Vesna Šunjić u Sarajevu i Mostaru promovira knjigu „Moja nedovršena priča“ (Video)

Vesna Šunjić će 25. februara u Kamernom Teatru 55 u Sarajevu promovirat će knjigu „Moja nedovršena priča“. Dva dana kasnije istu će promovirati i u Narodnom pozorištu u Mostaru.

Autorica ističe kako će knjiga mnoge oraspoložiti, vratiti i zaboravljeno vrijeme i prostor, nasmijati, ali i s pognutom glavom ostaviti zamišljene, sa suzom u oku.

Promotori knjige bit će Emil Karamatić, Goran Karanović, Faruk Šehić, Minja Bojanić, Nada Salom.

-Knjiga Vesne Šunjić je knjiga o izgubljenom vremenu. I to nije vrijeme koje su pojele godine, to nije običan protok vremena, radi se o vremenu koje je uništeno, izbrisano iz registra političkog, javnog, bilo kojeg vida života u ovoj zemlji i regiji – kaže Faruk Šehić, jedan od promotora knjige.

-Danas živim u Ljubljani, prekrasni grad u srcu Slovenije, ali ne drži me mjesto. Pomalo svugdje, najviše u avionu. Sanjam Mostar, ali kada u snu čujem kikot sa obale Neretve i ciku dječurlije dok bosonoga skakuću preko uzavrele kaldrme mostarskog Kujundžiluka, probudim se, a ono magla do poda! Ej, živote, što me sabi. Radujem se susretu s dragim ljudima i prijateljima u Sarajevu i Mostaru – kaže autorica knjige.



(Kliker.info-Neznase.ba)