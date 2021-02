Vakcine u apotekama : Bijela kuća najavila povećanje stope vakcinacije protiv COVID19

“Nastavljajući prošlosedmičnu najavu, administracija Biden-Harris povećat će ukupnu, sedmičnu opskrbu vakcinama državama, plemenima i teritorijima na 10,5 milijona doza širom zemlje početkom ove sedmice”, navodi se u izjavi iz Bijele kuće, napominjući da ovo predstavlja Povećanje opskrbe vakcinama za 22% otkako je predsjednik Joe Biden stupio na dužnost 20. januara.

U izjavi se također navodi da će savezna vlada nadoknaditi državama i teritorijima zalihe poput maski i rukavica jer se SAD nastavlja boriti protiv rekordnog broja zaraženih virusom i smrtnih slučajeva.

Izjava je sadržavala popis apoteka za koje se očekuje da će imati vakcine već sljedeće sedmice, napominjući da se velik dio američkog stanovništva oslanja na lokalne apoteke koje svake godine dobijaju injekcije protiv gripe.

Najava dolazi jer su se mnoge države požalile da nemaju dovoljno vakcina za osjetljive populacije.

U gradovima poput New Orleansa mnogi su Amerikanci izvijestili da su im zakazani termini za vakcinisanje otkazani zbog nedostatka doza.

Studije The Associated Pressa i New York Timesa otkrile su da je stopa vakcinacije populacija crnaca i Latino Amerikanaca niža od stope populacije bijelaca u cijeloj zemlji.

Ipak, podaci iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazuju da je više Amerikanaca vakcinisano protiv bolesti nego što u ovom trenutku boluje od nje. Prema CDC-u, u Sjedinjenim Državama primijenjeno je 32 miliona doza vakcina.

Od utorka popodne SAD su potvrdile 26,4 miliona slučajeva virusa.

