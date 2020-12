Trumpa napuštaju i najvjerniji : Sekretar za pravosuđe William Barr potvrdio da nema dokaza o prevari koji bi promijenili rezultat izbora

Američki sekretar za pravosuđe ujedno i državni tužilac William Barr rekao je u utorak da Sekretarijat za pravosuđe nije pronašao dokaze o rasprostranjenoj izbornoj prevari koji bi promijenili ishod predsjedničkih izbora 2020. godine.

Barr je to saopštio uprkos tvrdnjama aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa o izbornoj krađi i odbijanju da prizna poraz na izborima, na kojima je pobijedio demokrata Joe Biden .

U intervjuu za AP, Barr je rekao da su američki tužioci i agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) razmotrili određene pritužbe i informacije koje su dobili, ali da nisu pronašli dokaze koji bi promijenili ishod izbora.

“Do danas, nismo vidjeli da postoji prevara u obimu koji bi doveo do drugačijeg ishoda na izborima“, rekao je Barr za AP.

Barrje, kako ocenjuje AP, jedan od najvećih uveznika. Prije izbora je više puta tvrdio da je glasanje poštom naročito podložno prevari, u trenutku kada su Amerikanci zbog pandemije koronavirusa glasali na taj način, umjesto odlaska na birališta.

Ubrzo nakon što su objavljeni Barrovi komentari, Trump je tvitovao nove neosnovane optužbe o izbornoj krađi. Njegov advokat Rudy Giuliani i izborni štab objavili su saopštenje u kojem tvrde da “uz dužno poštovanje za sekretara za pravosuđe, nije postojala nikakva istraga”.

Barr je prošlog mjeseca naložio federalnim tužiocima širom zemlje da istražuju bilo koje “značajne navode” o izbornim nepravilnostima, ako postoje, prije zvanične potvrde izhoda izbora, uprkos tome što nije bilo dokaza o rasprostranjenoj prevari.

Barrova direktiva omogućila je tužiocima da zaobiđu dugogodišnju praksu Sekretarijata za pravosuđe, kojom se obično zabranjuju takvi potezi prije potvrde izbornih rezultata. Glavni zvaničnik sekretarijata za izborna krivična djela je ubrzo poslije izdavanje te direktive najavio da će podnijeti ostavku.

Trumpov pravni tim, predvođen Rudy Giulianijem , iznosi neosnovane tvrdnje o zavjeri demokrata da ubace miliona nelegalnih glasova u izborni sistem.

Takođe je podnio niz tužbi u ključnim državama, u kojima se tvrdi da stranački posmatrači nisu mogli da jasno vide biračka mjesta na nekim lokacijama i da je zbog toga bilo ilegalnih radnji. Tužbe su međutim odbačene zbog nedostatka dokaza. Republikanci u nekim državama su podržali Trumpa i iznijeli slične tvrdnje.

Trump odbacuje rezultate izbora na Twitteru i u intervjuima, mada je njegova administracija saopštila da su izbori 2020. godine bili najbezbjedniji ikada. Predsjednik je nedavno dozvolio da njegova administracija počne prenos vlasti na Bidena , iako i dalje odbija da prizna da je izgubio.

Problemi na koje ukazuju Trampov izborni štab i njegovi saveznici su uobičajeni na svakim izborima: problemi sa potpisima, kovertama u kojima su glasački listići i poštanskim žigovima na glasačkim listićima poslatim poštom, kao i mogućnost da mali broj listića bude pogrešno odbačen ili izgubljen.

Pravna zastupnica Sidney Powell takođe je iznosila neistinite tvrdnje o izbornim sistemima koji mijenjaju glasačke listiće, njemačkim serverima na kojima se nalaze podaci o američkim biračima i izbornim serverima proizvedenim u Venecueli, “po nalogu Hugo Cháveza “.

Trumpov pravni tim se distancirao od Powell nakon intervjua u kojem je zaprijetila da će “raznijeti Georgiju ” tužbom “biblijskih razmjera”.

Barr nije pomenuo Powell po imenu, ali je poručio:

“Postoji jedna tvrdnja o sistemskoj krađi, a to je da su mašine u suštini programirane da promijene izborne rezultate. Sekretarijati za unutrašnju bezbjednost i pravosuđe su to razmotrili i do sada nismo vidjeli ništa što bi to potvrdilo“.

Dodao je da ljudi pogrešno smatraju da bi federalni krivični pravosudni sistem trebalo koristiti za optužbe koje bi trebalo da se iznose u građanskim tužbama. Naglasio je da bi pravni lijek za te tužbe trebalo da bude istraga koju bi sproveli državni ili lokalni zvaničnici, a ne Sekretarijat za pravosuđe.

Bar je rekao da prvo mora da postoji osnova za tvrdnje da postoji krivično dijelo koje treba istražiti.

“Većina tvrdnji o prevari odnosi se na poseban set okolnosti ili aktere ili ponašanje. Nije riječ o sistemskim optužbama. Neke su bile šire i potencijalno obuhvataju nekoliko hiljada glasova. I one su razmotrene”, zaključio je sekretar za pravosuđe.

Barr imenovao specijalnog tužioca

U međuvremenu, Barr je objavio da je imenovao federalnog tužioca John Durhama za specijalnog tužioca koji će nastaviti da istražuje početke vladine istrage o ulozi koju je Rusija imala u Trumpovoj izbornoj pobjedi 2016. godine.

Durham, tužilac iz Connecticuta , će imati veću nezavisnost u istrazi koju već sprovodi, a radiće pod istim uslovima pod kojim je radio i bivši specijalni tužilac Robert S. Mueller koji je istraživao da li je Trumpov izborni štab bio u dosluhu sa Moskvom.

Durham, čije imenovanje je stupilo na snagu 19. oktobra, nastaviće da istražuje da li su vodeći zvaničnici obavještajnih agencija i organa za sprovođenje zakona za vrijeme Obamine administracije počinili krivična djela kada su pokrenuli istragu Trumpove kampanje.

Barr je za AP rekao da će se Durham u svojoj istrazi više fokusirati na postupke agenata FBI-a koji su radili na istrazi Rusije.

