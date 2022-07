Željko Komšić upozorava : ‘Bojim se da su motivi stranaca za sve što rade u BiH duboko antiislamski’ (VIDEO)

Svjestan sam težine riječi koje izgovaram, ali bojim se da je motiv stranaca za sve ovo što rade u BiH i pritiska da se donesu potpuno antievropski zakoni, koji su u potpunoj suprotnosti sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, duboko antiislamski, izjavio je član Predsjedništva BiH i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić nakon današnjeg zasjedanja Glavnog odbora ove stranke.

Komšić ističe da izgleda kako mnogi u Evropi u današnjim evropskim muslimanima vide nove Jevreje, dok im Bošnjaci predstavljaju poseban problem jer imaju svoju državu na evropskom tlu.

– Kako drugačije protumačit sve ovo što oni rade. To imate otvorenog fašizma poput Orbanovog koji govori o kršćanskoj Evropi, stidljivog fašizma koji nam se pokušava nametnuti kroz instituciju OHR-a, do vulgarnog fašizma Zorana Milanovića, jer kad nekog vrijeđate na vjerskoj, etničkoj ili rasnoj osnovi, šta je to? Prizivanje konačnog rješenja, ali ne više za jevreje, nego za muslimane u Evropi. Nisam rekao ništa novo, ništa o čemu ne šuškamo u privatnim razgovorima. Bojim se da je to odgovor za sve ovo što rade i zašto Milanović kao predsjednik države može izaći s onakvim rječnikom – objasnio je Komšić.

Na odboru je zaključeno da se Demokratska fronta oštro protivi najavljenoj mogućnosti nametanja diskriminatorskog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, a koje se odnose na limitiranje zastupljenosti predstavnika naroda u Domu naroda Federacije BiH, koje se vezuju za procentualnu zastupljenost u kantonima prema popisu iz 2013. godine.

Kako je kazao Komšić, ova stranka se protivi “uvođenju demokratije za rezervat”.

– Brojnost nekog naroda na određenom prostoru ne može odlučivati o njegovoj zastupljenosti u vlasti. To odlučuju birači. Ovaj kriterij se primjenjuje i u državi iz koje dolazi visoki predstavnik Schmidt – napomenuo je.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je, prema Komšićevim riječima, vrijeđao zastupnika Bundestaga Adisa Ahmetovića na čisto etničkoj osnovi.

– Zoran Milanović, predsjednik zemlje koja je članica EU i NATO-a, koja treba da živi po tim standardima i da je organizovana po tim standardima pa čak i po pitanju ljudskih prava, sebi daje za pravo da Ahmetovića, koji je incijator rezolucije i po svemu je Nijemac, vrijeđa na čisto vjerskoj osnovi, dok sam proces dolaska do rezolucije naziva svinjarijom. Ahmetovića s BiH veže samo njegovo porijeklo, a taj čovjek želi samo da zemlja njegovog porijekla bude uređena kao svaka evropska država, uključujući Njemačku i Hrvatsku. Riječ je o klasičnom fašizmu koji je usmjeren na jednu cijelu vjersku zajednicu – ističe Komšić.

Demokratska fronta pozvala je OHR da poštuje svoje obaveze pravne naravi, a visokog predstavnika Schmidta “da bude visoki predstavnik za BiH, a ne visoki predstavnik protiv BiH”. Demokratska fronta, kako je navedeno u zaključcima Glavnog odbora, zalaže se za poštivanje svih odluka Suda iz Strazbura, ali upozorava da odluke koje idu izvan toga neće mirno posmatrati niti dozvoliti disoluciju BiH i ponižavanje građana koji se prije svega osjećaju Bosancima i Hercegovcima.

Pozvali su visokog predstavnika da se hitno vrati iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu i pojasni građanima pod čijim utjecajem planira da nametne izmjene Izbornog zakona koje nisu ništa drugo nego spisak želja HDZ BiH i zvaničnog Zagreba.

(Kliker.info-Fena)