Vjera i nauka tamo daleko : Priča astronauta koji su na Mjesecu “pronašli” Boga

John Glenn, astronaut u penziji koji je umro u četvrtak u 96. godini života, bio je američki heroj, pionir u nauci, ali i čovjek vjere, koji je u svaki aspekt svog života vidio kao dar od Boga.

“Meni je nemoguće da gledam ovakvu kreaciju, a da ne vjerujem u Boga”, rekao je Glenn novinarima 1998. kada se vratio sa svog posljednjeg puta u svemir u 77. godini. “To samo jača moju vjeru”.

Tokom njegovih putovanja u svemir, kako je govorio, molio se svaki dan. Bio je posvećeni prezviterijanac koji je redovno posjećivao bogosluženja i smatrao je da nema ničeg kontroverznog u tome što je čovjek nauke i čovjek vjere, piše Washington post.

“John Glenn je bio osoba koja je imala jaku vjeru i prije nego što je postao astronaut i koja je samo ojačala poslije njegovog prvog puta u svemir”, kaže Mark Shelhamer, profesor medicine na Univerzitetu Johns Hopkins koji je nedavno bio zadužen za istraživanja ljudi koji su bili u svemiru.

Mnogi astronauti su slijedili Glenna i primijetili da su iskustva u svemiru ojačali njihovu vjeru u Boga. Tako se James Irwin vratio iz šetnje po Mjesecu ubeđen da svoj život treba da posveti Bogu i osnovao Fondaciju “High Flight” u okviru evangelističke crkve. Umro je 1991. u 61. godini.

Buzz Aldrin, koji je takođe bio član prezviterijanske crkve, sam je uzeo pričešće kada je prvi put sletio na Mjesec.

U intervjuu koji je dao prošle godine, Glenn je istakao da podržava izučavanje evolucije u javnim školama.

“Ne vidim da sam na bilo koji način manje religiozan zbog toga što umijem da cijenim činjenicu da nauka bilježi naše promjene sa evolucijom i vremenom. To je činjenica. To ne znači da je manje čudo i ne znači da ne postoji neka veća sila koja upravlja svime što se dešava”,rekao je on.

“Nauka i vjera mogu da koegzistiraju i na najvišem nivou”.

