Željko Komšić: Jedva čekam kandidaturu Dragana Čovića

– SDP ima svog kandidata za člana Predsjedništva u Federaciji BiH. Ne znam ko će to biti, ali biće iz reda bošnjačkog naroda. DF ide sa mnom kao sa kandidatom i to je to. Ne vidim u tome ništa sporno ni začuđujuće. Idemo u tu vrstu utakmice, a biće kako narod odluči – poručuje Komšić.

Na pitaje – Plašite li se kandidature Dragana Čovića, Komšić odgovara: Iskreno, radujem se njegovoj kandidaturi. Volio bih da se to desi.

Dodaje da je svako svakome konkurencija i da nema nikakvih garancija da će pobijediti, ali bi volio da Dragan Čović bude kandidat HDZ.

Na pitanje kako doživljava konstantne Čovićeve tvrdnje da Bošnjaci biraju Hrvatima predstavnike i što u taj kontekst svrstava upravo njegovu kandidaturu, Komšić kaže:

– Prvo, ne želim da pričam na nivou tog koncepta, da smo mi ovdje osuđeni da budemo isključivo Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Valjda smo rođeni takvi i bićemo dok živimo – ljudi, prije svega. Ne idem tim smjerom kojim ide Dragan Čović, već smjerom da smo svi građani ove zemlje. Druga stvar, u Ustavu, kada ga tumačite, piše ovo što govorim, a ne ono što kaže Dragan Čović. I dok bude tako u Ustavu, biće ovako. Odbijam koncept u kom Dragan Čović živi i u kom misli da treba da vlada BiH. Prema tome, zašto bih upadao u tu vrstu priče i izlazio na taj teren.

