Željko Komšić : Ne sumnjam u ono što mi je Izetbegović rekao, Čović će u rješenju za Mostar tražiti svoj interes

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH i predsjednik DF bio je gost emisije Dobar dan BiH.

Vama izolacija, nažalost, nije nepoznata okolnost. Početkom pandemije ste, sjetit ćemo se, nakon povratka iz inozemstva također boravili određeni broj dana kod kuće. Kasnije ste kazali da je i to imalo svoje prednosti jer ste konačno imali više vremena za porodicu. Je li i ovoga puta tako?



Naravno. Meni ni prvi put izolacija nije teško pala pa ako sada bude takav slučaj neće mi teško pasti pogotovo ako imate mogućnost kao danas uz primjenu svih ovih modernih tehnologija da radite svoj posao. Znam da bi trebala biti sjednica Predsjedništva BiH, bar je gdin Džaferović imao namjeru da je zakaže krajem sedmice. Vezano je za donošenje prijedloga i usvajanje budžeta za 2020. godinu za institucije BiH pa ćemo vidjeti. Ako ne budem lično mogao biti prisutan postoji i video način komunikacije.



Spomenuli ste budžet. Da li ste zadovoljni što je konačno usvojen nacrt?



Jesam mada u tom budžetu ima dosta nelogičnosti. Od planiranih 11 miliona KM za održavanje lokalnih izbora cifra je došla na 4,2 miliona. Sad ne znamo da li je to dovoljno. To ćemo imati prilike da prodiskutujemo sa ljudima iz Ministarstva finansija šta im to znači. Druga stvar, smanjena su sredstva za sektor odbrane što negativno može utjecati na sve ono što se zove akcioni plan za članstvo u NATO-u. Nadam se da do toga neće doći ali vidjet ćemo kako će ta priča oko budžeta završiti. Ono što je poseban problem kod budžeta jesu dani koji prolaze. Ja se bojim da usvajanje budžeta može dogoditi realtivno kasno kada je riječ o provođenju samih izbora. Pazite da bi vi proveli izbore vi morate raspisati tendere. Tenderi imaju svoje rokove, imaju rokove za žalbu pa se može desiti da jednostavno fizički nećemo moći stići. Zato se bojim da sve ovo odugovlačenje i igra sa budžetom ima jedan cilj a to je da se onemogući održavanje lokalnih izbora u BiH a da se sva krivica kao teniska loptica prebacuje sa jedne na drugu stranu i bojim se, nemam čvrstih dokaza ali me situacija upućuje na to da je cilj SNSD i HDZ koji su ovdje bili ključni kada je riječ o predlaganju nacrta budžeta koje sada sa zakašnjenjem dolazi u Predsjedništvo BiH jeste da dođe do odgode izbora da se sva krivica prebaci na novoizabrane članove CIK-a koji nisu po volji HDZ I SNSD. Kažem ovo je najgori mogući scenariji ali moramo polaziti od najgorih mogućih varijanti da bi bili spremni reagovati na njih i preduprijediti ih.



Gospodine Komšiću, pričajmo o dogovoru u Mostaru. Nazivaju ga historijskim. Vi ste o njemu samo kratko rekli da su se SDA i HDZ dogovorili da prevare jedni druge. Na šta ste mislili?



Sam dogovor, rješenje koje je predviđeno za Mostar po meni je sasvim ok. Na kraju krajeva korenspondira sa našim prijedlogom koji smo kao DF uputili u Parlament ali nisu dali da dođe na dnevni red, gotovo isto. Interesantno gotovo je isto sa rješenjima koje je ranije predlagao SDP. Bojim se znajući s kime imamo poslada će u onom trenutku kada se budu usvajala rješenja o izbornom zakonu koja se tiču Mostara jer vi ne možete provesti izbore u Mostaru a da ne usvojite rješenja koja će omogućiti izbor vijećnika u GV Mostara kroz izborni zakon BiH. Mislim da će onda HDZ da stavlja svoje prijedloge koje se tiču sasvim drugih tema vezanih za izmjene izbornog zakona. To je cementiranje stanja oko izbora Doma naroda, pogotovo FBiH, kao i da nameće svoje po meni retrogradno i anticivilizacijsko rješenje o izboru članova Predsjedništva BiH. Bojim se da ćemo dobiti svojevrsnu političku klackalicu u kojoj će pod pričom da se moraju usvojiti rješenja o Mostaru, HDZ prije svega nastojati da provuče ona rješenja oko kojih ne postoji dogovor u BiH I da na taj način ucjenjujući Mostarom Čović isposluje ono što mu je dugo cilj a to su izmjene izbornog zakona koje su suprotne osnovnim ljudskim pravima, preporukama Evropske komisije, Mišljenju Evropske komisije. Zato sam jako skeptičan kada je riječ o rješavanju pitanja izbora o Mostaru, mada rješenje koje je predviđeno za Mostar je po meni sasvim ok.



Koliko je važno odnosno pozitivno što će Mostarci nakon 12 godina opet na izbore?



Nije to pozitivno samo za Mostar, to je pozitivno za cijelu državu. Jer imati jednu lokalnu zajednicu bez mogućnosti da se održe lokalni izbori, sprovede osnovno demokratsko načelo u državi koja pretenduje da bude iole organizovana a to je održavanje izbora kako je propisano Ustavom I zakonom naravno da je uspjeh. Što smo došli u ovu situaciju da 12 godina nemamo izbore u Mostaru druga je priča I da se ne vraćamo na nju nije to tema. Sama činjenica da se izbori u Mostaru mogu napokon održati ako bude sve teklo kako treba, usvoje se izmjene izbornog zakona, provedu se izbori pa se sastave novo Gradsko vijeće koje će usvojiti statut onda je to sasvim ok I to se može reći krajnje uvjetno za naše bh. prilike. Kod nas je I to pobjeda, mada bi I to trebalo biti normalno stanje koja sebe ima namjeru zvati organizovanom demokratskom zemljom.



Zanimljivo je, ali ne pretjerano neobično da je jedna od prvih reakcija stigla iz SDP-a. Predsjednik te stranke gospodin Nikšić kazao je da su Čoviću ispunjene želje. Pozvao se na drugu tačku u kojoj je zaista nevedeno legitimno predstavljanje naroda, ali propustio je kazati da odmah iza naroda piše i građana. Mislite li da su Čoviću zaista ispunjene želje?



Ne vidim da su ovim sprazumima jer je riječ o dva sporazuma ispunjene želje. Pazite ta priča oko izmjena izbornog zakona je nešto što se tek treba da odvija I u čemu neće samo učestvovati SDA-HDZ. Ja pretpostavljam meni se ne sviđa taj termin zaista ali pretpostavljam zašto je ubačen. Na kraju krajeva taj termin sada jeste u skladu sa Ustavom jer vi legitimno predstavljanje naroda imate izraženo kroz Domove naroda kako u FBiH tako I u državnom Domu naroda. Nije to nešto što je strano našem Ustavno-pravom sistemu, političkom životu. Mi to već imamo, mi to već živimo. Ja stojim na sasvim drugoj ideji da je moguće ovu državu drugačije organizovati. Ali sam isto tako svjestan da se ne pitam samo ja I ljudi koji misle slično ovome što sam sada rekao. Taj drugi dio sporazuma ili drugi sporazum koji se tiče generalno izmjena izbornog zakona je priča koja tek treba da se otvori. Kad otvorite tu priču neizvjesno je kako će ona završiti. Ja se nadam da će u tim razgovorima I pregovorima I SDA I druge stranke koje će učestovati u tim razgovorima uključujući I SDP, I Našu stranku I DF, I sve parlamentarne stranke u Parlamentu BiH imati priliku da kažu šta su njihovi stavovi. Koliko ja znam trenutno na osnovu izjava što mogu da zaključim pojedinih lidera stranaka I stranačkih dužnosnika velika većina stoji na stanovištu da koncept koji predlaže Čović I HDZ a podržava ga SNSD je zapravo jedan retrogradan process koji se sudara sa svim načelima a pogotovo sa preporukama koje su date u Mišljenju Evropske komisije. Kažem, to je druga priča. Ovo što se tiče Mostara je jedna priča ali ja sam shvatio da je gdin Nikšić aludirao čak na neka rješenja u Mostaru popuštanje Draganu Čoviću. Ne znam da li griješim, možda pušem na hladno, možda sasvim pogrešnu teoriju iznosim ali to bi bilo pomalo apsurdno jer je čak I SDP-ov prijedlog izmjena izbornog zakona koji se tiče Mostara bio na tragu onoga što je dogovoreno u Mostaru. Kažem, druga je stvar ovaj sporazum koji je onako načelan, dosta štur, o njemu se može razgovarati. S tim imam potrebu da se definitivno izjasnim, nije to nikakva tajna ja spadam u red ljudi kao I DF, ljudi koji nisu članovi DF ali dijelimo sličnu ideju smo protiv tog anahronog legitimnog predstavljanja naroda jer to ne postoji nigdje više u Europi.



Ono što je dogovoreno u Mostaru, a bilo je na zahtjev Dragana Čovića jeste princip jedan čovjek – jedan glas. Nije li Čović potpisom na taj princip osujetio sva svoja nastojanja da na drugim, višim nivoima vlasti glas Hrvata koji podržavaju HDZ vrijedi više od glasova Hrvata naprimjer u Tuzli ili Sarajevu?



Nije prvi put. Principi Draganu Čoviću ne znače ništa. Tačno je. On u Mostaru traži pravo jedan čovjek- jedan glas jer se to pravilo primjenjuje u ostalim lokalnim zajednicama odnosno za ostala upravljačka tijela u FBIH izuzev kada govorimo o Sarajevu. Grad Sarajevo je specifičan način organizacije koji je također predviđen Ustavom FBiH. On je tražio taj princip za sebe za HDZ, za HNS ne mogu reći, on ne predstavlja većinu hrvatskog naroda. On je tražio što negira na drugim nivoima vlasti. Vrijeme je da se odluči, da li hoće jedan princip ili drugi princip jer ne može sad ovako sad onako. U našoj politici svašta može pa može I to možete u jednom slučaju tražiti jedno, u drugom da je to protivno nekim svetim principima za koje se stranka zaklinje I zalaže ali kažem to je naša politička svakodnevnica.



U sporazumu su se potpisnici obavezali da će u izmjene Izbornog zakona uvrstiti provedbu svih presuda Suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sjetit ćemo se da je gospodin Izetbegović jučer eksplicitno uz poštovanje presude po apelaciji Bože Ljubića naveo i presudu po apelaciji Željka Komšića. To je svim kritičarima nekako promaklo. Ako se zaista ispoštuje sporazum i sve presude evropskog i našeg suda budu uvrštene u zakonodavstvo, ko je onda pobjednik?



Pobjednik je BiH. U tom slučaju pobijedila je BiH a niti jedna politička opcija pojedinačno jer sve te entičke političke opcije imaju par skrivenih namjera I drže to u rukavu I nastoje realizovate te neke ciljeve koji su po meni suprotni onome što je prije svega demokratija, poštivanje osnovnih ljudskih prava I što su evropska načela. Bila bi tada pobjednica tada BiH. Da li će se to destiti poznavajući naše političke prilike nisam baš siguran jer ovo je jedan duži proces kroz koji mi moramo proći kada je riječ o usklađivanju našeg Ustavnog sistema, zakonodavstva sa opštim načelima na kojima funkcioniše Evropska unija. Biće to dug process, nije jednostavan a da je to tako ne govore vam želje I stavovi političkih opcija nego vam govore glasanja za etničke političke opcije gdje ljudi kroz svoje glasanje pokazuju šta hoće. Ne možete vi to potezom olovke promijeniti. To je riječ o društveno-sociološkom procesu kojem treba vremena I mislim da se on može ubrzati kroz jednu prijateljsku, otvorenu bez hiprokrizije kroz pomoć institucija EU. Koliko su oni spremni to da nam pruže, Koliko su zaintersovani napokon da se ti evropski standardi primjene u BiH je još jedna duga priča o kojoj bi se dalo nadugo I naširoko pričati. Biće to dug process neće biti jednostavan I do toga neće sigurno neće doći preko noći.



Jeste li neposredno prije ili nakon sastanka u Mostaru razgovarali s gospodinom Izetbegovićem?



Jesam, nekih 10-15 prije toga razgovarao sa njim. On mi je tada rekao su na putu da se riješi pitanje Mostara I izbora. Da Čović I HNS imaju neke zahtjeve koji se tiču izbornog zakona I onih izbora Doma naroda I članova Predsjedništva. Moj je stav tada bio, ja sam mu rekao što se tiče Dragan Čović sutra može sjesti u ovu stolicu u kojoj sjedim ja, mislim na mjesto člana Predsjedništva BiH pod uvjetom da se Dom naroda u FBiH izniveliše, da se uredi na način kako je uređeno Vijeće naorda u RS. Ja mislim da je to suština zapravo sve priče. Da možemo dogovoriti izbor članova Predsjedništva kako je to predviđeno Aprilskim paketom ali izbor članova Predsjendištva nije pitanje koje je ikada bilo odvojeno od izbora Doma naroda pogotovo fedealnog pa onda izvedenog iz federalnog državnog. To su dva pitanja koja se vežu. U suprotnom to ne bi imalo nikakvog smisla, razgovori ne bi imali nikakvog smisla o promjeni načina izbora članova Predsjedništva BiH ako to ne vežete sa izborom Doma naroda. Ja koliko znam Dragan Čović na to neće pristati, ja sam to tad rekao gdinu Izetbegoviću pa čak I na tu uvjetnu ponudu jer je on u svom političkom stavu vrlo tvrd, vrlo rigidan. Traži rješenja koja nisu dobra ni za hrvatski narod ni za BiH. On traži rješenja koja će dalje oslabiti BiH I eventualno u jednom trenutku voditi ka njenoj disouciji. Stvarajući da etnički zaokruži teritoriju kroz virtuelne izborne jedinice kako on to želi a onda ovisno o prilikama koje vladaju u Evropi, regiji I svijetu da krene političkim putem kojim Dodik već neko vrijeme ide.



Smatrate li da je gdin Izetbegović ostao dosljedan principima koje ste zajednički zagovarali?



Ja koliko znam gdin Izetbegović I ja se razilazimo na nekim stavarima kada je riječ o izbornom zakonu. Sreća da imamo dogovor da nema unilateralnih poteza kada je riječ o eventualnim izmjenama Ustava BiH, izbornog zakona. Koliko ja znam u par navrata, pazite ovo su stvari koje su se desile u četiri oka, bilo je tu još nekih ljudi. Gdin Izetbegović je sklon tom Fileovom modelu, ja nisam sklon tom modelu. Mislim da je to jedno te isto što traži Dragan Čović ali mislim kako sam ja razgovarao sa gdinom Izetbegovićem nema razloga da sumnjam u ono što mi je rekao SDA neće ići u pravcu nekih unilateralnih dogovora sa HDZ kada je riječ o izmjenama izbornog zakona. Ja želim u to da vjerujem. Bez obzira što je politika takva kakva je ne možete funkcionisati bez minimalnog povjerenja u ono što je rečeno I potpisano. Mi sa SDA imamo tu vrstu dogovora da se neće desiti izmjene Ustava BiH, izbornog zakona BiH na način da to bude unilateralno da SDA da zbog broja mandata koje ima I rezultata izbora jači partner nego što je DF a niti DF sa ovoliko mandata Koliko ima neće samostalno ulaziti u te varijante. Za sada kažem nisam video namjeru kod gdina Izetbegovića da odstupi od ove vrste dogovora. Ako odstupi onda je to kraj naše saradnje. To se podrazumijeva. To su prekrupna politička pitanja. Riječ je o budućnosti zemlje, šta god to znači, riječ je o budućnosti zemlje. Ja se nadam I nema razloga da sumnjam da će SDA ispoštovati ono što je dogovoreno sad DF-om.



Hoće li DF u Kantonu Sarajevo ostati na strani koju je izabrao stupajući u koaliciju sa Strankom demokratske akcije i SBB-om i imenujući Vladu Marija Nenadića?



Hoće. Nema razloga da ne ostane. Ja kažem nas su opredjeljivali veći ciljevi u ovom slučaju kada je riječ o tim nekim političkim savezništvima zovite to koalicijama, Bože moj, nemam ništa protiv kako ih zovete. Nas je opredjeljivao NATO I izborni zakon. To su recimo uvjetno, figurativnokameni međaši oko kojih se možemo sastati odnosno gdje se možemo rastati ako mi mislimo da to nije dobro za BiH. Dakle, DF ostaje mi smo tu sve dok ova priča oko NATO-a, oko Evropskih standarda, mišljenja Evropske komisije, izmjena izbornog zakona po našem mišljenju ide u pravom pravcu. Bitno nam je da se u KS drži borbe protiv korupcije, ta priča je I dalje čvrsta. Možda se ne sviđa svakome na osnovu prijava koje dolaze ali mi moramo u Sarajevu kao glavnom gradu BiH pokazati drugačiji kvalitet u odnosu na druge sredine.

Faruk Durmišević (Hayat.ba)