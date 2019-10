Životna priča Sane Alajmović : Od dostavljačice novina do direktorice švedske kompanije Sigrid Therapeutics

Nedavno održani Sarajevo Innovation Summit 2019. okupio je svjetska imena i stručnjake iz oblasti inovacija koji su kroz svoje priče pokazali na koji način se ideja može pretvoriti u inovaciju, a inovacija u biznis. Jedna od tih stručnjakinja bila je i 32-godišnja Sana Alajmović, Šveđanka porijeklom iz BiH.

Cilj

U razgovoru za Oslobođenje Sana je mladima, odnosno svima onima koji imaju ideju poručila da ne odustaju, jer je ona mnogo puta mogla odustati, ali je vjerovala u sebe i danas je tu gdje jeste, direktorica je švedske kompanije Sigrid Therapeutics.

Ipak, nije sve uvijek bilo lako ni jednostavno. Zbog rata Sana je s porodicom prvo izbjegla u Njemačku, pa onda u Švedsku.

– Kada sam došla u Švedsku, ništa nije bilo lako, za sve sam se morala boriti, pa sam s nepunih 12 godina počela raditi kao dostavljač novina, zatim u prodavnici u kojoj sam pakovala sendviče, a malo kasnije i u domu za stare. Da je bilo teško, jeste, ali ja sam imala cilj, uspješno završiti školovanje, kaže Sana.

I u tome je uspjela. Nakon završene srednje škole upisala je Štokholmsku školu za ekonomiju, koja je jedna od najboljih biznis-škola u Evropi, a poslije koje se našla pred dilemom postati ekonomista ili konsultant.

– Pošto mi matematika nikada nije baš išla, okrenula sam se nečem drugom, tražila sam inspiraciju na drugom mjestu, istakla je Sana koju je školovanje odvelo u New York, u kojem se okrenula pomoći i razvoju malih i srednjih preduzeća, ali sve se to promijenilo u trenutku kada se razboljela.

– Tek tada shvatite da sve ono što ste učili i što želite pada u vodu i samo vam je bitno da ste zdravi, kaže Sana koja se po povratku u Švedsku fokusirala na to kako da pomogne ljudima upravo u oblasti zdravstva.

Sarajevo Innovation Summit 2019 u Vijećnici/ Senad Gubelić

– Međutim, nisam imala ideju, nisam inovator i krenula sam da upoznajem ljude koji se bave inovacijama. Zato sam se uključila u inovatorsku zajednicu u Stockholmu koja finansijski pomaže biznisima. Posjećujući neke od konferencija, upoznala sam profesora Torea Bengtssona, koji je svoj život posvetio istraživanju dijabetesa. On je svojim radom došao do rješenja baziranog na novom materijalu koji je u formi bijelog silikonskog praha, a koji koristi nanotehnologiju. Preparat se pije prije jela i djeluje u stomaku po principu da smanjuje apsorpciju masnoća i šećera u krv. Pridržavajući se pravila korištenja, ovaj proizvod snižava nivo šećera u krvi kod osoba koje imaju rizik da razviju dijabetes tipa 2 do 70 posto. Kada sam vidjela njegovu inovaciju, predložila sam mu da od toga napravimo biznis. Tako je nastala kompanija Sigrid Therapeutics, istakla je Sana.

Profesor je i dalje zadužen za razvoj biznisa koji bi u narednih nekoliko godina trebao da se lansira u cijelu Evropu, dok je Sana zadužena za marketing.

– Mnogi me pitaju kako sam imala hrabrosti s 26 godina da se upustim u nešto takvo. Kažem im da jednostavno nisam htjela čekati da neko drugi nešto pokuša. Kada sam naišla na takvu ideju, koja nije nešto novo, ali koja će pomoći mnogima, odlučila sam da pokušam i uspjela, istakla je Sana, dodajući kako uspjeha vjerovatno ne bi bilo da švedska vlada nije prepoznala njihov rad i finansijski im pomogla.

Nakon Vlade Švedske u njen biznis su investirale i mnoge druge kompanije.

– Kada tek počinješ i kada imaš inovaciju za koju će možda trebati i deset godina da izađe na tržište malo je onih koji žele finansijski da te podrže. Mi smo imali sreće da dobijemo pomoć Vlade Švedske, nakon čega su se i privatni investitori osjećali sigurnije da uđu u tu inovaciju, istakla je Sana.

Prema njenim riječima, inovacije su jako važne za ekonomiju svake zemlje, jer “inovacija nije da samo izumiš neku novu tehnologiju. Nego da implementiraš proces koji će donijeti neku novu vrijednost i riješiti neke specifične probleme”.

Kontakti

Sana je mladima u BiH poručila da ne gube nadu.

– Vidim ovdje dosta dobrih ideja, dobrih inovacija, dobrih dešavanja, posebno u sektoru IT-a. Digitalna era je omogućila lakše kontakte širom svijeta i poručujem mladima da ne odustaju, da traže, kontaktiraju s ljudima sličnog interesovanja, jer je lakše uspjeti kada niste sami, poručila je Sana.

Alema Pendek (Moja BiH)