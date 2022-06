Žarko Korać : Rusija prenosi sukob iz Ukrajine u BiH, Dodik može biti pometen

Rusija je počela da igra potpuno otvorenim političkim kartama, kaže u intervjuu za portal Radiosarajevo.ba bivši potpredsjednik Vlade Srbije u mandatu pokojnog Zorana Đinđića, penzionirani profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i psiholog, prof. dr. Žarko Korać.

Korać za naš portal govori nakon što se danas Narodnoj skupštini Republike Srpske obratio ambasador Ruske Federacije u našoj zemlji Igor Kalabuhov, dok su posjeta njegovog šefa, ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, kao i susret sa vrhom Srbije i Miloradom Dodikom, članom Predsjedništva BiH, odgođeni iz “tehničkih razloga”.

“Ruski ambasador se pojavljuje kao glavni zaštitnik ruskih interesa u BiH, i to Rusije koja je u ovom trenutku potpuno izolirana u svijetu. Govorim o Rusiji za koju većina ljudi sada u svijetu misli da vodi nepravedan, krvavi i razbijački rat u Ukrajini. Ti daješ (NSRS, op.a.) počasno mjesto čovjeku koji u ovom trenutku predstavlja državu koju je odbacio cijeli Zapad!?”, kaže Korać govoreći o obraćanju ruskog ambasadora u NSRS.

Udarna baza

Govoreći o susretu Dodika sa Lavrovom koji se sutra, očito, neće desiti, Korać primjećuje da je RS postala “udarna baza ruskoj poziciji u ovom trenutku”.

“To je po meni gotovo nevjerovatno. Dakle, on promoviše zapravo Dodika u nekog velikog proruskog lidera i napada visokog predstavnika u BiH, kao i Predsjedništvo BiH da se ne drže Daytonskog sporazuma BiH, tj. daje im lekcije kako treba da se ponašaju i kako treba da slušaju Dodika”, ističe on.

Pa, ipak, vjeruje Korać, ovo je igra koja je prerasla Dodika.

“Dodik je do sada vodio relativno rizičnu politiku. Sad se upustio u igru velikih sila, gdje po pravilu mali stradaju. Gdje se slonovi valjaju, tamo trava strada, kaže indijska poslovica. Bilo bi mu bolje u ovom trenutku da se umiri da i da sa užasom gleda rat u Ukrajini, kao što svi gledamo“, poručio je Korać lideru SNSD-a.

Zlokoban prizvuk

Podsjeća da je Rusija i do sada manje-više otvoreno podržavala Dodika, ali ne na tako agresivan ili direktan način kao sada.

„Rusija je u ovom trenutku izolovana kompletno na Zapadu. Ona vodi jedan rat u Ukrajini koji barem prema ruskim predviđenima ne ide kako je ona očekivala. Rusija pokušav ovaj put, prilično ogoljeno, da se osloni na sve ono što ima kao kakvu-takvu podršku, ili stvarnu podršku unutar Evrope.

U tom smislu paradoksalno je da se Dodik, koji je predstavnik jednog entiteta, a ne cijele države ovdje pojavljuje kao jedini stvarni oslonac koji Rusija ima u ovom regionu“, analizira ugledni profesor.

S druge strane, čini mu se da e podrškom Dodiku Rusija ustvari opravdava svoju politiku.

“Dodik je ovdje rusko sredstvo manipulacije kojim ona šalje poruku svijetu: ‘Zašto vi ne slažete, zašto branite cjelovitost Ukrajine, kada imate RS koja traži isto što traže i građani Luganska i Donjecaka, gdje se upravo vodi rat’. To, paradoksalno, nije toliko podrška Dodiku nego to je sukob sa Zapadom koji oni prenose u BiH. A Zapad podržava integritet BiH i to cijele. Niko na Zapadu ne podržava cijepanje Bosne. Drugo, ovim (Rusi) šalju poruku da je bosanska situacija ista kao ukrajinska što ima jedan jako zlokoban prizvuk. To je politička jako prljava priča”, rekao je, uz ostalo, bivši potpredsjednik Vlade Srbije.

Rusiji odgovara prenošenje krize u BiH

Na pitanje da li je ovo znak da Rusija putem svojih eksponenata pokušava da izveze krizu iz Ukrajine na ostatak Evrope, profesor Korać ističe kako u ovom trenutku ne može da procijeni koliko će daleko Rusija ići u Ukrajini, niti bilo ko drugi ne može.

“Još manje ne mogu procijeniti šta hoće u BiH. Njima bi svakako kriza BiH odgovarala. Oni nemaju interesa da ovdje bude mir. Da li su spremani da odu tako daleko da proizvedu preko Dodika jednu krizu? Morao bi i Dodik da razmisli da ta kriza može njega da odnese. On treba da brine o sebi i svojoj budućnosti, političkoj, a ne samo političkoj. Savjetovao bih Dodiku da analogija BiH sa Ukrajinom je u ovom trenutku pogubna i za njega i za sve građane BiH. A kriza Rusiji bi suštinski odgovarala. Ali koliko duboka kriza, ne znam”, navodi Korać za Radiosarajevo.ba.

Također, on smatra da je Dodik “u osnovi provincijali političar” i “da nije baš dobro razmislio tome koja je opasnost za njega i RS s ovakvom igrom”.

“On imitira Vučića, svoga gazdu ovdje u Beogradu. Pokušava da sjedi na dvije stolice. Problem je što je nemoguće sjediti na dvije stolice. Mislim da je to gubitnička igra. Građani RS i ostatka BiH ne idu u Rusiju. Ekonomski odnosi sa Rusijom su slabi, zajmovi se ne uzimaju u Rusiji, Rusija nema mogućnost da ulaže sredstva u RS i BiH u cjelini. Dakle, vi vodite politiku koja je ekonomski neisplativa, koja vas vodi u sukob sa cijelim Zapadom. Dodik zna da Zapad teško i sporo reaguje, ali može itekako da odreaguje”, upozorio je.

Vučićeva politika je poražena

Nadalje, smatra da će konsekvence rat protiv Ukrajine biti zadugo jedna podjela Evrope.

Govoreći o najavljenoj, pa otkazanoj posjeti Lavrova, Korać dodaje da „Vučić očajnički podržava politiku sjedenja na dvije stolice, iako je ona nerealna“.

“Njegova spoljna politika je doživjela krah, ona više ne postoji, to je u ovom trenutku neodrživa pozicija. Ta najavljena posjeta Lavrova je nejasna jer nisam sasvim siguran da Lavrov dolazi na poziv Srbije!? To nije zabilježeno. To je kao posjeta povodom praznika koji organizuje ruska ambasada, što je bizarno. Mislim da je Putin želio da napravi korak koji bi pokazao da Rusija nije izolovana unutar Evrope, jer Srbija je, ipak, Evropa. To je bilo pogrešno i s ruske strane, a ono što bi moglo da se desi jeste da kancelar Olaf Scholz ne dođe! Imat ćemo, dakle, vrlo brzo odgovor na najavljenu pa otkazanu posjetu Lavrova”, naveo je Korać.

Da li Vučić kupuje vrijeme?

Na pitanje da li će izostanak posjete Lavrova Vučić iskoristiti kao bi od Zapad dobio vrijeme i prostor za nastavak svoje politike, Korać kaže da se iz perspektiva BiH često ne vidi da je “on potreban Zapadu”.

“Zapad je još uvijek mnogo više koncentrisan na rješenje kosovskog pitanja, nego na nefukcionalnost BiH kao države. To mnogi u Bosni ne vide. Oni nemaju alternativu. On je njihov glavni sagovornik za rješenje problema. Nemaju drugog sagovornika. Dok je tako Vučić je njima važan i oni će gutati razne stvari koje u drugim okolnostima ni izdaleka ne bi. Vučić koristi priliku što je Evropi i Zapadu on jedini sagovornik na temu kosovskog pitanja”, zaključio je Korać.

Faruk Vele (Radiosarajevo.ba)