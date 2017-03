Utakmica karijere : Čudesan nastup Nurkića u pobjedi Portlanda (VIDEO)

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić pružio je jednu od najboljih utakmica karijere. Portland Trail Blazersi su u sjajnom meču pobijedili na svom parketu Oklahoma City Thunder rezultatom 114:109, a najzaslužniji za trijumf Blazersa bio je bh. centar.

Dobro je Portland ušao u meč. Sredinom igre u prvoj dionici imali su 12 poena prednosti (20:8), ali se Oklahoma zahvaljujući nevjerovatnom Russellu Westbrooku uspjela potpuno vratiti u meč.

Nakon prve četvrtine Trail Blazersi su imali samo plus dva (26:24), da bi i u drugoj dionici većim dijelom imali vodstvo. Ipak, Thunder serijom od 12:0 u finišu prvog dijela preokreće rezultat i na odmor odlazi sa tri poena prednosti, 60:57. Dosta izjednačen meč igrao se u trećoj dionici.

Thunder je uspio zadržati prednost (85:81), a sami finiš donio je dosta uzbuđenja. Imao je Thunder plus sedam na pet minuta do kraja. Tada im se ukazao fantastični Jusuf Nurkić. Igrao je čudesnu odbranu, pogađao je u napadu, a Portland je serijom od 16:0 preokrenuo meč i došao je do plus devet, 110:101. Tu nije bio kraj. Greške Blazersa su uvele meč u neizvjesnost, pa je Oklahoma došla do samo minus jedan na 17 sekundi do kraja, 110:109.

Potom domaći dolaze do 112:109, Westbrook promašuje trojku, a Lillard sa slobodnih bacanja završava posao u ovom meču za trijumf Portlanda. Nurkić je na parketu proveo 38 minuta. Za to vrijeme je ubacio 18 poena, imao je 12 skokova, šest asistencija, pet blokada i dvije ukradene lopte. Najefikasniji je bio Damien Lillard sa 33 poena, dok je kod Thundera Russell Westbrook ubacio 45 poena.

