Visoki predstavnik nakon sjednice PIK-a : Prošlo je vrijeme blokada vlasti u BiH

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) rekao da vjeruje kako je vrijeme blokada vlasti završeno i da očekuje da se institucije formiraju u dogledno vrijeme.

Obraćajući se novinarima nakon dvodnevne sjednice političkih direktora PIC-a naglasio je da BiH ima šansu da ostvari napredak na putu ka Evropskoj uniji zbog čega je izrazio očekivanje da će vlast biti uskoro formirana.

“Kandidatski status bi mogao biti prvi korak u tom pravcu, ali to još nije gotovo i to je odluka o kojoj će Evropsko vijeće odlučivati sljedeće sedmice, no postoji očekivanje da bh. institucije urade svoj dio posla i usvoje potrebne zakone i uspostave vlast”, kazao je Schmidt.

Nakon što BiH dobije kandidatski status, poslije njega bi uslijedio stvarni posao, ali to ne znači da će BiH automatski postati članica EU jer se ništa značajno ne može desiti bez napora, rekao je Schmidt.

PIC se usaglasio da će nastaviti pružati podršku BiH na njenom putu kako bi ostala multietničko i demokratsko društvo, dodao je Schmidt, a prepoznali su i da su se nakon mnogo godina zastoja stvari počele mijenjati.

Schmidt je pozvao da se iskoristi taj zamah i dinamika jer se dugo vremena čekalo da BiH napravi odlučne korake ka stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti. Sada postoji mogućnost da političari rade u službi građana i poboljšaju njihov svakodnevni život.

“To će biti težak posao i zahtijevat će upornost, ali i iskrenu opredijeljenost. No, moguće je postići taj cilj”, smatra Schmidt, izražavajući uvjerenje da će BiH postati dio evropske porodice što je prije moguće.

Prošla vremena blokada

Napomenuo je da se političari biraju kako bi donosili odluke i djelovali, a neki su nakon izbora održanih u oktobru i pokazali da to žele što je dobar znak, te je izrazio nadu da su vremena stalnih blokada ostala u prošlosti.

Najavio je da će s predstavnicima međunarodne zajednice u BiH raditi sve da doprinese dijalogu koji se treba nastaviti jer očekuje da se formiranje institucija završi vrlo brzo. Kaže da je vrijeme za neuvjerljive političke manevre prošlo i BiH mora pokazati da je u stanju politički i ekonomski funkcionirati te da je sposobna provoditi reforme.

“To zahtijeva da se djeluje u interesu BiH što podrazumijeva da se poduzimaju aktivnosti na vladavini prava. Imali smo intenzivne i detalje razgovore na sjednici Vijeća kada smo glavnom tužilocu Tužilaštva BiH, predsjedniku Suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća rekli da očekujemo i njihovu podršku za usvajanje neophodnog zakonodavstva”, podvukao je Schmidt.

Komunike PIC-a

Sjednica PIC-a počela je u četvrtak diskusijom o stanju vladavine prava u BiH. Gosti sesije su bili predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija.

Tokom dvodnevnog zasjedanja politički direktori PIC-a razmatrali su ključna pitanja nakon održavanja općih izbora, kao što je brzo formiranje vlasti, politička kohezija, vladavina prava, izgradnja institucija, te EU integracije.

PIC je u komunikeu još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države, saopćeno je nakon dvodnevnog zasjedanja.

“Upravni odbor ponavlja da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH”, dodaje se u usaglašenom komunikeu predstavnika država članica.

“Naglašavajući da provedba Općeg okvirnog sporazuma za mir i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu BiH, Upravni odobor PIC-a podsjeća sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika”, navodi se.

Upravni odbor podsjetio je vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi.

Opet je potvrđena i puna podrška visokom predstavniku.

Formiranje vlasti

Upravni odbor PIC-a je raspravljao o Općim izborima održanim 2. oktobra, formiranju vlasti, vladavini prava i euroatlantskim integracijama BiH.

Članovi Upravnog odbora PIC-a pozdravili su provođenje općih izbora u Bosni i Hercegovini, održanih 2. oktobra. Prema preliminarnim informacijama Posmatračke misije OSCE/ODIHR-a, izbori su generalno bili provedeni u kompetitivnoj atmosferi i dobro organizirani, ali ih je obilježilo i nepovjerenje u javne institucije i retorika koja poziva na etničke podjele.

Istovremeno, Upravni odbor PIC-a napominje da su izbore pratile optužbe za ozbiljne izborne krađe, posebno, ali ne jedino, u slučaju izbora za funkciju predsjednika u entitetu RS. Upravni odbor PIC-a pozivao je nadležne vlasti da bez oklijevanja i u potpunosti istraže ove navode i kazne krivce u skladu sa svim zakonom predviđenim kaznama.

Upravni odbor PIC-a ponovo je pozvao na poduzimanje efikasnih, pravovremenih i održivih mjera protiv organiziranog kriminala i sistemske političke korupcije. Upravni odbor PIC-a izražava žaljenje što su nepotizam i korupcija i dalje osnovni kamen spoticanja, čime se nanose ogromne štete ekonomiji, svakodnevnom životu građana i političkoj atmosferi. Poduzimanje aktivnosti u ovoj oblasti bi pokazalo opredjeljenje za vladavinu prava i transparentnost, što je od ključnog značaja za evropski put BiH, te bi doprinijelo sigurnosti i dobrobiti svih građana Bosne i Hercegovine.

Izborna reforma

Upravni odbor PIC-a izrazio je žaljenje što političke stranke nisu uspjele postići dogovor o izbornoj reformi, zbog čega je visoki predstavnik 27. jula donio nekoliko amandmana na Izborni zakon, čime su uvedene nove sankcije za izborne krađe i ojačane nadležnosti Centralne izborne komisije.

“Upravni odbor PIC-a poziva novoizabrane vlasti BiH da poduzmu daljnje zakonodavne reforme, čime bi se unaprijedila transparentnost i integritet izbora i osigurala odgovarajuća sredstva za Centralnu izbornu komisiju. Upravni odbor PIC-a naglašava da će, u konačnici, odgovornost lokalnih vlasti za provođenje reformskih procesa imati ključni značaj za napredovanje Bosne i Hercegovine na putu ka EU.”

Pozdravljeni su dosadašnji pozitivni koraci koje su domaći politički akteri poduzeli na osiguranju funkcionalnosti institucija, uključujući i imenovanje četiri suca Ustavnog suda Federacije BiH te je izraženo zadovoljstvo zbog činjenice da su Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske, Zastupnički dom Federacije BiH, te sve kantonalne skupštine već održale svoje konstituirajuće sjednice.

“Upravni odbor PIC-a poziva sve političke aktere da zadrže ovu pozitivnu dinamiku u procesu uspostave zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u skladu sa zakonom, i u procesu dogovaranja sveobuhvatnog koalicionog programa, koji bi se fokusirao na provođenje reformi i napredovanje BiH na putu ka EU. Preostala imenovanja u strukturama vlasti trebaju biti riješena.”

Secesionistička retorika

Upravni odbor PIC-a osudio je svaki oblik secesionističke retorike i djelovanja, te pozivao vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj da prestane sa svim aktivnostima kojima se krši Opći okvirni sporazum za mir, uključujući i Ustav BiH, ili kojima se ugrožavaju državne nadležnosti ili suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Također je izrazio zabrinutost zbog ugrožavanja slobode izražavanja, slobode medija i slobode udruživanja u BiH, te je uznemiren pozivanjem na donošenje zakonskih rješenja kojima se ograničavaju ova prava u Republici Srpskoj.

Podsjećajući na nastojanja visokog predstavnika da pokrene parlamentarni proces u cilju rješavanja pitanja državne imovine u skladu s presudama Ustavnog suda BiH, Upravni odbor PIC-a pozivao je Parlamentarnu skupštinu BiH da se angažira i da bez daljnjih odlaganja usvoji zakon kojim se regulira ovo pitanje. Rješavanje pitanja državne imovine je ključni element programa 5+2, čije je ispunjavanje i dalje neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

PIC je također pozdravio i jednoglasnu odluku za ponovno produženje mandata misije EUFOR-a/ALTHEA, koje je 2. novembra 2022. godine usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a.

Evropska komisija je 12. oktobra dala preporuku da Vijeće odobri Bosni i Hercegovini kandidatski status, uz poduzimanje određenog broja koraka. Upravni odbor PIC-a pozvao je organe vlasti da četverogodišnji mandat koji je pred njima iskoriste za rješavanje izazova i korištenje šansi koje su pred BiH.

“Upravni odbor PIC-a poziva domaće političke aktere da nastave političke pregovore i da se uključe u javnu raspravu o suštinskim reformama, uključujući ustavne i izborne reforme kako bi se osigurala jednakost svih građana i eliminirala diskriminacija, posebno putem provedbe sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u grupi predmeta Sejdić i Finci”, navodi se u komunikeu.

Upravni odbor PIC-a održat će svoju sljedeću redovnu sjednicu 6. i 7. juna 2023. godine.

