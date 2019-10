Željko Komšić: Vučić je sa nekoliko poteza iskazao elementarno poštovanje kada je riječ o suverenitetu države BiH

Izvjesno je da će se morati ispoštovati zakoni i odluke institucija države Bosne i Hercegovine kako bi bili otkočeni oni procesi koji vode ka formiranju nove vlasti, rekao je za list ‘‘Danas‘‘, Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

– Ti odnosi, kakvi god da jesu, su realni. Međutim, svi u BiH moramo uložiti dodatne napore kako bi politička realnost bila podnošljiva – rekao je Komšić.

Što se tiče Aleksandra Vučića, Komšić kaže da je on sa nekoliko poteza iskazao elementarno poštovanje kada je riječ o suverenitetu države BiH.

– Kada kažem suverenitetu, ne mislim samo na, kako kažete teritorijalnu cjelovitost, jer je zaista neupitna, mislim prije svega na suverenitet, odnosno na to da se u BiH ne upliće na razne načine. To je demonstirano i nedavno prilikom posjete stranačkih lidera iz manjeg bh entiteta Beogradu, kada je predsjednik Srbije poslao poruku da se neće miješati u unutarnje stvari BiH. To je realno dobar kurs jer se u politici više vjeruje djelima nego riječima – rekao je između ostalog Željko Komšić u razgovoru za Danas.

