Usmena historija o bosanskohercegovačkim izbjeglicama : Aleksandar Hemon dobitnik nagrade američkog PEN-a

Romanopisac, esejist i kritičar Aleksandar Hemon dobitnik je nagrade američkog PEN-a za usmenu historiju o bosanskohercegovačkim izbjeglicama, How Did You Get Here?: Tales of Displacement.

U obrazloženju odluke predsjednik američkog PEN-a Andrew Solomon je napisao: „Kako se globalna i nacionalna politika sve više okreće isključivanju, PEN Amerike kontinuirano podržava humanost, smještenu u poticanju koherentnog dijaloga.”

Socijalne teme

„Mnoge knjige nagrađene ove godine se bave socijalnim temama koje su na površini naše nacionalne svijesti. Literarne nagrade PEN-a Amerike daju nam mogućnost da priznamo literarnu izvrsnost ovih djela i da proslavimo različita iskustva njihovih stvaralaca“.

Aleksandar Hemon je bosanskohercegovački pisac koji duže od dvije decenije živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prozu piše na engleskom jeziku, a njegova autobiografska proza Knjiga mojih života međunarodni je bestseler i knjiga koju je kritika jednodušno opisala kao „remek djelo“.

Priznanje američkog PEN-a dobila je i prozaistkinja Helen Oyeyemi za debitantsku zbirku priča What is Not Yours, Is Not Yours.

Imena ovogodišnjih dobitnika ostalih nagrada PEN-a bit će objavljena 27. marta.

(Kliker.info-agencije)