Žestok Novalićev odgovor Konakoviću : Sakrij se u mišiju rupu, nisi mogao voditi ni granap

Zato bi ga trebalo podučiti i da premijer Fadil Novalić i Vlada FBiH rade i nastavit će raditi onako kako smo to i danas demonstrirali, donoseći odluku o najvećem povećanju penzija u historiji Federacije, sviđalo se to Konakoviću ili ne. On se tu ne pita niti će se ikad pitati.