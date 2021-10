Vojin Mijatović : Ako se zarati obući ću uniformu BiH i spreman sam da poginem! U RS-u se brani država BiH! (Video)

Dodik je pri kraju karijere, samo je pitanje koliko će nas koštati sve zajedno! Vučić treba doći u Sarajevo u Predsjedništvo BiH! Vučić može da zaustavi Dodika, ali neće! Dodik je Vučiću kusur! Kad završi račun, Dodik ide niz vodu!

Bolje da Izetbegović priča sa mnom nego s Dodikom! Dodik priča gluposti i nije normalan! Ovo je prvi put da Dodik udara na Ustav BiH! Sastao sam se sa Izetbegovićem, jer je napadnut mir u BiH! Dodik traži partnera za sukob! Uvijek mu je Izetbegović bio taj partner i zajedno su se vadili iz svih kriza! Pozvao sam Bakira da se ne sastaje s Dodikom i poslušao me!

Dok Dodik nema partnera za sukob, on je sam! Moj sastanak sa Izetbegovićem nije politički nego lični! Svašta sam rekao Bakiru i imam još svašta da mu kažem! Razlika između Milorada i Bakira je što Bakiru nije upitna BiH! Mene suštinski ne interesuju ni Dodik ni Izetbegović, interesuje me samo mir i spreman sam da sjednem i sa đavolom da bi se sačuvao mir u BiH! Najveći problem u BiH je vladajuća koalicija u RS-u! Neće i ne smije biti rata! Ako bude rata obući ću uniformu BiH i založit ću svoju glavu! Za trenutnu situaciju je kriva međunarodna zajednica! Uzrok Dodikovog ponašanja su dogovori međunarodne zajednice po kafanama! Izetbegovića smo povukli da stane na pravu stranu! Dodik nema moć koju mi zamišljamo! Dodik je pri kraju karijere, samo je pitanje koliko će nas koštati sve zajedno! Treba pritisnuti one koji su ga napravili – međunarodnu zajednicu! Ako zemlju podijelimo na tri strane, onda moramo formirati i četvrtu! Želimo da Izetbegović upozori EPP na trenutnu krizu! Ova priča sada ne amnestira nikoga od njih trojice kada je kriminal u pitanju!

Senad: Čime je Izetbegović spriječio Dodika?

Vojin: Čime može da ga spriječi?

Pitanje je zašto šuti Tužilaštvo BiH! Kajganiću šta čekate?! Svako ko ne brani ustavni poredak neka odgovara za svoje nebranjenje! SDA i mi smo dva svijeta različita! Sa Izetbegovićem radimo samo da bi front bio jači!

Senad: Je li to predizborni front?

Vojin: U RS-u idemo na sve frontove zajedno!

Senad: U RS-u sa SDA, u FBiH protiv SDA!?

Vojin: Šta je sporno, u RS-u se brani BiH!?

Vučić igra igru! Vučić pusti Dodika da laprda čim ga međunarodna zajednica popusti! Dva najveća Vučićeva tereta su Kosovo i Dodik! Nema Izetbegović šta da traži u Beogradu i priča s Vučićem o BiH! Vučić treba doći u Sarajevo u Predsjedništvo BiH! Vučić može da zaustavi Dodika, ali neće! Još uvijek mu je koristan za pitanje Kosova! Dodik je Vučiću kusur! Kad završi račun, Dodik ide niz vodu! Slabo veliki Srbi oko Dodika negiraju genocid poslije Inzkovog zakona! Dodik loš policajac, Vučić dobar policajac! Vučić se ne plaši sankcija niti ga brine RS!

Antiustavni zakon nije predložio Dodik nego Radovan Višković! Nema Dodikove odgovornosti! Zakon se ne primjenjuje odmah i to Dodiku daje prostora za pregovore! Namjerno je izabrao Zakon o lijekovima da vidi može li proći pitanje SIPA-e, Oružanih snaga i slično. Međunarodna zajednica se mora odrediti prema BiH! Mi se gađamo sankcijama EU, a za sankcije je potrebna saglasnost svih zemalja EU! Možemo računati samo na sankcije pojedinačnih zemalja! Ako međunarodna zajednica ne reaguje moramo sjesti svi mi u BiH koji ne mislimo kao Dodik! Ne mora Bakir da staje na čelo kolone, ja ću stati! Spreman sam da poginem za državu! Čović se ušutio kao mudra lija! Problem nije počeo od Inzka nego od Čovićevog divljanja oko Izbornog zakona! Razgovor sa Sattlerom je bio neobičan! Sljedeće nedjelje se sastajemo sa Schmidtom! Nije SDP prevrtljiv kako neki pričaju! SDP je na čelu kolone posljednja tri mjeseca! Neću biti kandidat na izborima! Bitno nam je da dobijemo većinu u NSRS! Nikšić je moguća opcija za Predsjedništvo! Radončićeva odluka da podrži Nikšića je mudra! Ide s pobjedničkim timom! Sto posto neće biti rata! Nikome nije do rata, ljudima je muka! Mir i BiH nemaju cijenu! Odgovornost je na trojici nacionalnih vođa!

Senad: Nikome nije jasno šta igrate!

Vojin: Igramo za BiH! Od koalicije sa SDA nema ništa!

SDP se ne podrazumijeva! Ima da nas slijede, jer smo najjača opoziciona partija u BiH! Ima da sve pregazimo!

Građani Banje Luke su prilazili Izetbegoviću i pozdravljali ga! Sjajno je što je došao! Neka tereta na meni! Moramo početi da dolazimo jedni drugima! Sve ću uraditi da Dodik nema partnera! Moje je da vratim Bakira Izetbegovića u normalu! Sjeo bih i s Dodikom, ali on je prešao crvenu liniju i nema nazad!

Danjašnja policijska vježba je provokacija! Jahorinu i Mrkonjić Grad su izabrali da obilježe granice! Avion EUFORA je bio simbolični! Aviončić su poslali da Dodiku pokažu šta misle o njegovoj moći! Lukač nije digao drugi avion zato što nije smio! Lukaču je teško da realizuje sulude planove Dodika! Svima je bilo dobro dok su uzimali pare! Sada se plaše jer je odgovornost na njima, a ne na Dodiku! Dodik se davno zakleo da ništa neće potpisivati! Dodikov i Lukačev odnos je kriminalan!

Za mjesec dana će biti sankcija! Bit će sankcionisan širok krug ljudi! Bit će sankcija za sve tri strane! I najbolji i najgori od nas su naši, samo narod jaši!

Dodik neće stati, Vučić ga neće zaustaviti! Nema povratka! Rusi će Dodiku okrenuti leđa! Kad Amerikanci i Rusi nešto dogovore Dodik i Bakir su nebitni! Mislim da su se Rusi i Amerikanci već dogovorili! Sattler mi je rekao da kada je u pitanju suverenitet i integritet BiH nema plana B! Bio sam u State Departmentu ljetos i tada su krenuli da spremaju sankcije!

Nije problem da plaćam bilo kakvu političku cijenu kada je u pitanju mir! Međunarodna zajednica mora da ugasi svoj projekat! Escobar je bio jasan i bit će još jasniji kada dođe u BiH!

