Željko Komšić : Izetbegović pretjeruje kada sastanak naziva “historijskim”, Čović i Dodik prigovaraju Vučiću

Komšić kaže da nije baš sasvim jasna gužva oko sastanka u Istanbulu, pogotovo ako je razgovarano samo o temama koje su navedene u medijskim izvještajima. On smatra da Izetbegović pretjeruje kada ovaj sastanak naziva “historijskim”.

Ipak dodaje da je najveća korist od ovog sastanka, a što je svakako za pohvalu, dodao je Komšić, mogućnost izgradnje sasvim nove komunikacijske infrastrukture od BiH ka Srbiji (i obrnuto) i to na dva pravca.

“Ako se to uspije realizovati biće to veoma značajni projekti važni za Srbiju, ali važniji za BiH”, ocijenio je Komšić.

On se u razgovoru za Vijesti.ba kaže i da Čovićeva i Dodikova galama oko sastanka u Isranbulu vjerovatno potiče od činjenice da ih Vučić ne smatra toliko bitnim da bi još morao tražiti njihovo mišljenje i obavijestiti ih da će se sresti sa Izetbegovićem i to kod Erdogana.

Smatara da Čović i Dodik zapravo prigovaraju Vučiću.

“Zapravo njihov prigovor vezan za ovaj sastanak suštinski je upućen Vučiću, samo što njih dvojica nemaju hrabrosti da to izgovore. Oni kao da ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Vučiću važnije šta misli Erdogan nego njih dvojica. Jasne su im veze Erdogana i Izetbegovića, ali im nije baš pravo da tim vezama na važnosti daje njihov voljeni Vučić”, kazao je Komšić.

Predsjednik DF-a jučer se sastao sa ambasadoricom SAD-a u BiH Maureen Cormack i Larsom Gunarom Wigemarkom šefom Delegacije EU u BiH. Govoreći za Vijesti.ba o tome sastanku Komšić je kazao da je suština sastanka bila u nekoj vrsti sugestije da se nastave razgovori o izmjenama Izbornog zakona u organizaciji OSCE-a.

“Sastanak sa ambasadorima US i EK jeste jedan u nizu takvih sastanaka koji je organizovan i koji će se ubuduće organizovati sa predstavnicima raznih stranaka. Tema sastanka jeste situacija oko izmjene Izbornog zakona BiH. Suština sastanka jeste neka vrsta sugestije da se nastave razgovori o toj temi a koji se odvijaju u organizaciji OSCE-a”, rekao je Komšić.

On je upozorio na to da HDZ, SNSD i SDA pokušavaju preko svojih članova CIK-a riješiti izbor delegata u Dom naroda FBiH na onaj način na koji to odgovara pomentim strankama.

“Naravno mi smo iznijeli naše, već poznate stavove, oko izmjena Izbornog zakona kao i bojazan da do dogovora ipak neće doći. Također smo im ukazali na to da, po našem mišljenju, niti HDZ-u, niti SDA-u, kao ni SNSD-u nije cilj da dođe do izmjena pomenutog zakona nego im je osnovni cilj držati etničke tenzije na što višoj razini na bilo kojem pitanju a tema izbora i Izbornog zakona im je samo za poželjeti. A da će SDA, HDZ kao i SNSD preko svojih članova CIK-a to riješiti nakon izbora i to tako što će CIK svojim pravilima regulisati način izbora delegata u Dom naroda F BiH i to na način kako to odgovara upravo SDA, HDZ-u i SNSD-u”, rekao je Komšić.

– Sve je to već viđena i gotovo standardna igra nacionalista. Ko će i koliko će “progutati ovu njihovu najnoviju političku udicu” znaćemo na sam dan izbora, zaključio je Komšić.

