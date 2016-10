Veliki preokret u razvodu Brada i Angeline: “Boji se da će nanijeti psihološku štetu djeci”

Brad Pitt trebao je u jučer sudu u Los Angelesu dostaviti pravni odgovor na Angelinin zahtjev za razvod braka, no odbio je javiti se sudu.

TMZ izvještava da je to učinio kako bi zaštitio njihovu zajedničku djecu od povlačenja po sudu i prljave sudske bitke koja bi im mogla nanijeti veliku psihološku štetu.

Angelina Jolie tražila je potpuno skrbništvo nad njihovo šestero djece, dok Brad želi da podijele skrbništvo. Kako se on nije očitovao na njen zahtjev, ona bi mogla biti u prednosti u borbi za skrbništvo ako povuče odgovarajuće pravne poteze, no tabloidi izvještavaju da ona to ne želi.

TMZ javlja da su bivši bračni partneri trenutno u fazi primirja te da su spremni nagoditi se o razvodu i skrbništvu nad djecom.

