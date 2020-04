Trumpova administracija priznaje grešku : Amerikance pozivaju da nose maske dok se pandemija koronavirusa pogoršava

Trumpova se administracija čini spremnom povesti za primjerom lokalnih dužnosnika i Amerikancima savjetovati da vani nose zaštitne maske, dok epidemija koronavirusa ne slabi, a broj mrtvih u SAD-u penje se na više od 1000 u samo jednom danu.

Na brifingu u Bijeloj kući Debora Brix, članica stožera Donalda Trumpa za borbu protiv koronavirusa, rekla je da će Centri za kontrolu bolesti SAD-a (CDC) tokom sljedećih dana u preporuke za zaštitu od koronavirusa dodati i nošenje zaštitnih maski.

No, upozorila je da Amerikanci, kojima je preporučeno da izlaze samo ako je nužno, ne bi smjeli razviti “lažan osjećaj sigurnost” da će ih one potpuno zaštititi od bolesti dišnih putova tako što će im prekriti lice.

Odgovarajući na pitanja novinara na brifingu, Trump je dodao da ih “ljudi mogu nositi samo ako to žele”.

U četvrtak navečer broj umrlih od Covida 19, bolesti dišnoga sistema koju uzrokuje koronavirus, bio je 5887, a broj zaraženih u svih 50 američkih država prešao je 243 hiljada.

Broj zaraženih u svijetu u četvrtak je prešao milion, a broj umrlih 52 hiljade.

Prema procjenama stručnjaka za zdravstvo Bijele kuće, od koronavirusa će, čak i ako na snazi bude potpuna karanetena, umrijeti između 100 i 240 hiljade Amerikanaca.

Trumpova administracija, CDC i službe javnoga zdravstva dosad su odbacivali nužnost nošenja maski, isprva tvrdeći da su za zdrave ljude takve mjere nepotrebne pa čak i kontraproduktivne.

No, gradonačelnici New Yorka i Los Angelesa od svojih su sugrađana tražili da ih nose, a gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio pozvao se na studije koje su pokazale da virus mogu prenijeti zaraženi ljudi koji ne pokazuju nikakve simptome.

“To znači da pokrivanjem lica štitite druge”, rekao je de Blasio preporučivši njujorčanima da nose šalove i maske napravljene kod kuće jer vlada nestašica kirurških.

Zalihe medicinske opreme, o kojima brigu vodi američka vlada, gotovo su iscrpljene i na njima gotovo nema zaštitne odjeće za ljekare i medicinske sestre.

U epicentru epidemije New Yorku, gdje je koronavirusom od početka pandemije zaraženo gotovo 50 hiljada i umrlo više od 1400, u bolnicama više gotovo nema mjesta za teško oboljele, a broj mrtvih sve je veći, tako da gradske vlasti traže mjesto za privremeni pokop pokojnih i izvan grada.

Washingtonu će u roku od dvije sedmice trebati 3600 bolničkih kreveta, napisala je gradonačelnica Muriel Bowser u pismu bolnicama u glavnome gradu.

Od bolnica se traži da razmotre mogućnost prenamjene neiskorištenih bolničkih prostora, kafića i soba za sastanke te da ponovno otvore uredske zgrade i stvore prostora za nove bolničke krevete, napisala je gradonačelnica.

Procjenjuje se da će širenje zaraze koronavirusom vrhunac u tome gradu dosegnuti 15. aprila.

Administracija Donalda Trumpa na širenje koronavirusa odgovorila je sporije od brojnih drugih vlada, a izvještaj odbora Zastupničkog doma pokazuje da je Savezna agencija za upravljanje krizom pojedinim državama poslala tek mali dio traženih zaliha.

Medicinske opreme nedostaje i u Washingtonu koji je, primjerice, dobio 5500 N95 maski od traženih 1,1 miliona i 13.500 kirurških maski od traženih 814 hiljada. Traženu zaštitnu odjeću, dezinfekcijska sredstva za ruke, zaštitne naočale, pribor za testiranje i respiratore, uopće nisu dobili.

Prema procjenama, gotovo 90 posto Amerikanaca ne izlazi iz kuće, a američka je vlada izvijestila da je čak 6,6 miliona radnika prošle sedmice zatražilo pomoć za nezaposlene, što je dvostruko više nego prije sedam dana.

(Kliker.info-Hina)