‘Zelena knjiga’ osvojila Oscara za najbolji film

Film Zelena knjiga: Vodič za život proglašen je najboljim filmom na ovogodišnjoj 91. dodjeli nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i nauke, Rami Malek i Olivia Colman najboljim glavnim glumcima, dok je Oscarom za režiju nagrađen režiser filma Roma Alfonso Cuaron.

Najviše Oscara, ukupno četiri, osvojila je muzička biografija Bohemian Rhapsody i to za glavnu mušku ulogu, montažu, montažu zvuka i zvuk, a s po tri slijede Zelena knjiga: Vodič za život, Roma i Black Panther.

Zelena knjiga: Vodič za život redatelja Petera Farrellyija proglašen je najboljim filmom, nakon što je osvojio i nagrade za sporednu mušku ulogu (Mahershala Ali) i originalni scenarij, prenosi Hina.

Najbolji glavni glumci Rami Maleki Olivia Colman te sporedni Regina King i Mahershala Ali slave svoje OscareReuters

Film je bio nominiran i za glavnu mušku ulogu (Viggo Mortensen) te za montažu, a u kategoriji najboljega filma konkurirali su mu Crni član KKKkluba, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Roma, Miljenica, Zvijezda je rođena i Čovjek iz sjene.

Ramiju Maleku Oscar za glavnu mušku ulogu

“Ovo je poput sna”, rekao je Peter Farrelly, redatelj filma preuzimajući nagradu.

“Ovaj je film snimljen s ljubavlju i poštovanjem. Bila nam je čast i privilegija”, istaknuli su dodavši da cijeli film govori o ljubavi, o činjenici da moramo voljeti jedni druge unatoč razlikama”.

Film je inspiriran istinitom pričom o afroameričkom klasičnom i jazz pijanistu Donu Shirleyu (Mahershala Ali) i njegovu vozaču i tjelohranitelju Tonyju Lipu (Viggo Mortensen) na turneji po američkom jugu.

Tridesetsedmogodišnji Rami Malek, kojemu je ovo bila prva nominacija za Oscara, nagrađen je za ulogu preminuloga pjevača grupe Queen Freddieja Mercuryja u filmu Bohemian Rhapsody, za koju je dosad već osvojio nagradu BAFTA-e, Emmy i Zlatni globus.

Maleki je rekao da možda nije bio prvi izbor za ulogu Freddieja Mercuryja, ali misli da je dobro ispaloReuters

“Možda nisam bio prvi izbor za ovu ulogu, ali mislim da je dobro ispalo. Hvala što ste mi dopustili da budem mali dio vaše izvanredne ostavštine. Ostajem zauvijek vaš dužnik”, rekao je Malek, zahvaljujući članovima grupe Queen.

Dodao je da se, dok je bio mali, kao sin imigranata iz Egipta, borio sa svojim identitetom te pokušavao shvatiti tko je.

“Svima koji se tako osjećaju – napravili smo film o ‘gay’ muškarcu, imigrantu, koji je cijeli život ostao svoj. Ova priča ga slavi i dokaz je da svi žudimo za ovakvim pričama”, rekao je Malek primivši nagradu.

Najbolja glavna glumica Olivia Colman

Oliviji Colman Oscara je donijela uloga kraljice Anne u povijesnoj drami Miljenica Yorgosa Lanthimosa, za koju je već osvojila nagradu BAFTA-e i Zlatni globus.

Film Miljenica bio je nominiran u deset kategorija, uz ostalo za najbolji film, režiju te dvije nominacije za sporedne ženske uloge (Emma Stone i Rachel Weisz).

Lady Gaga svojku je nagradu Oscar za najbolju pjesmu doživjela vrlo emotivnoReuters

Četrdesetpetogodišnoj engleskoj glumici ovo je prvi Oscar i prva nominacija, a u kategoriji najbolje glavne glumice konkurirale su joj Glenn Close za film The Wife, Lady Gaga za ulogu u filmu Zvijezda je rođena, Yalitza Aparicio za ulogu u filmu Roma te Melissa McCarthy za film Can You Ever Forgive Me?.

“Ovo je doista stresno. Presmiješno je, osvojila sam Oscara”, rekla je Colman.

“Čudesno je biti u istoj kategoriji s izvanrednim glumicama, s Glenn Close, koja je moj idol”, dodala je našalivši se kako se to više nikad neće dogoditi.

Prvog Oscara na 91. dodjeli nagrada Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti osvojila je Regina King za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu If If Beale Street Could Talk.

Alfonsu Cuaronu Oscar za režiju

Nakon Oscara za fotografiju i najbolji film na stranom jeziku, Alfonso Cuaron za film Roma osvojio je i onaj za režiju.

Nakon Oscara za fotografiju i najbolji film na stranom jeziku, Alfonso Cuaron za film ‘Roma’ osvojio je i onaj za režijuReuters

Ovo mu je drugi Oscar za režiju, nakon što ga je 2013. osvojio za film Gravitacija i tako postao prvi Meksikanac koji je osvojio tu nagradu.

Film Roma bio je nominiran u deset kategorija, uz ostalo i za najbolji film.

Oscar za najbolji originalni scenarij dodijeljen je filmu Zelena knjiga: Vodič za život, dok je najboljim adaptiranim scenarijem proglašen onaj za film Crni član KKKlana, najboljom pjesmom proglašena je pjesma “Shallow” koju u filmu Zvijezda je rođena izvode Lady Gaga i Bradley Cooper, a film Black Panther odnio je Oscara za najbolju glazbu.

Pjesma “Shallow” je nagrađena i Zlatnim globusom, nagradom BAFTA-e i Grammyjem, a uz Lady Gagu, autori su Mark Ronson, Anthony Rossomando i Andrew Wyatt.