Željko Komšić: Zločinci su čineći genocid vjerovali u potpuni trijumf zla

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da su genocidne politike nametnule veličanje genocida kao obrazac ponašanja.

Govoreći kao jedan od panelista na predstavljanju ovogodišnje teme u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici pod nazivom “Obnavljanje života”, u organizaciji “Sjećanje na Srebrenicu” iz Velike Britanije, Komšić je naglasio je da je u Bosni i Hercegovini prije dvije i po decencije počinjen genocid.

– Danas nas intepretacije zločinaca, njihovih mentora i podstrekača počinjenog genocida konačno više ne zanimaju. Istina je utvrđena presudama međunarodnih sudova. Ne postoji primjerena kazna za zločine koji su počinjeni. Ni dugogodišnje kazne zatvorom, ni javna osuda zločinačke ideologije od strane civiliziranog dijela svijeta, za njih nisu primjerena kazna. Najveća kazna su im oni koji su preživjeli genocid, kao i sama istina koja će sve nadživjeti, kazao je Komšić koji je učestvovao na događaju putem online platforme.

Prema njegovim riječima, dvije i po decenije poslije, izrasla je jedna potpuno nova generacija Bosanaca i Hercegovaca, u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Generacija koja ne samo da ne zaboravlja ono što je njima i njihovim sugrađanima učinjeno, nego čini izuzetne napore da glas žrtava ne utihne. Da istina o počinjenom bude neupitna.

– Zločinci su, baš poput nacista, čineći genocid vjerovali u potpuni trijumf zla. Kao da nisu bili u stanju ni pretpostaviti da će im iko izmaći i da će iko sutra, pred licem svijeta moći da svjedoči o zločinu. Čemu pak danas svjedočimo? Svjedočimo tome da politike u ime kojih je genocid počinjen, čak i kada bi to nekada i željele, kada bi im to možda moglo biti politički korisno, ne mogu da kontrolišu mržnju koju su davno posijali kod svojih pristalica. Veličanje genocida nametnuli su kao obrazac društvenog ponašanja. Međutim, mi više ne živimo onu 1995.godinu. Danas se sve vidi, čuje i što je najvažnije pamti. Svaki novi poziv na genocid, i svako novo veličanje genocida, ne ostaje neprimjećeno, ni u Bosni i Hercegovini ni u svijetu. O njemu su upoznati i Elvir iz Srebrenice koji danas radi u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i Alma iz Sarajeva i Amra iz Foče koje danas žive u Velikoj Britaniji, rekao je Komšić.

Dalje je naveo da oni pripadaju generaciji mladih Bosanaca i Hercegovaca koji od zločinaca ne traže nikakva izvinjenja, nego su okrenuti žrtvama i prevenciji eventualnog zla.

– Raduje me što su mnogi naši sugrađani u procesu obnove vlastitog života nakon preživljenog genocida, diljem svijeta pokazali svoju sposobnost i ostvarili saradnju sa institucijama naših prijateljskih zemalja. Na njih možemo biti posebno ponosni jer neprijatelji naše države najviše strahuju od istine, a istinu kao što vidimo, ima ko da govori. Već sam to negdje rekao ali ponovit ću opet. Ako je iko u BiH zaslužan za to što 25 godina poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma imamo mir i državu, ne idealnu, ali ipak našu, onda su to žrtave koje su tražeći istinu i pravdu pozivale na mir, a ne na sukobe i osvete.

Niko od Bosanaca i Hercegovaca u svijetu danas ne poziva na osvetu. Svi oni koji su angažirani na čuvanju sjećanja na genocid pozivaju na mir i govore istinu o onome što se dogodilo. Da su postupali suprotno od toga, da su pozivali na osvetu, nikada svijet ne bi mogao napraviti jasnu razliku između žrtava i zločinaca. Niti bi Bosna i Hercegovina danas uživala podršku prijateljskih zemalja koju ima, a među kojima je i Velika Britanija, čijim institucijama i ovaj put želim izraziti zahvalnost za podršku Bosni i Hercegovini i čuvanju sjećanja na genocid, zaključio je Komšić.

