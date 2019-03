Zagrebački Index : Je li upravo eksplodirao najveći špijunski skandal u hrvatskoj povijesti?

Ako se potvrdi priča bosanskohercegovačkog portača Žurnal l o tome da su hrvatske obavještajne agencije provodile tajnu false flag operaciju u BiH, u kojoj su im na meti bili radikalni islamisti, to sigurno neće biti dobre vijesti za hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Naime, njeno je ime nerazdvojivo upetljano u operaciju koju je opisao Žurnal, pozivajući se na neimenovane izvore iz bosanske obavještajne zajednice.

Na početku njenoga predsjedničkog mandata Kolinda je izjavila da u BiH ima 10 tisuća islamističkih terorista, na što su došle burne reakcije iz Sarajeva, ali i šire. Svoju tvrdnju koja je u javnosti služila za dizanje panike o BiH kao leglu terorista, Kolinda nikada nije uspjela uvjerljivo dokazati, pa se čini da su svojoj šefici u tome pokušali pomoći hrvatski obavještajci. Je li to učinjeno po predsjedničinom naređenju ili samo uz njeno znanje ili bez njenog znanja, tek se treba utvrditi.

Rezultat je očekivano katastrofalan, potencijalno najveća međudržavna afera između Hrvatske i BiH od kraja rata (a bilo je svega) te jedan od najvećih špijunskih skandala u povijest RH kojih također nije manjkalo.

Kako je Žurnal opisao tajnu operaciju

Portal Žurnal jučer je objavio zamršenu priču u kojoj opisuje kako su hrvatski obavještajci pod prijetnjama navodili neke državljane BiH da u mesdžide (islamske bogomolje) u toj zemlji donose oružje, što bi potom bilo prijavljeno policiji. “Hrvatski obavještajci” bili su uključeni u tajnu operaciju, čiji je cilj bio pokazati da u BiH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista-selefija, odnosno kako su opravdane ranije izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tisućama islamističkih ekstremista u BiH koji su prijetnja sigurnosti cijele regije.

Žurnal je ustvrdio kako je u takvu navodnu operaciju, uz konzula Bandića, bio umiješan i zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić, kadar HDZ-a BiH te pritom podsjećaju na njegove opetovane izjave o brojnim zajednicama radikalnih islamista u BiH koje okupljaju tisuće članova.

“Upravo je Bandić, prema informacijama Žurnala, ali i sigurnosnih agencija BiH, tokom 2018. godine odlazio u selo Dubnica nadomak Kalesije, gdje živi selefijska zajednica.

Prema informacijama sigurnosnih agencija BiH, Bandić je u Dubnici, po uzoru na svoje kolege u Hrvatskoj, također pokušao vrbovati selefije da na teritoriji Republike Srpske preuzmu pakete s oružjem koje bi kasnije odnijeli u neki od svojih mesdžida, nakon čega bi bila provedena policijska akcija. Sve bi se obavilo u suradnji s MUP-om Republike Srpske, a koordinator tih aktivnosti trebao je biti novinar RTRS-a i Dodikov prijatelj Mato Đaković”, piše Žurnal.

Potvrda ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića

Novinar Đaković je pak opisan kao osoba koja je pritom bila svojevrsna veza s vlastima RS-a kojima je također stalo do toga da eksploatiraju teze o opasnosti od radikalnih islamista u BiH, a njegova povezanost s konzulom Bandićem argumentirana je konstatacijom kako se on pod nejasnim okolnostima koristio službenim vozilom hrvatskog konzulata u Tuzli s diplomatskim pločicama. Đaković je navodno bio taj koji je posredovao da osobe koje bi vrbovali hrvatski obavještajci na teritoriju RS-a preuzmu pakete s oružjem.

Sve to je u tom trenutku ipak bila tek eksplozivna priča jednog medija, bez konkretne službene potvrde, a onda se javnosti obratio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić (SDS).

“Mogu potvrditi informacije takve vrste, da raspolažemo takvim informacijama da je hrvatska služba (Sigurnosno-obavještajna agencija SOA), op.a.) pokušala vrbovati jedan broj osoba, da tako kažem, selefijskog opredjeljenja. Pokušali su kombinirati jednu obavještajnu operaciju takvog tipa, poslije, prije svega, izjava predsjednica Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da je BiH puna terorista i oružja i da iz Bosne prijeti terorizam, a koje sam ja demantirao kao neistinu i nebulozu. Onda da bi se potvrdila i opravdavala njezina (predsjednice RH) teza te pokušala iskonstruirati jedna takva priča”, kazao je Mektić za Radiosarajevo.

“Cilj je diskreditacija BiH”

Ministar sigurnosti BiH je potvrdio da je u svemu “sudjelovao jedan broj lica iz BiH”. “Između ostalog i predstavnici hrvatske diplomatske mreže ovdje u BiH”, naveo je on i dodao: “Mi smo to duže vrijeme pratili. Kad smo vidjeli da je cilj da se izvrši diskreditacija BiH, da se ona predstavi kao teroristička država i ozbiljna prijetnja za regiju i Europu, onda smo poduzeli neke mjere da se to spriječi i dovede do kraja jedna takva operacija”. Kazao je da “apsolutno vjeruje u naše agencije koje su to radile”.

“Mi smo svojim aktivnostima presjekli jednu takvu aktivnost, nismo dopustili da se iskonstruira jedna takva operacija koja bi imala cilj da se ponese i prenese jedna vrlo, vrlo ružna poruka i diskreditira država BiH”, naglasio je Mektić.

“Ne vjerujem da će Predsjedništvo ili neka institucija reagirati. Mi smo duboko politički podijeljeni, motivirani i rukovođeni raznim interesima, kako u BiH tako i izvan BiH. Da budem iskren, da smo imali tako neko povjerenje u političke subjekte možda bismo to odradili i na jedan drugi način…”, zaključio je Mektić, što bi moglo objasniti zašto BiH još nije izbacila agenta Bandića sa svojeg teritorija.

Sukob Mektića i Dodika

Treba istaknuti kako se Mektiću bliži kraj obnašanja funkcije ministra sigurnosti, s obzirom na to da je kao kadar SDS-a odavno u sukobu s Miloradom Dodikom, koji upravo sa SDA i HDZ-om pregovara o sastavljanju vlade na državnoj razini. Ministar Mektić zapravo potvrđuje da iz sigurnosnih službi kojima on upravlja cure podaci. Mektić se kao ministar sigurnosti pokazao kao netko tko zna povući i dobar i loš potez, no bilo bi samoubilački potvrditi aferu ovakvih razmjera samo da napakostiš Dodiku, koji je preko svojih ljudi također uključen u operaciju distribucije oružja selefijama od hrvatske tajne službe. Jer da je takva operacija uspjela, posljedice bi bile dalekosežne za cijelu regiju.

Hrvatski obavještajac kojeg je Žurnal apostrofirao kao ključnog za ovu operaciju je Ivan Bandić, koji se u sigurnosnom sustavu zaposlio još 1980-ih. Kako piše neovisni hrvatski novinar Željko Peratović, Bandić je bio dio ekipe udbaša koja je s Josipom Perkovićem prešla u strukture novoproglašene RH. Ivan Bandić je zbog špijuniranja bio prognan iz Nizozemske, a sada su ga već nekoliko godina smjestili u hrvatski konzulat u Tuzli. S obzirom na dokazane sposobnosti u obavljanju svog posla, ne bi bilo čudno da su i u BiH provalili neku Bandićevu operaciju.

Problematični konzulat u Tuzli

Hrvatski konzulat u Tuzli se već jednom našao u središtu skandala. Policija je 2012. godine za krivotvorenje i trgovinu hrvatskim putovnicama osumnjičila sedam osoba, od kojih je šest privela pritvorskom nadzorniku, dok je za jednom raspisala tjeralicu. Dvoje policajaca, državnu službenicu MUP-a, dvoje zaposlenika hrvatskog konzulata u Tuzli i jednog civila sumnjiči se da su bili povezani s krivotvorenjem i trgovanjem hrvatskih putovnica.

Policijskom istragom utvrđeno je da su od 2006. do 2010. prodali 50 hrvatskih putovnica. Cijena putovnice navodno se kretala od 10 do 50 tisuća eura, no o tome nema zasad službenih potvrda jer u policiji i Državnom odvjetništvu o pojedinostima ne žele govoriti. Za sudjelovanje u skupini krivotvoritelja i preprodavača, uz šest privedenih osoba, osumnjičen je i srpski državljanin za kojim je raspisana tjeralica, a kazneno je prijavljena i jedna nepoznata osoba.

HDZ-ov kadar Krešić tvrdi da u BiH imaju “tisuće umreženih vehabija”

Kao akter operacije sa selefijama spominje se i Mektićev zamjenik Mijo Krešić koji je više puta u javnosti iznosio tvrdnju da u BiH postoje teroristički kampovi. U intervjuima za TANJUG i Hrvatski medijski servis Krešić ponavlja da u BiH postoje teroristički kampovi te da su “vehabijske zajednice u BiH mnogobrojne“, “umrežene i s tisućama članova“.

Pritom treba dodati i da to što je netko vehabija ili selefija ne znači da su ti ljudi teroristi, s obzirom na to da na svijetu žive milijuni selefija koji nisu nasilni. No zbog činjenice da su mnogi među poznatijim teroristima bili selefije, onda se to automatski povezuje, ne uvijek s odgovarajućim dokazima.

U svakom slučaju, priča koju je objavio Žurnal, a potvrdio Mektić, uključuje vrh RS-a, hrvatski državni vrh i tajne službe, švercanje oružja, poticanje na terorizam, podmetanje dokaza, manipuliranje sigurnosnim službama susjedne države, ali i svjetskom javnošću itd. U pitanju je zaplet na kakvom bi pozavidio i John Le Carre.

Nesagledive negativne posljedice

Odigrajmo stoga do kraja navodni plan hrvatskih obavještajaca: nakon što selefije s oružjem koje su im dostavili hrvatski agenti budu uhapšeni u BiH, BiH postaje svjetska vijest kao nova teroristička baza i to u Europi. To bi uzdrmalo ne samo BiH, nego i sve države regije, a sigurno bi cijela priča izazvala i veći interes stranih službi, što otvara i mogućnost da neki agent CIA-e otkrije da Hrvatska stoji iza cijele operacije. O tome kako bi se cijela stvar koristila kao jasna potvrda o tome da se Hrvatska petlja u unutarnja pitanja BiH da ne govorimo.

Moguće negativne posljedice, a sve samo kako bi se pokazalo da je Kolinda bila u pravu, nesagledive su. Zato se postavlja pitanje jesu li tih posljedica autori navodne operacije bili svjesni ili ih nije bilo briga te su se koncentrirali samo na kratkoročni dobitak, a to je potvrda Kolindinih alarmantnih stavova o terorizmu u BiH. Kako god bilo, moguće je da se nalazimo na početku razotkrivanja jednog od najvećih špijunskih skandala u hrvatskoj povijesti koji će ostaviti trajne tragove na reputaciji RH.

Gordan Duhaček (Index.hr)