upervizor za Brčko Scanlan: Krajem marta građani Brčkog će znati imaju li razloga za slavlje

Supervizor za Brčko Michael Scanlan uputio je čestitku svim građanima i građankama Brčkog povodom 21. godišnjice osnivanja Distrikta.Scanlan je naveo kako s ulaskom u svoju treću dekadu, Brčko se nalazi na raskršću.

“Prethodna dekada bila je žalostan period tokom kojeg su loše provođenje vlasti, zloupotrebe javnih sredstava i izabrani zvaničnici, koji su svoje lične interese stavljali ispred dobrobiti zajednice, uništili nadu i šanse Distrikta”, naveo je Scanlan, te nastavio:

“Organi vlasti izabrani 15. novembra obavezali su se da će krenuti u novo doba propisnog vršenja vlasti u Distriktu, čime će se osigurati transparentno i disciplinovano trošenje budžetskih sredstava, poslovno okruženje koje pogoduje investitorima i razvoj infrastrukture koja će omogućiti ekonomski rast. Svi ovi elementi zajedno će osigurati da Brčko distrikt u kratkom roku postane takva zajednica kakva svi znamo da može biti i koju njeni građani nikada ne bi pomišljali da napuste.”

Rekao je kako će se krajem ovog mjeseca vidjeti da li se Brčko vratilo na pravi put.

“Spisak refomi je jasan, a vaši izabrani zvaničnici znaju šta tačno treba uraditi. Njihovi potezi će odlučivati da li će u Distriktu početi ovaj period ekonomskog rasta i kvalitetnijeg života. Njihovi potezi, a ne njihove riječi, su ono što će odrediti da li će se to zaista desiti. Modernizacija luke, novi funkcionalni most i specijani koeficijent mogući su zahvaljujući podršci međunarodne zajednice, uključujući i instituciju koju ja predstavljam. No, usvajanje potrebnih pratećih transparentnijih mjera sadržanih u novom Zakonu o sukobu interesa, reformu načina zapošljavanja u javnom sektoru, jaču financijsku kontrolu financijskog poslovanja javnih preduzeća i ispravljanje netransparentnih zakona donesenih po hitnom postupku tokom prethodnog mandata mogu osigurati isključivo izabrani zvaničnici Distrikta. Da bi međunarodna zajednica i dalje ostala angažovana, Brčko mora ispuniti svoje obaveze tokom ovog mjeseca, ove godine i cijelog ovog mandata”, rekao je Scanlan.

Stoga je važno da glasanje u Skupštini, kojim će se potvrditi da Brčko ispunjava svoje obaveze, bude pojedinačno glasanje, kako to omogućava procedura. Za očekivati je da se takav pristup zauzme ovog mjeseca prilikom glasanja o usvajanju teksta Zakona o sukobu interesa, usklađenog s evropskim standardima, koji je usvojen na Vladi 3. marta.

“Vrijeme da zvaničnici Brčko distrikta sada pošalju nedvosmislenu poruku da je dekada koju su obilježili vlastiti interesi, zapošljavanje koje je zavisilo od veza i stranačke pripadnosti, slabljenje kvaliteta javnih usluga, politički motivisano blokiranje razvoja infrastrukture i egzodus poslovnih subjekata, kao i mladih ljudi iz Brčkog, završena. Ukoliko zvaničnici Brčkog ispravno postupe, građani Brčkog će imati istinski razlog da se svakog 8. marta okupljaju s generacijama koje dolaze kako bi s njima podijelili radost i sreću što žive u Brčko distriktu. Međutim, tu svi građani moraju biti dio promjene, baš kao što su bili aktivni u provođenju mjera za prevazilaženje koronavirusa. A uspjeh je moguć u oba slučaja ako svi urade svoj dio posla”, rekao je Scanlan.

