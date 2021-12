Zlatko Dizdarević : Obećanje ludom radovanje

Krug još jedne tužne priče o “nama” i sasvim uobičajene o “njima”, polako se ali očekivano zatvara. Rata neće biti, svijet po običaju ovdje ne imenuje pobjednike i pobijeđene, a gubitnici smo za sada svi mi. Stranci se bore da iz svega izađu sa ostvarenim, njihovim ciljem: Sa starim ekipama, naprijed u nove radne pobjede (sic!). Uz male pljuske onima koji ne pristanu ni na ovo.

Piše : Zlatko Dizdarević (Interview)

”Mi”, naravno, i dalje vjerujemo u neupitnu svjetsku pravdu i naše pravo na rješenja temeljem te pravde. Kako uopšte može biti drugačije. “Oni”, jasno, i ovdje rade svoj posao kao svuda u svijetu. To je projekat širenja liberalne demokracije, interesne. Tu ni naše istine ni gola realnost nisu odavno ništa drugo do golog uklapanja u njihov politički biznis. Zna se i ko je tu čiji pomagač.

Moćni su tu davno prestali da se bave neupitnošću nekadašnjih principa, vrijednosti, morala, provjerivim istinama i činjenicama. Zapravo, bilo čime što je mimo legitimiranog sebičnog, jednostranog interesa.

Zblanutost je velika, rezultat mučan

Oni koji ovoga nisu svjesni zaostavši u nekim drugim vremenima, vaspitanju i logici, sada povodom profitabilnog urušavanja vlastite kuće optužuju svijet oko nas, Evropu i sve ono preko dalekih mora i okeana. Vele, ostavili nas i prevarili nekadašnji prijatelji, ignorisali pa skroz zaboravili. Zblanutost je velika. Rezultat je mučan. Nas evo manje od tri miliona njima jakima smo važni samo ako pristanemo da na crti novih podjela sačuvamo – status quo.

Primjeri za ovo su očigledni: Profesionalni operativci svjetske mantre o naporima za popravljanja stanja u “suverenoj, nedjeljivoj i multi-kulti BiH” polako otvaraju karte, uz očigledni rast nervoze nakon svakog susreta sa “liderima” ove države. Baš sa onima koji su i operativci haosa u kojem živimo. Pa se eto valjda baš zato od njih traži da u skladu sa pozicijama budu i “lideri” u popravljanja onoga što su urušili. Zanimljiva logika “legalizma” u stranaca do koje čovjek ovdje nikako da dobaci.

Poruke iz svijeta, pojednostavljeno, za sada su sljedeće: Gabriel Escobar, specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, uopšte ne sumnja da je ekonomija ovdje srž svih problema (?!). Oni što su ga željno iščekivali, ipak su iznenađeni. Siromaštvo jeste posljedica strašne krađe i neznanja ali ne opravdani uzrok drame. No, zašto je to tako, na čijim računima su uknjižene sve vrijednosti ove države i urušenog društva – nije strancu interesantno pitanje. “Lideri” o tome ne govore. Vrana vrani oči ne vadi.

Matthew Palmer, zadužen sa vrha Amerike za izborni zakon legao je na rudu Čovićeve fakinske potrebe da sve podredi svojoj poziciji u vrhu države, zavazda, uz otvorenu potrebu Zagreba da “prisnaži” toj potrebi. I uz laž da je tu u pitanju sudbina svih Hrvata u BiH. Dokle je ta ambicija došla govori i mizerno svrstavanje lidera HDZ među one koji su, sa Dodikovim igračima, glasali za poništenje Zakona protiv negiranja genocida. Takav sramni zaokret (ako je uopšte zaokret) kakav je on učinio ovim povodom samo zarad vlastitog probitka – a spram svjetski neupitne teme – malo je kad viđen na ovim prostorima. Ogromno poniženje je i za one koje predstavlja. Uz ovo, groteskno je i kako Palmer, kobajagi, ne vidi ni bizarnost svog upornog ponavljanja kako “oni”, zapravo, nemaju nikakav plan, koncept, papir, za ono povodom čega su došli, prepuštajući to “liderima” ovdašnjim.