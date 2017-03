Zeleno svijetlo za dvogodišnji proces pregovora : Britanska kraljica dala saglasnost na prijedlog o Brexitu

Britanska kraljica Elizabeth II dala je danas saglasnost na prijedlog Brexita, otvarajući put premijerki Theresi May da započne pregovore o napuštanju Evropske unije.Prijedlog o povlačenju iz EU u ponedjeljak su usvojili poslanici oba doma britanskog parlamenta.

On omogućava premijerki da obavijesti Bruxelles da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU, nakon čega će uslijediti dvogodišnji proces pregovora o napuštanju.

May je izjavila da će pokrenuti proces do kraja mjeseca.Malo je vjerovatno da će se to desiti naredne sedmice kako bi se izbjegao sukob na neformalnom samitu članica EU.

Na sastanku će biti obilježena 60. godišnjica Rimskog sporazuma, kojim je uspostavljena Evropska ekonomska zajednica da bi se potom pretvorila u Evropsku uniju, prenosi BBC.

(Kliker.info-Fena)