Visoki zvaničnik EU : “Ima signala da će obje strane prihvatiti plan, time se defakto priznaje Kosovo”

Zajednica srpskih opština (ZSO) je dio sporazuma Beograda i Prištine i prihvatanjem evropskog prijedloga za rješavanje pitanja Kosova u ponedjeljak, automatski se prihvata i ZSO, rekao je visoki zvaničnik EU koji je želio da ostane anoniman. Također, on je naveo da prihvatanje tog prijedloga znači defakto priznanje Kosova.

U Briselu kažu da sa obje strane, i iz Beograda i iz Prištine, stižu snažni signali da će prijedlog EU biti prihvaćen, i u javnim izjavama i u direktnim razgovorima sa EU zvaničnicima. Zbog toga se očekuje da taj prijedlog u ponedjeljak bude i zvanično prihvaćen.

Kako je rekao visoki zvaničnik EU, o sadržaju prijedloga neće biti razgovora, već samo o njegovoj primjeni, koja je definisana posebnim aneksom.

On je dodao da se radi o osnovnom sporazumu, koji je toliko sveobuhvatan da dovodi blizu takozvanog ‘sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporauzma o normalizaciji odnosa dvije strane’.

“Prihvatanje evropskog prijedloga je važno jer će dovesti do promjene kompletnog raspoloženja u regionu, dovesti do novih projekata i investicija, uvećati finansijsku pomoć i dovesti do veće sigurnosti i predvidljivosti”, rekao je novinarima visoki zvaničnik EU.

Podsjetimo, u ponedjeljak će u Briselu biti održan satanak na najvišem nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Učešće su potvrdili i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti.

(N1)