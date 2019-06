Zlatko Dizdarević : Ni život djece, ako nisu »naša«, više nije mjera stvari

Cinici bi kazali, sjajna vijest iz Sarajeva! Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, po prvi put u novom mandatu, oko nečega su se složili i potrčali da to objelodane: Najoštrije su osudili napade iz Jemena na gradove i civilna postrojenja u Saudijskoj Arabiji koji uzrokuju stradanja nedužnog stanovništva..?!

Piše : Zlatko Dizdarević (Novi list)

I još, oni su eto baš povodom zločina što ih čine Jemenci protiv miroljubivih Saudijaca, principijelno, »protiv bilo kakvog nasilja i daju podršku naporima UN-a (čuj napori UN-a u Jemenu) za pronalaženje političkog rješenja«.

Iole informiranijem promatraču svjetskih zbivanja i najstrašnijeg humanitarno-vojno-političkog genocida što ga Saudijska Arabija sa svojom sunitskom arapskom koalicijom i uz raznovrsnu logistiku SAD-a, Francuske i Velike Britanije provodi nad civilima Jemena, ovim povodom mogu pasti na pamet slijedeće varijante.

Prvo je ono najnaivnije – ako išta ovdje može biti naivno – da tzv. lideri s vrha BiH, uz sve njihove kabinete, savjetnike, probranu stranačku »pamet« doista pojma nemaju o tome kakav se planetarni zločin dešava u Jemenu, ko je tu ko i šta ko hoće. Otud i »neznanje« o genocidu nad civilima i posebno nad djecom koju ubijaju bombama iz aviona, po ulicama, u školama i školskim autobusima. Podjednako i organiziranim izgladnjivanjem, proizvedenim boleštinama, onemogućavanjem doturanja lijekova i drugim čak i medicinski teško objašnjivim metodama. I to »politički« svijet na čelu sa UN-om odlično zna. I baš im neprijatno.

Druga je varijanta za današnja vremena i političku mizeriju što vlada planetom ona klasična i etablirana: Poslušaj kao mali onoga u čijoj si zoni interesa. Zadovoljavaš gazdu preko leđa svega što je ljudsko i potrebno onima čiji si »lider«, ali zato ispunjavaš važan uslov za vlastiti opstanak na vlasti. Dakle, šuti, slušaj šta ti se kaže i diži ruku za dati nalog.

Spisak učesnika koalicije koja razara Jemen i ubija tamošnju djecu je podug – od Saudijske Arabije kao jednog od lidera u podršci svjetskom terorizmu uz opijenost od umišljenog vlasništva nad »ispravnim« islamom u svijetu, do mega kalkulacija s naftom i naftnim putevima. Strah Trumpa, Macrona i do jučer Therese May da im Iran može zauzeti Jemen i time staviti šapu na tjesnac Bab-el-Mandeb između Crvenog mora i Adenskog zaljeva, kroz koji prolazi sedmično oko 10 miliona barela nafte, sasvim je dovoljan da ove tri moćne zapadne sile uvuče u zločin na strani Rijada. Na mapi svjetskog političkog jada utrkivanje u poslušnosti i dodvoravanju takvima, bez ikakvih suvišnih pitanja i trenutka dileme, već je čista rutina. Otud i nerealna pretpostavka da je malom društvu »lidera« iz Sarajeva problem prisloniti se kome treba svojom »najoštrijom osudom » protiv »napada iz Jemena« na bastion slobode, demokracije i mirotvorstva – Saudijsku Arabiju!