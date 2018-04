Valentin Inzko : Najbolja su domaća rješenja, nemam podršku međunarodne zajednice za korištenje bonskih ovlasti (Video)

– Imamo neke poruke iz Mostara gdje su neke stranke dosta blizu domaćeg rješenja, tako da sam ja optimističan da bi se moglo doći i do Izbornog zakona, kazao je Inzko.

Komentarisao je i ishod današnjeg sastanka u Mostaru.

– OHR je imao oko 100 sastanaka sa strankama iz Mostara, onda je to nekako stalo. Sada je na vidiku domaće rješenje. Ja ne bih ulazio u neke konkretne regulacije budućih izbora, ali vidim da je došlo do približavanja, saglasnosti. Možda su stranke vidjele da je to dobitna situacija i za jedne i za druge i drago mi je da će već 19. aprila nastaviti te razgovore, istakao je.

Ured OHR-a je strankama predložio dva rješenja za reformu izbornog zakonodavstva. Na pitanje šta stoji u prijedlozima, Inzko je kazao kako ima deset mogućih rješenja Izbornog zakona, a kako su interno izdvojili dvije moguće opcije.

– Međutim, to nije ono što je na stolu. Pregovori traju. Sve pohvale idu gospodinu Wigemarku i američkoj ambasadorici u BiH Maureen Cormack, koji su puno učinili. Ali na kraju krajeva, ipak će to biti u Parlamentu i mora doći do podrške domaćih političara i stranaka. Najbolja su domaća rješenja koja su dobra, jer su ona trajna i ne treba ih svake četiri godine mijenjati. Međunarodna zajednica je mišljenja da je sada ipak najbitniji Dom naroda u FBiH, kazao je Inzko, dodavši kako, ukoliko se ne prihvati nijedno od ponuđenih rješenja, nema namjeru iskoristiti bonske ovlasti.

– Trenutačno nema klime u međunarodnoj zajednici da bi ona dala podršku za takvo rješenje, kazao je visoki predstavnik u BiH.

