cilj operacije na Bliskom istoku je Iran, Katar je kolateralna šteta

Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević komentarisao je u Dnevniku TV1 novonastalu krizu na Bliskom istoku, nakon što su Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati objavili da prekidaju sve diplomatske odnose s Katarom zbog, kako su naveli, podupiranja i finansiranja terorističkih grupa.

“Ovo je svojevrsni diktat Saudijske Arabije, pri čemu se zna da iza toga stoji SAD, posebno nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trampa i svega onoga što je tada tim povodom obećao”, istakao je Dizdarević, poznavalac prilika na Bliskom istoku.

Uvođenje sankcija Kataru, smatra, ne predstavlja iznenađenje, imajući u vidu prethodnu diplomatsku krizu iz 2014. godine.

Saudijska Arabija doživjela je svoje zvjezdane momente zahvaljujući proračunatoj podršci SAD-a.

“Dočekao se trenutak kada se Katar mogao sačekati u lošoj poziciji da bi se otvorilo ovo što se otvorilo”, dodao je Dizdarević.

Govoreći o tome šta je krajnji cilj novonastale situacije, on je potcrtao da težnja američkog predsjednika Trampa i njegove ekipe da se domognu što je moguće više novca i da prodaju što je moguće više oružja.

Na upit da li je novi rat na pomolu, Dizdarević je upozorio da je to moguć scenario, ukoliko rat bude potreban za ostvarenje tog cilja.

“Međutim, to je tačka na kojoj ova situacija postaje drugačija u odnosu na dosadašnje na Bliskom istoku, te postaje mnogo ozbiljnija i dramatičnija nego što se o tome razmišlja. Kombinacija u kojoj se može razgovarati o ratu i u kojoj bi moglo doći do rata mnogo je riskantnija, nego što je to bilo u Siriji i u Iraku. Sa stanovišta posljedica za region, pa i za cijeli svijet, ovo što sluti i do čega bi moglo da dođe u ovom slučaju, mnogo teže je zbog toga što je krajnji cilj ove operacije za Saudijce, ne za Amerikance, zapravo Iran”, pojasnio je Dizdarević.

Ovaj diplomata je podsjetio da Iran uopšte nije naivna regionalna činjenica, te da je ova zemlja ozbiljna geostrateška i vojna činjenice.

“U novoj konstalaciji odnosa, Iran nije sam. Ako se cijela ova priča dovede do krajnjih granica, onda će to predstavljati krajnje opasnu situaciju, ne samo za region, nego i za cijeli svijet”, upozorio je Dizdarević.

Ukoliko dođe do novog rata na Bliskom istoku, on je naveo da Katar nije ni vojni, ni ratni faktor, niti je krajnji cilj rat protiv ove države. Katar je kolateralna šteta politike prema Iranu.

“U ovoj ekipi zalivskih zemalja, Katar je jedini koji, blago rečeno, ima razumijevanja za Iran. Katar smatra da nema potrebe i da nema razloga da zaoštrava sa Iranom. To je razlog koji je u ovom trenutku poslužio Saudijskoj Arabiji i njenim satelitima. Katar iskače iz šeme za koju Saudijska Arabija kaže da mora da bude jedinstvena i da je pod njenom kontrolom. Tramp je ubacio udicu sa tzv arapskim NATO-om koji treba da se formira i to u Rijadu, pod vođstvom Saudijske Arabije”, pojasnio je Dizdarević.

Drugi razlog, dodao je, ogroman je animozitet na vjerskom planu između Saudijske Arabije, kao zemlje kojom vladaju vehabije, te Katara koji nije iz te priče.

“Katar je neko ko je muslimanskoj braći otvorio vrata, ali ne samo njima, nego i sunitskim i još nekim snagama”, naveo je Dizdarević.

Komentarišući činjenicu da je kao razlog za uvođenje sankcija Kataru navedeno da ova država daje podršku terorističkim grupama, on je naveo da su Saudijska Arabija i SAD morali da proizvedu neprijatelja.

“Amerikanci su ušli u ovu priču da uzmu novac prvenstveno temeljem oružja i vojno-industrijskog kompleksa. Da bi to uzeli, oni moraju da proizvedu animozitete, zaoštravanja, ratove, strah… Pitanje terorizma je pitanje nad kojim se najviše užasava planeta, iako ne postavlja pitanje otkud terorizam i zašto. Naravno da ne postavlja, jer ovi koji su najpogođeniji su učestvovali u stvaranju terorizma sa zadnjim namjerama. Amerikanci su morali da pronađu nekoga ko je razlog za operacije, za ratove. To nije mogao da bude onaj ko po logici stvari jeste, a to je Saudijska Arabija. Vrhunski cinizam je da se sada Saudijska Arabija proglašava kao lider borbe protiv terorizma na Bliskom istoku, da ne kažem da je vrhunski cinizam od strane Amerikanaca koji zaboravljaju ko im je proizveo 11. septembar”, kazao je Dizdarević.

Ove dvije države, ponovio je, morale su da proizvedu neprijatelje, a taj neprijatelj je Iran.

“Saubijska Arabija je ‘najnapaljenija’ na Iran, jer istorijski ne može da podnese činjenicu da ova zemlja postoji. Iran je zemlja koja pokušava da se modernizuje, zemlja koja ulazi u reforme i koja će time vrlo vjerovatno postajati sve više prihvatljiv faktor i za ekonomska pitanja kao partner. Iran je zemlja koja dugoročno ne odgovara ni SAD-u, odnosno Trampu, ni Saudijskoj Arabiji, koja histerično hoće da se nametne kao lider svih muslimana na Bliskom istoku. Amerikanci idu za novcem i zbog biznisa, ubacuju Saudijsku Arabiju u priču zato što je ova država, istorijski i psihološki, gotovo pripremljena da proizvede nemir tamo gdje se novci mogu zaraditi, a Katar se našao na mjestu na kojem se našao kao kolateralna šteta”, pojasnio je Dizdarević.

Govoreći o tome da li Katar može preživjeti sankcije, on je istakao da ova država ima potencijal i kapacitet.

“Međutim, neće mu biti nimalo lako, ali je pitanje do kojih granica su spremni ići tvorci cijele ove priče”, kazao je, između ostalog, Dizdarević.

(Kliker.info-Vijesti)