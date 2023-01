Željko Komšić : Iluzorne su i štetne priče da se Dodik promijenio

Komšić ističe da nema nikakve promjene u toj politici koja je 9. januara 1992. otpočela sa udarom na ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine kao i sa definiranjem ciljeva od kojih se većina pokušala izvesti tokom genocidne operacije istrebljenja Bošnjaka i Hrvata sa tog dijela Bosne i Hercegovine u periodu 1992 – 1995., a uz podršku Beograda i institucija Republike Srbije. Obilježavanje 9. januara, navodi, ne može se posmatrati izvan tog konteksta, jer drugi kontekst ne postoji.

Po njegovim riječima, ove godine je Dodik izabrao mjesto u blizinu administrativne entitetske linije u Sarajevu, želeći pokazati kako mu niko ništa ne može, izazvati po mogućnosti bilo kakav incident, ali i poručiti stanovnicima Istočnog Sarajeva da nemaju šta tražiti u Sarajevu nego da “trebaju slaviti zločin i zločince koji su upravo to Sarajevo ubijali. Onda će Dodik i svita otići a ljudi iz istočnog Sarajeva će 10. januara otići na posao u Sarajevo sa nadom da ih niko ništa neće pitati o 9. januaru”.

Upitan da li će, kako je najavio, pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti novog zakona RS o državnoj imovini, te šta je u stvari Dodikov cilj kada je u pitanju državna imovina, Komšić kaže da je njegov pravni tim počeo sa izradom zahtjeva za ocjenom ustavnosti, mada pomenuti zakon još nije stupio na snagu jer nije objavljen u Službenom glasniku RS. Posebna je priča zašto ga Dodik još nije objavio.

– Cilj Dodika je napad na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, na način da se upiše imovina Bosne i Hercegovine na entitet a da se onda u drugom koraku, nešto kasnije, ta ista imovina isporuči Srbiji kroz različite poslovno-političke aranžmane. Samo jedan od primjera je recimo zamišljena hidroelektrana Buk Bijela, od koje Bosna i Hercegovina ne bi imala nikakav benefit a kojom bi se spašavao elektroenergetski sistem Srbije. Time se stvaraju prepostavke za dalje preuzimanje jednog od najvrijednijih resursa Bosne i Hercegovine, njene imovine i teritorije, koja pripada svima nama u BiH a ne samo Dodiku i “Dodicima” – kaže Komšić.

Komentirajući dosadašnji tok procesa formiranja vlasti na državnom nivou, posebno imajući u vidu da je jedini član Predsjedništva BiH koji je glasao protiv Borjane Krišto kao nove predsjedavajuće, Komšić je rekao da je nova politička koalicija na državnom nivou naročito isticala da je utemeljena na programu i na programskim principima.

– To su isticali kao jednu vrlinu, tvrdeći da nikada do sada državna vlast nije napravljena na osnovu programa, da se radi o presedanu koji zaslužuje to da se o njemu govori samo biranim riječima. Međutim, onog trenutka kada sam od mandatarke zatražio, između ostalog, da Predsjedništvu BiH predstavi program, uslijedila je brutalna politička i medijska paljba, te izvikivanje kritika, kako se zaboga usuđujemo pitati za nekakav program i tome slično. Toliko o programima! – kaže on.

Ono što je vidljivo, kaže, jeste to da se u novoj političkoj koaliciji zna ko je gazda, a “ko kosi a ko vodu nosi”.

– Gazde su vidljivo Dodik i Čović, a Osmorka vođena golom željom za vlašću i pritiskom Amerikanca spremno ispunjava naloge “gazda”. Ukoliko ih samo neko upita zbog čega nisu ničim uslovili formiranje vlasti, a posebno kada Dodik i Čović imaju svoje uslove i ciljeve od kojih ne odustaju, onda ponovo taj ko pita trpi uvrede, dociranja, optužbe. Zabrinjavajuće je da iz Osmorke već otvoreno poručuju kako ne mogu zaustaviti Dodika, pa čak i otvoreno sugerišu građanima da zatvore oči pred Dodikovim nasrtajima na državu, kako bi bilo bolje. Ne vjerujem da strategija ignorisanja problema i igornisanja podrivanja države može donijeti išta dobro. Kontekst fomiranja nove državne vlasti obilježen je upravo takvim odnosom, a to se najbolje vidi kada je riječ o odnosu prema državnoj imovini, koju se očito olako spremno prepustiti iz ruku države – smatra Komšić.

Komentirajući medijske izvještaje da bi visoki predstavnik Christian Schmidt mogao intervenirati u procesu formiranja vlasti na federalnom nivou, Komšić kaže da je dosadašnje ponašanje Shmidta upućuje da je on vrlo sklon “nepromišljenim egzibicijama” bez da je svjestan svih posljedica svog djelovanja.

– Ili je možda i svjestan, ali meni je lakše da mislim kako je on nedovoljno pametan i nedorastao poslu kojim se sada bavi. Sasvim je moguće, govorim u kontekstu njegovog “lika i djekla”, da će visoki predstavnik ponovo intervenirati, što nije ni začuđujuće jer je njegova intervencija od drugog oktobra koja je produbila etničku diskriminaciju i zemlju uvela u sistem etničkog aparthejda ipak prošla bez značajnijeg otpora. Glasova protivljenja jeste bilo, međutim kako je vrijeme odmicalo, sve više je postojalo jasno da su i mnogi politički faktori u Sarajevu samo glumili protivljenje produbljivanju etničke diskriminacije kroz izmjene Ustava FBiH a zapravo su priželjivali jačanje HDZ-a kojemu su nedugo zatim rado trčali na noge u Mostar u više navrata. Dakle, činjenica je da su se mnogi pretvarali kada su govorili da se protive nametanju izbornog zakona, ali vjerujem da su građani prozreli ko se zaista protiv toga borio i bori a ko se samo pretvarao – rekao je Komšić.

Kada je riječ o novom nametanju, Komšić kaže da je samo pitanje koji će model nametanja Schmidt iskoristiti “kako bi pomoću novih pravila Osmorci osigurao vlast u FBiH, zajedno sa HDZ-om”. Time će ujedno i priznati da onim prvim nametanjem ništa nije deblokirao, nego samo izašao u susret HDZ-u, kao što će sada vjerovanto izaći u susret Osmorki. Međutim, lako bi se moglo desiti da, opet, ni to ne bude dovoljno.

– Oni koji nazivamo međunarodnom zajednicom, tačnije neki njeni dijelovi, odlučili su da se obračunaju sa SDA, bez obzira što iz SDA stalno ističu svoj dobar izborni rezultat. Naprosto dio međunarodne zajednice je odlučio iskoristiti dio ljudi odbjeglih od SDA a koji su spremni na sve, iz različiti pobuda i motiva, kako bi se obračunalo sa ostatakom SDA. Za sada nije savim izvjesno kako će se sve to završiti. Istovremeno mislim da SDA snosi historijsku odgovornost u stvaranju plejade nekompetentnih i neodgovornih likova, od Konakovića i sličnih pa nadalje, i SDA ne može pobjeći od te odgovornosti. Kada se ima u vidu kakve je sve likove SDA izrodila naprosto vam ne može biti žao što će Schmidt izbaciti SDA iz vlasti. Da stvar bude gora, još je puno takvih ostalo u SDA. Međutim, ovdje se radi o nečemu potpuno drugome. Aktuelna SDA će od strane Schmidta biti kažnjena upravo zbog toga što za razliku od onih koji su od nje odbjegli nije pokazala spremnost na izdaju državnih interesa. Osim toga, tu se ne radi samo o kažnjavanju aktuelne SDA jer dobar ako ne i veći dio Bošnjaka, ali i svih drugih pripadnika raznih naroda, građana ove zemlje ne može prihvatiti da vlast u BiH čine SNSD, HDZ i njihovi probrani muslimani, kako ih zovu i Dodik i Čović. Sve to iritira najveći dio ljudi koje sam pomenuo. Ali se posebno opasno među Bošnjacima kuha. Puše se jedan balon sve više i više, a kada pukne ko zna kakve posljedice mogu da se dese – navodi Komšić.

Kaže da se ne može se oteti utisku da se u BiH razvija ista situacija kao i u Crnoj Gori. Po potpuno istom šablonu. Čak su i kreatori šablona isti, metode su iste, a posljedice će biti katastrofalne.

– Ako bi me pitali ko su ti “kreatori”, odgovoriću vam da samo pogledate ka Beogradu i ko to od stranih diplomata u Vučiću i Open Balkanu vidi faktora stabilnosti na, kako ga sada zovu, Zapadnom Blakanu. “Kreatori” su šefovi tih diplomata – rekao je Komšić u razgovoru za Fenu.

