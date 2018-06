Trumpova portparolka nepoželjna : Sarah Sanders izbačena iz restorana u državi Virginija ! (Video)

Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders potvrdila je kako je istjerana sinoć iz restorana u saveznoj američkoj državi Virginija, a zbog činjenice da “radi za američkog predsjednika Donalda Trumpa”.

“Sinoć je u Lexingtonu, u Virginiji, vlasnik Red Hena od mene zatražio da napustim restoran, a to je učinio zbog činjenice da radim za predsjednika SAD-a. Njegov postupak više govori o njemu, nego o meni. Uvijek sam se najbolje odnosila prema svakom čovjeku, uključujući i one s kojima se ne slažem po nekim pitanjima, to ću raditi i u budućnosti”, napisala je Sanders na Twitteru.

Vlasnik restorana, koji se nalazi oko tri sata vožnje od Washintgona, odbio je odgovarati na pitanja novinara u vezi s ovim slučajem.

Otac glasnogovornice i bivši senator Mike Huckabee ovaj slučaj je okarakterisao kao “netrpeljivost”.

Američki predsjednik Donald Trump ovih dana je na meti kritika vezano za “politiku prema izbjeglicama”.

Sekretarka za unutrašnju sigurnost SAD-a Kirstjen Nielsen je u utorak navečer verbalno napadnuta u jednom meksičkom restoranu u Washingtonu .

(Kliker.info-AA)