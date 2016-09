Washington se priprema na veći vojni angažman : Počelo razmatranje određenih “ne-diplomatskih” poteza po pitanju situacije u Siriji !?

Glasnogovornik američkog State Departmenta, John Kirby, rekao je kako je američka administracija raspravljala o “ne-diplomatskim opcijama” po pitanju situacije u Siriji sada kada je došlo do raspada primirja. Kirby nije rekao kakve bi to opcije mogle biti, no, neslužbeni izvori spominju moguće intenzivnije vojno uključenje SAD-a u sirijski sukob.

“Američki dužnosnici razgovarali su o nacionalnoj sigurnosti i drugim opcijama koje nisu vezane uz diplomaciju, kako bi se adresirala situacija u Siriji”, rekao je.

Podsjetimo, Kirby je tada također rekao kako bi Rusiji bilo bolje da okonča nasilje u Siriji jer će u suprotnom vjerojatno postati meta napada militanata, uključujući njihove interese u Siriji, ali i ruske gradove. Moskva je oštro reagirala na ove izjave nazvavši ih prijetnjama.

(Kliker.info-Advance)