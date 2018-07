U konkurenciji skakača iz cijele regije : Lorens Listo i Igor Kazić pobjednici 452. skokova sa Starog mosta

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i minutom šutnje za one koji su živote dali braneći Stari most i Mostar, molitvom i bacanjem cvijeća sa Starog mosta u Neretvu, svečano su u 16 sati otvoreni 452. tradicionalni visinski skokovi u Mostaru, gdje će u želji za osvajanjem titule najboljeg s uzavrelog luka UNESCO-ovog spomenika u ledenu Neretvu u dvije serije skakati 40 natjecatelja pristigla iz čitave regije.

Prvi revijalni skok svečano je izveo dugogodišnji skakač Haris Mehić nakon čega su natjecanje pjesmom najavili Elvedin Delić i Saša Đermanović uz pjesmu posvećenu skokovima i Mostaru.

U kategoriji skokova na noge nastupit će 18 skakača iz regije, a u kategoriji skoka na glavu – stil „Let“, za titulu najbolje

„Mostarske laste“ nastupit će 22 natjecatelja, među kojima su dva maloljetnika kojima su roditelji potpisali suglasnost za sudjelovanje u ovogodišnjim skokovima.

Kako su organizatori kazali, broj prijavljenih kandidata bio je znatno veći, no neki nisu prošli liječnički pregled, a neki su pred samo natjecanje odustali.

Natjecatelji će nastupiti u dvije serije a svaki skok bit će strogi praćen pod budnim okom stručnog žirija koji ove godine čine Mirsad Deda Pašić, Alica Jakirović, Semir Drocić, Semir Kazazić i predsjednik žirija Emir Balić koji je mnogima poznat kao legenda ovih skokova i nositelj titule „Mostarska lasta“ s rekordnih 13 pobjeda.

„Lasta je da se dođe na Stari most i poleti s pola metra, to je let i to nema nigdje nego u Mostaru. Pored leta, boduje se prilaz mostu i upad u vodu. S mostarskom lastom se ne ide više od metar i pol u vodu. Što je veći ‘štrap’ to su veće ocjene“, pojasnio je Balić način ocjenjivanja ovog stila skoka koji je danas tema milijunskog auditorija.

Unatoč nesnosnim vrućinama ovaj događaj uživo prate tisuće gledatelja, koji su došli iz različitih krajeva svijeta, ali i brojne domaće, regionalne i svjetske medijske kuće omogućavaju milijunskom auditoriju da uživa u ovom spektaklu grada na Neretvi.

Publiku ispod UNESCO-ovog spomenika danas će počastiti i veterani mostarskih skokova u revijalnom djelu između prve i druge serije natjecateljskih skokova koji su započeli u 16 sati.

Za sigurnost skakača brine se Interventna spasilačka služba, a događaj osigurava Securitas Mostar, MUP HNK i mostarska policija te članovi kluba skakača u vodu Mostari, a za zdravstvenu brigu svih sudionika manifestacije brine se Hitna služba i nekoliko ekipa iz Crvenog križa koje su raspoređene na nekoliko lokaciju oko Starog mosta.

(Kliker.info-SC)